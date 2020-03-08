46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Легенды и былое величие тевтонских замков
Длившееся более полувека завоевание Пруссии, а также война с Литвой и Польшей сопровождались возведением десятков замков и масштабных укреплений. Вы услышите истории могущественного Тевтонского ордена и Королевского замка и, конечно, откроете тайны 5-ти замков Кенигсберга, где в прошлые эпохи жили братья-монахи:
Архитектурная гармония прусских кирх
Проезжая по рыцарскому пути от замка к замку, мы также осмотрим все старинные кирхи. Вы посетите 6 культовых строений — самых таинственных и долговечных построек Восточной Пруссии, оцените их безупречную архитектуру и стилистическую гармонию. Во время нашего путешествия в пространстве и времени я расскажу о сакральных канонах возведения храмов и окружающих их загадочных историях.