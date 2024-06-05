Экскурсии в замок Шаакен из Калининграда

Найдено 30 экскурсий в категории «Замок Шаакен» в Калининграде, цены от 1 290 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
🚗 На машине
скидка
1%
Групповая
10 часов
107 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
4 отзыва
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Начало: На ул. Черняховского
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
17221 550 за человека
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670 за всё до 4 чел.
Замок, коты и динозавры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700 за всё до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
236 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700 за всё до 3 чел.
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 850 за человека
Курортный вояж: замки, сыр и казино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215 за всё до 4 чел.
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
    У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
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    шоколада и марципана, с вином были замечательнейшие! Поездка на Куршскую косу и Балтийский берег превзошла все наши ожидания - теплый песочек, море и солнце, все сошлось в моменте! Танцующий лес тоже впечатлил! Зеленоградск - очень красивый, атмосферный прибрежный городок! Детям зашел на ура с кошачьей тематикой, а меня покорил архитектурой старинных немецких зданий и новых, стилизованных под старинные. Все прошло чудесно! Если бы ни одно НО! Гид Элина не понравился совсем. Нудное повествование и монотонная речь, от которой жутко хотелось спать. Как будто читаешь учебник истории. Сама подача материала не понравилась, с наличием морфологических ошибок в речи, от которых резало слух! Если Вам повезет с гидом, то это будет шикарная экскурсия!

    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    На экскурсию поехала с ребёнком (мальчик 9 лет). Понравилось обоим, особенно отмечу что наш экскурсовод обращалась к ребёнку, чтобы ему было интересно и комфортно.
  • З
    Зульфия
    28 мая 2024
    Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
    Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳 Всем рекомендую, гид у нас просто супер Владимир Иванович П. Супер
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    человек ❤️ Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир отвез нас в какой вкусный ресторан, потом на дегустацию вина и сыра 👌Не разу нас не подгонял, терпеливо ждал но и мы наша группа тоже много не наглела 🤣 вообще всем рекомендую данную экскурсию а если гидом будет Владимир Иванович то вам повезло на полной программе ❤️ Владимир желаем Вам всех благ, спасибо за сегодняшний День 💣👌

  • Н
    Наиля
    27 мая 2024
    Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
    Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Шаакен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
  2. Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
  3. Старинные замки близ Калининграда
  4. Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
  5. Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Шаакен" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 1 290 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2074 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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