4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Замки Восточной Пруссии отличаются от французских замков Луары, напоминающих дворцы. Это суровые неприступные крепости из красного кирпича, такие же «брутальные» как их бывшие обитатели — рыцари Тевтонского ордена. Я расскажу об истории этого края, проведу по уютным улочкам старинных городков и открою забавные легенды, а живописные виды из окна автомобиля перенесут вас в прошлые столетия.

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Описание квеста

Владение магистра Тевтонского ордена

Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей. Здесь собраны редкие экспонаты от времен палеолита до новейшего времени и хранится коллекция основателя замка. Игровой интерактивный квест будет интересен всем возрастам и поможет запомнить историю замка и Тевтонского ордена.

Городская ратуша

Прогулка по старинному Гвардейску погрузит вас в атмосферу средневекового немецкого городка. По колоритным мощеным улочкам мы выйдем к лютеранской кирхе и Рыночной площади, где фигурки музыкантов на старой ратуше сыграют моцартовский «Турецкий марш». Вы осмотрите орденский замок Тапиау и узнаете о его судьбе и современных попытках его освобождения, а также услышите легенды об обитателях.

Сцены из рыцарских времен

По дороге нам встретится замок Нойхаузен и величественная кирха. Я расскажу о памятниках старины и поделюсь городскими легендами, связанными с этими местами. Живописными немецкими дорогами и тенистыми аллеями мы приедем к замку Шаакен, выделяющемуся необычной планировкой. Вы спуститесь в подвалы, где разместился музей инквизиции, и местные экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 6-местном минивэне SWM G05pro.

Дополнительные расходы