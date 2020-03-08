46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек

Лариса
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Лариса – ваш гид
Путешествие в эпоху господства Тевтонского ордена приведет вас к руинам грозных замков Кенигсберга.

Их стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шепот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов.

Вы погрузитесь в историю могущественного ордена, рассмотрите прусские святилища и отыщете призраков замков Нойхаузен и Шаакен.

А в современном замке Нессельбек сможете оседлать коня, поучаствовать в соколиной охоте и примерить на себя рыцарские доспехи!
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии46 отзывов
4.76
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена

Что вас ожидает

Легенды и былое величие тевтонских замков
Длившееся более полувека завоевание Пруссии, а также война с Литвой и Польшей сопровождались возведением десятков замков и масштабных укреплений. Вы услышите истории могущественного Тевтонского ордена и Королевского замка и, конечно, откроете тайны 5-ти замков Кенигсберга, где в прошлые эпохи жили братья-монахи:

  • Замок Тапиау — бывшая загородная резиденция великого магистра Тевтонского Ордена. В его многокомнатных покоях останавливались особо достойные гости, к примеру — граф Дерби, ставший позже королем Англии Генрихом IV. Затем Тапиау превратился в банальный острог, куда еще при Фридрихе Вильгельме III помещались тунеядцы (и сейчас эта традиция сохранена).
  • В Валдавском замке-музее вы услышите историю пребывания в Пруссии Великого русского посольства Петра I. А кроме того, познакомитесь с вехами развития замка от каменного века до 1858 года, когда здесь была открыта сельскохозяйственная академия.
  • Нойхаузен, где сегодня расположился завод, а раньше стоял замок, окруженный романтическим ореолом, дышащий интригами и дворцовыми переворотами. Вы узнаете о знатном алхимике, который укрывался здесь от гонений инквизиции, и, быть может, даже встретите призрак жены герцога Альбрехта.
  • Руины замка Шаакен — сооружение, населенное духами разных времен (пообщаться с ними приезжали даже участники «Битвы экстрасенсов»). Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть осадные орудия и облачиться в рыцарские доспехи, погружаясь в атмосферу Средневековья.
  • И, наконец, вас встретит современный, стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек, где можно отведать замковой пищи, испить живого пива, сваренного по старинным рецептам, посмотреть рыцарские бои, покататься на лошадях, почувствовать себя участником соколиной охоты или пострелять из лука.

Архитектурная гармония прусских кирх
Проезжая по рыцарскому пути от замка к замку, мы также осмотрим все старинные кирхи. Вы посетите 6 культовых строений — самых таинственных и долговечных построек Восточной Пруссии, оцените их безупречную архитектуру и стилистическую гармонию. Во время нашего путешествия в пространстве и времени я расскажу о сакральных канонах возведения храмов и окружающих их загадочных историях.

Организационные детали

  • Начать и закончить экскурсию возможно в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом.
  • Дополнительные расходы (все расходы — по желанию): билет в Валдау 150 с чел., гастрономический мастер-класс в замковом погребе 150-200 руб., вход в Лангендорф через кафе — заказ чая с десертом 300-500 руб., билет в Шаакен 150 руб., ужин в замке под рыцарский бой от 500 руб., катание на лошадях 100-200 руб.
  • Экскурсия продолжительная и может быть утомительной для путешественников до 13 лет.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Путешествие к замкам Тевтонского ордена

