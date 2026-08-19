4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это суровые неприступные крепости из красного кирпича, такие же «брутальные» как их бывшие обитатели — рыцари Тевтонского ордена.
Я расскажу об истории этого края, проведу по уютным улочкам старинных городков и открою забавные легенды, а живописные виды из окна автомобиля перенесут вас в прошлые столетия.
Описание квеста
Владение магистра Тевтонского ордена
Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей. Здесь собраны редкие экспонаты от времен палеолита до новейшего времени и хранится коллекция основателя замка. Игровой интерактивный квест будет интересен всем возрастам и поможет запомнить историю замка и Тевтонского ордена.
Городская ратуша
Прогулка по старинному Гвардейску погрузит вас в атмосферу средневекового немецкого городка. По колоритным мощеным улочкам мы выйдем к лютеранской кирхе и Рыночной площади, где фигурки музыкантов на старой ратуше сыграют моцартовский «Турецкий марш». Вы осмотрите орденский замок Тапиау и узнаете о его судьбе и современных попытках его освобождения, а также услышите легенды об обитателях.
Сцены из рыцарских времен
По дороге нам встретится замок Нойхаузен и величественная кирха. Я расскажу о памятниках старины и поделюсь городскими легендами, связанными с этими местами. Живописными немецкими дорогами и тенистыми аллеями мы приедем к замку Шаакен, выделяющемуся необычной планировкой. Вы спуститесь в подвалы, где разместился музей инквизиции, и местные экскурсоводы поделятся страшными повестями мрачного Средневековья.
Организационные детали
Экскурсия проходит на 6-местном минивэне SWM G05pro.
Дополнительные расходы
- Входной билет в замок Вальдау: взрослый —200 ₽, для детей и пенсионеров льготы
- Входной билет в замок Шаакен: взрослый — 500 ₽, детский со скидкой (экскурсионное обслуживание включено)
- Дегустация сыра, шоколада, марципана и вина в Шаакендорф: 500 ₽ с чел., дети — 400 ₽ (по желанию)
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Отзывы и рейтинг
Ну что поделаешь, если такие замки в окрестностях Калининграда? … Они незрелищные от слова совсем((Хорошо, конечно, что хоть такие сохранились! И есть люди,
«Экскурсия превзошла ожидания. Гид не просто перечислял факты, а выстраивал целую картину: объяснял связи между событиями, показывал, как история отражается в архитектуре и быте. Понравилось, что отвечал на любые
Подробности:
Дмитрий - потрясающий рассказчик, знаток истории своего города, дающий массу знаний в сжатые сроки понятным языком и с юмором - идеальный