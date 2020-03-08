46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды и былое величие тевтонских замков

Длившееся более полувека завоевание Пруссии, а также война с Литвой и Польшей сопровождались возведением десятков замков и масштабных укреплений. Вы услышите истории могущественного Тевтонского ордена и Королевского замка и, конечно, откроете тайны 5-ти замков Кенигсберга, где в прошлые эпохи жили братья-монахи:

Замок Тапиау — бывшая загородная резиденция великого магистра Тевтонского Ордена. В его многокомнатных покоях останавливались особо достойные гости, к примеру — граф Дерби, ставший позже королем Англии Генрихом IV. Затем Тапиау превратился в банальный острог, куда еще при Фридрихе Вильгельме III помещались тунеядцы (и сейчас эта традиция сохранена).

— бывшая загородная резиденция великого магистра Тевтонского Ордена. В его многокомнатных покоях останавливались особо достойные гости, к примеру — граф Дерби, ставший позже королем Англии Генрихом IV. Затем Тапиау превратился в банальный острог, куда еще при Фридрихе Вильгельме помещались тунеядцы (и сейчас эта традиция сохранена). В Валдавском замке-музее вы услышите историю пребывания в Пруссии Великого русского посольства Петра I. А кроме того, познакомитесь с вехами развития замка от каменного века до 1858 года, когда здесь была открыта сельскохозяйственная академия.

вы услышите историю пребывания в Пруссии Великого русского посольства Петра I. А кроме того, познакомитесь с вехами развития замка от каменного века до 1858 года, когда здесь была открыта сельскохозяйственная академия. Нойхаузен , где сегодня расположился завод, а раньше стоял замок, окруженный романтическим ореолом, дышащий интригами и дворцовыми переворотами. Вы узнаете о знатном алхимике, который укрывался здесь от гонений инквизиции, и, быть может, даже встретите призрак жены герцога Альбрехта.

, где сегодня расположился завод, а раньше стоял замок, окруженный романтическим ореолом, дышащий интригами и дворцовыми переворотами. Вы узнаете о знатном алхимике, который укрывался здесь от гонений инквизиции, и, быть может, даже встретите призрак жены герцога Альбрехта. Руины замка Шаакен — сооружение, населенное духами разных времен (пообщаться с ними приезжали даже участники «Битвы экстрасенсов»). Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть осадные орудия и облачиться в рыцарские доспехи, погружаясь в атмосферу Средневековья.

— сооружение, населенное духами разных времен (пообщаться с ними приезжали даже участники «Битвы экстрасенсов»). Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть осадные орудия и облачиться в рыцарские доспехи, погружаясь в атмосферу Средневековья. И, наконец, вас встретит современный, стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек, где можно отведать замковой пищи, испить живого пива, сваренного по старинным рецептам, посмотреть рыцарские бои, покататься на лошадях, почувствовать себя участником соколиной охоты или пострелять из лука.

Архитектурная гармония прусских кирх

Проезжая по рыцарскому пути от замка к замку, мы также осмотрим все старинные кирхи. Вы посетите 6 культовых строений — самых таинственных и долговечных построек Восточной Пруссии, оцените их безупречную архитектуру и стилистическую гармонию. Во время нашего путешествия в пространстве и времени я расскажу о сакральных канонах возведения храмов и окружающих их загадочных историях.