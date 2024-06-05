1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
1%
Групповая
10 часов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366₽ за человека
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Начало: На ул. Черняховского
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
17221 550₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Калининграда - в мир Средневековья и романтики
Идиллический Зеленоградск, замок Шаакен и уютная сыроварня на авто-пешеходной экскурсии
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 450₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 850₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Курортный вояж: замки, сыр и казино
Из Калининграда - по самым интересным и вкусным местам в окрестностях Зеленоградска и Светлогорска
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1790015 215₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ССветлана4 июня 2024Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
- ЕЕгор3 июня 2024Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
- ЮЮлия3 июня 2024У нас был гид Дмитрий. Отличный рассказчик с чувством юмора! Однозначно советуем!
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
- ННаталья1 июня 2024Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
- ИИрина29 мая 2024На экскурсию поехала с ребёнком (мальчик 9 лет). Понравилось обоим, особенно отмечу что наш экскурсовод обращалась к ребёнку, чтобы ему было интересно и комфортно.
- ЗЗульфия28 мая 2024Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳 Всем рекомендую, гид у нас просто супер Владимир Иванович П. Супер
- ННаиля27 мая 2024Все прошло замечательно. Отмечу пунктуальность, хорошую организацию, интересный рассказ гида. Евгений шел навстречу нашим пожеланиям, отвечал на все вопросы со знанием дела. Спасибо большое за прекрасную экскурсию)))
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Шаакен»
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