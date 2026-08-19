4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Старинные замки близ Калининграда

Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
Замки Восточной Пруссии отличаются от французских замков Луары, напоминающих дворцы.

Это суровые неприступные крепости из красного кирпича, такие же «брутальные» как их бывшие обитатели — рыцари Тевтонского ордена.

Я расскажу об истории этого края, проведу по уютным улочкам старинных городков и открою забавные легенды, а живописные виды из окна автомобиля перенесут вас в прошлые столетия.
5
109 отзывов
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда
Старинные замки близ Калининграда

Описание квеста

Владение магистра Тевтонского ордена

Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей. Здесь собраны редкие экспонаты от времен палеолита до новейшего времени и хранится коллекция основателя замка. Игровой интерактивный квест будет интересен всем возрастам и поможет запомнить историю замка и Тевтонского ордена.

Городская ратуша

Прогулка по старинному Гвардейску погрузит вас в атмосферу средневекового немецкого городка. По колоритным мощеным улочкам мы выйдем к лютеранской кирхе и Рыночной площади, где фигурки музыкантов на старой ратуше сыграют моцартовский «Турецкий марш». Вы осмотрите орденский замок Тапиау и узнаете о его судьбе и современных попытках его освобождения, а также услышите легенды об обитателях.

Сцены из рыцарских времен

По дороге нам встретится замок Нойхаузен и величественная кирха. Я расскажу о памятниках старины и поделюсь городскими легендами, связанными с этими местами. Живописными немецкими дорогами и тенистыми аллеями мы приедем к замку Шаакен, выделяющемуся необычной планировкой. Вы спуститесь в подвалы, где разместился музей инквизиции, и местные экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья.

Организационные детали

Экскурсия проходит на 6-местном минивэне SWM G05pro.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок Вальдау: взрослый —200 ₽, для детей и пенсионеров льготы
  • Входной билет в замок Шаакен: взрослый — 500 ₽, детский со скидкой (экскурсионное обслуживание включено)
  • Дегустация сыра, шоколада, марципана и вина в Шаакендорф: 500 ₽ с чел., дети — 400 ₽ (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1031 туриста
Меня зовут Дмитрий, мне 53 года. Я родился и всю жизнь прожил в Калининграде, окончил географический факультет, а позже прошел профессиональную переподготовку по программе «Экскурсоведение». Мои детские воспоминания еще хранят
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руины Королевского замка, разрушенный Кафедральный собор с могилой Канта, дребезжащий немецкий трамвайчик, ползущий по Лавочному мостику мимо чудом уцелевшего здания Биржи, довоенную парту старой школы Уланда, где я учился в начальных классах. Удивительный гостеприимный город влюбляет в себя и не отпускает. И я хочу передать вам частичку этой любви!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
2
3
2
1
Екатерина
Очень интереснаое путешествие по замкам! Дмитрий- блестящий рассказчик. Узнали много нового об истории Калининградской области. Любовались видами, погрузились в атмосферу замков, дегустировали сыры и шоколад и много ещё чего интересного было у нас в процессе нашего путешествия. Благодарим Дмитрия!
Очень интереснаое путешествие по замкам! Дмитрий- блестящий рассказчик. Узнали много нового об истории Калининградской области. Любовались
Очень интереснаое путешествие по замкам! Дмитрий- блестящий рассказчик. Узнали много нового об истории Калининградской области. Любовались
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Оксана
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии. Однозначно рекомендуем к посещению!
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
Огромная благодарность Дмитрию за интереснейшцю экскурсию. Дмитрий прекрасный расказчик. Наше внимание держал на протяжении всей экскурсии.
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М
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Ну что поделаешь, если такие замки в окрестностях Калининграда? … Они незрелищные от слова совсем((Хорошо, конечно, что хоть такие сохранились! И есть люди,
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которые поддерживают и ухаживают за ними. Удачи им и огромное спасибо!
Очень понравилась экскурсия в Вильдау. Провел ее, кстати, сам Дмитрий. С самой интересной частью экспозиции мы познакомились в самом конце - это Музей дерева. Очень душевно и эмоционально!
Прогулки по Гвардейску мне немного не хватило, как то быстро очень. Наверное, чтобы потом самим доехать и погулять))
Мы были с детьми-подростками и в замке Шаакен экскурсия по музею средневековых пыток - это, пожалуй, единственное, что их как-то расшевелило)). Отдельно пожелаю удачи и процветания владельцам сыроварни и кондитерской фабрики, куда нас Дмитрий отвел после экскурсии. Сыры вкусные, конфеты - объедение! Рекомендую прикупить в качестве подарочков (в Москве есть, но в 2 раза дороже)
И в качестве бонуса Дмитрий довез нас до старой развалившейся кирхи чуть в стороне от маршрута. Там я,собственно, и полюбовалась живописными руинами, которых мне не хватило на экскурсии по самим замкам))
Спасибо!

Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!+2
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
Дмитрий - гид замечательный, машина комфортная, дороги супер!
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Т
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы уже много раз бывали в области и успели посетить много туристических мест, нам хотелось
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чего-то нового, интересного. Наш экскурсовод Дмитрий сумел рассказать и обратить внимание на такие нюансы, дать такую информацию, которую мы ранее ни от кого не получали. Спасибо ему большое за это!!! Нам очень понравился темп экскурсий (не бегом-бегом, и не занудно), прекрасная комфортная поездка, масса качественной интересной, структурированной информации. Всем рекомендуем!

В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
В начале апреля 2026 года побывали на экскурсии по старинным замкам близ Калининграда. Так как мы
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Александра
Однозначно рекомендую!!!
«Экскурсия превзошла ожидания. Гид не просто перечислял факты, а выстраивал целую картину: объяснял связи между событиями, показывал, как история отражается в архитектуре и быте. Понравилось, что отвечал на любые
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вопросы, не терялся и давал развёрнутые пояснения. Отдельно отмечу внимание к деталям и умение адаптировать рассказ под группу. Очень ценно, когда экскурсия не превращается в лекцию, а становится настоящим путешествием во времени. Спасибо!»

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С
Краткий вывод об экскурсии: ваши ожидания - это ваши проблемы))
Подробности:
Дмитрий - потрясающий рассказчик, знаток истории своего города, дающий массу знаний в сжатые сроки понятным языком и с юмором - идеальный
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симбиоз для прекрасного экскурсионного дня и, к сожалению, вымирающий вид экскурсовода (остальные тупо бубнят неинтересный пересказ интернета).
На очень комфортабельной даже в самую жару машине Дмитрий за рассказом об истории Калининградской области отвезет вас в самые разные замки, расскажет их историю, попытается заинтересовать даже самых маленьких гостей, а также искушенных взрослых.
Дмитрий покажет и расскажет вам то, что не расскажут на других экскурсиях, найдет в подвалах замка потрясающего бармена с фантастическими настоечками (крайне советуем!!), ответит на самые глупые вопросы, даст миллион советов по самым разным местам города (за подборку ресторанов - отдельное спасибо, частично заценили, без Дмитрия не пошли бы туда и пожалели бы - они вкуснющие!).
Но если вы мечтали о замках Диснея, Версаля, Белоруссии, дворцах Петергофа - это ваши проблемы) Замки Калининградской области - уникальные экспонаты своего времени, сильно отличающиеся от ваших фантазий и ожиданий. Видно, что собственники музеев стараются поддерживать дух времени, атмосферу, пытаются восстановить историчность - словом делают все, чтобы угодить туристам с учетом сохранения истории, а не поддержки ваших фантазий (огромный респект им за это) - это особенность области в целом, а не конкретной экскурсии или экскурсовода.
Поэтому оставьте свои фантазии, насладитесь суровым замковым укладом Калининградской области, а часть замков (не входящих в программу) посетите отдельно - они тоже того стоят.
Дмитрия бы советовала в качестве обзорного экскурсовода - с ним нужно начать погружение в быт Калининграда, чтобы понять, куда дальше следовать, чтобы не терять зря время.

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