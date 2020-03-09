4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Замки Восточной Пруссии отличаются от французских замков Луары, напоминающих дворцы.

Это суровые неприступные крепости из красного кирпича, такие же «брутальные» как их бывшие обитатели — рыцари Тевтонского ордена.

Я расскажу об истории этого края, проведу по уютным улочкам старинных городков и открою забавные легенды, а живописные виды из окна автомобиля перенесут вас в прошлые столетия.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда

Что вас ожидает

Владение магистра Тевтонского ордена
Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей. Здесь собраны редкие экспонаты от времен палеолита до новейшего времени и хранится коллекция основателя замка. Игровой интерактивный квест будет интересен всем возрастам и поможет запомнить историю замка и Тевтонского ордена.

Городская ратуша
Прогулка по старинному Гвардейску погрузит вас в атмосферу средневекового немецкого городка. По колоритным мощеным улочкам мы выйдем к лютеранской кирхе и Рыночной площади, где фигурки музыкантов на старой ратуше сыграют моцартовский «Турецкий марш». Вы осмотрите орденский замок Тапиау и узнаете о его судьбе и современных попытках его освобождения, а также услышите легенды об обитателях.

Сцены из рыцарских времен
По дороге нам встретится замок Нойхаузен и величественная кирха. Я расскажу о памятниках старины и поделюсь городскими легендами, связанными с этими местами. Живописными немецкими дорогами и тенистыми аллеями мы приедем к замку Шаакен, выделяющемуся необычной планировкой. Вы спуститесь в подвалы, где разместился музей инквизиции, и местные экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья.

Вечерний пир
Мы завершим экскурсию в замке Нессельбек, воссозданном архитекторами по старинным чертежам. Там вы попробуете свежесваренное фирменное пиво с знаменитыми немецкими колбасками и аутентичную кухню, а вечером, если захотите, примете участие в рыцарском шоу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 6-местном минивэне LADA Largus.
  • Дополнительные расходы: входной билет в замок Вальдау (взрослый —100 руб., детский — 50 руб.), экскурсионное обслуживание — 300 руб. за группу; входной билет в замок Шаакен ( взрослый — 200 руб., детский от 7 лет — 150 руб.), экскурсионное обслуживание — 50 руб./чел.
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, мне 53 года. Я родился и всю жизнь прожил в Калининграде, окончил географический факультет, а позже прошел профессиональную переподготовку по программе «Экскурсоведение». Мои детские воспоминания еще хранят руины Королевского замка, разрушенный Кафедральный собор с могилой Канта, дребезжащий немецкий трамвайчик, ползущий по Лавочному мостику мимо чудом уцелевшего здания Биржи, довоенную парту старой школы Уланда, где я учился в начальных классах. Удивительный гостеприимный город влюбляет в себя и не отпускает. И я хочу передать вам частичку этой любви!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличнейшая экскурсия по замкам и музеям в них, интересна как взрослым таи к и детям. Дмитрий великолепный гид, да и музейные гиды отличнейшие. У Дмитрия очень грамотно поставленная речь, отличная подача истории. Всю дорогу рассказывал увлекательнейшую историю края, не повторяясь и не прерываясь, при этом еще и аккуратно вел машину. Я бы так не смог. :) Показал самые интересные места, даже такие которые не встретишь просто поехав самому на машине. Берите эту экскурсию, точно не пожалеете! Мы еще попали на поединок рыцарей и соколиную охоту в замке Шаакен, кроме похода по музеям. Нессельбек - хорошая точка интереса. Есть что по фотографировать, но еда не лучшая (хотя может нам не повезло с выбором). В самом Калининграде есть рестораны, где готовят значительно вкуснее. А вот на сырноконфетную фабрику под конец путешествия обязательно посетите. Шоколадные конфеты с сыром прям очень понравились! Так что Очень рекомендую, В первый день можно взять пешую прогулку по городу, во второй день на машине с Дмитрием. И ноги отдохнут и история первого дня заиграет новыми красками. И детям есть чем развлечься в замках гиды работают с детьми.
5 ноября 2019
Гид общительный, много рассказывает об истории края, замках. В одном из замков на маршруте можно померить костюмы и броню, и оружие. Нам очень понравилось, несмотря на дождь в течении всей экскурсии
3 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, наша компания состояла из людей разного возраста, остались довольны все! Дмитрий очень полно и интересно провел обзор истории Пруссии, Калининграда и Калининградской области. Впечатлила экскурсия по замку Шаакен, замечательный экскурсовод Андрей. Рекомендуем всем гостям Калининграда. Спасибо огромное Дмитрию.
14 августа 2019
Рекомендую эту экскурсию для тех, кто хочет познакомиться с историей области в наиболее комфортных для себя условиях. Не каждый калининградец хорошо знает историю. Сочетание исторических фактов, излагаемых гидом в интересной и ненавязчевой форме, виды тевтонских замков и обед в стилизованном под старину ресторанчике достойно оценят ваши друзья, приехавшие погостить к вам из других регионов

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