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Прошло два дня, а мы до сих пор под впечатлением от путешествия по замкам Тевтонского ордена. Лариса хороший рассказчик, интересно и легко было общаться. Тема раскрыта исчерпывающе. Особенно понравился музей Вальдау. За 7 часов посмотрели максимальное количество разных мест. Спасибо большое.
13 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Ларисой, которая подавала материал очень доступно и , в то же время, оперировала историческими фактами, не перегружая материал. Лариса - прекрасный расказчик, и очень приятный в общении человек. Она с большой любовью расказывает о своем крае и его истории, показывает его красоты, что делает путешествие незабываемым.
18 декабря 2019
Лариса-замечательный, интересный гид и человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, оказалась очень насыщенная информацией, встречами с интересными, увлеченными людьми. От всей души рекомендую Ларису в качестве экскурсовода и внимательного, чуткого человека.
2 ноября 2019
Все очень понравилось, Лариса очень замечательный гид. Маршрут был запросто перестроен мы увидели самое интересное, яркое. Экскурсия проходила комфортно и ненапряжно.
21 октября 2019
В Светлогорск я поехала отметить свой день рождения и сделать себе подарок культурно провести время. Долго подбирала и изучала программы экскурсий. Хотела посетить замки Восточной Пруссии с опытным гидом. Спасибо Ларисе за организацию экскурсии, замечательно разработанный маршрут, внимание и согласование. Рекомендую всем. Впечатление от экскурсии незабываемые, царский подарок на день рождения.
7 октября 2019
Всё прошло отлично, нет перегруза "занудной" информацией, но при этом информативная экскурсия. Лариса очень грамотный гид, общение непринужденное и естественное. Организация и трансфер чёткие. Хочется с ней на другие экскурсии)
3 октября 2019
Экскурсию проводил Артур. Его выбрали по рекомендациям наших предшественников. Все понравилось: и маршрут, и рассказы Артура, и душевность, возникшая в ходе пробега. Радует, что восстанавливается древняя архитектура, собираются и выставляются для просмотра реликвии. Спасибо команде Трипстера за экскурсию.
26 сентября 2019
Отличная экскурсия. Гид Артур, наверное, самый лучший рассказчик и всех гидов, с которыми я была на различных экскурсиях в других городах. Экскурсия длинная, погода была не айс, дождь, но это не мешало. На экскурсии была с ребенком - мальчик 9 лет. После этой экскурсии он спросил - а мы приедем сюда еще, и вообще не хотел что бы экскурсия заканчивалась. Замков не много, и если просто без гида зайти посмотреть, наверно, не очень интересно. Но когда Артур начинал рассказ всё менялось. Еще очень здорово, что в Шаакене можно подержать в руках рыцарское оружие, надеть доспехи, помахать мечом, пострелять из лука. В дороге между точками остановок кроме истории этого края Артур читал по памяти классику - Чехова, Толстова. И как читал!!! Взрослые рассказы ребенок слушал с вниманием и интересом. После этой позедки полюбил слушать йодль. И, естественно, у гида отличное знание истории (одно из его образований - историческое) и замечательное чувство юмора (он еще так заразительно смеется). Кому повезет попасть на эту экскурсию с Артуром - Вы не пожалеете. Да, и попросите его по дороге на перекус завезти Вас в чебуречную)). Он знает в какую.
28 августа 2019
Всё очень понравилось. Лариса прекрасный рассказчик. Это было прекрасное путешествие в прошлое. Мы обязательно вернёмся домой и расскажем друзьям об интересных историях замков и людях, которые живут историей своего края.
Юлия
20 августа 2019
Давно мечтали попасть именно на экскурсию по замкам, и, как оказалось, не зря - реальные впечатления превзошли все ожидания. Сначала хочу поблагодарить Ларису, с которой обговаривались все организационные вопросы: получили истинное удовольствие от общения - всё было не только четко, понятно и теопеливо-подробно, но и очень тепло и душевно! Спасибо за позитив, за советы и разработку маршрута. Изумительно!
Саму экскурсию проводил Артур - потрясающий, поистине незаурядный человек, великолепный специалист своего дела, настоящий ас - просто, что называется, глыба. Интереснейшие рассказы, бесподобная артистичность, чётко рассчитанный маршрут, деликатное и терпеливое отношение ко всем особенностям участников экскурсии - даже наш ворчливый подросток проникся! Словом, поражены до глубины души и красотами края, и тем, как это всё было организовано и представлено. А уж Чехов и Толстой наизусть - и в тему, да ещё и так, что хоть как профессиональный радиоспектакль это выпускай.... А музыкальное сопровождение... Нет слов, одни эмоции. Восторг! Огромная благодарность, уважение и самые лучшие вам пожелания!
Ещё 36 отзывов

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