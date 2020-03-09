4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Владение магистра Тевтонского ордена
Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей. Здесь собраны редкие экспонаты от времен палеолита до новейшего времени и хранится коллекция основателя замка. Игровой интерактивный квест будет интересен всем возрастам и поможет запомнить историю замка и Тевтонского ордена.
Городская ратуша
Прогулка по старинному Гвардейску погрузит вас в атмосферу средневекового немецкого городка. По колоритным мощеным улочкам мы выйдем к лютеранской кирхе и Рыночной площади, где фигурки музыкантов на старой ратуше сыграют моцартовский «Турецкий марш». Вы осмотрите орденский замок Тапиау и узнаете о его судьбе и современных попытках его освобождения, а также услышите легенды об обитателях.
Сцены из рыцарских времен
По дороге нам встретится замок Нойхаузен и величественная кирха. Я расскажу о памятниках старины и поделюсь городскими легендами, связанными с этими местами. Живописными немецкими дорогами и тенистыми аллеями мы приедем к замку Шаакен, выделяющемуся необычной планировкой. Вы спуститесь в подвалы, где разместился музей инквизиции, и местные экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья.
Вечерний пир
Мы завершим экскурсию в замке Нессельбек, воссозданном архитекторами по старинным чертежам. Там вы попробуете свежесваренное фирменное пиво с знаменитыми немецкими колбасками и аутентичную кухню, а вечером, если захотите, примете участие в рыцарском шоу.