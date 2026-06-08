46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к замкам Тевтонского ордена - из Калининграда
Погрузиться в эпоху Средневековья и исследовать несколько древних крепостей
Дорога ведёт нас к руинам грозных замков Кёнигсберга, где слышны шёпот монахов, звон мечей и грохот пушек. Это будет приключение во времени и пространстве.
Вы узнаете историю ордена, увидите прусские святилища, познакомитесь с величественными постройками Вальдау, Нойхаузен и Шаакен, а в Нессельбеке, если захотите, оседлаете коня и примерите рыцарские доспехи.
В Валдавском замке-музее вы услышите историю пребывания в Пруссии Великого русского посольства Петра I. Познакомитесь с вехами развития замка от каменного века до 1858 года, когда здесь была открыта сельскохозяйственная академия.
Нойхаузен — самый сохранившийся замок готов раскрыть свои тайны! Вы узнаете о знатном алхимике, который укрывался здесь от гонений инквизиции, и, быть может, встретите призрак жены герцога Альбрехта.
Руины замка Шаакен — сооружение, населённое духами разных времён. Вы сможете заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть осадные орудия и облачиться в рыцарские доспехи, погружаясь в атмосферу Средневековья.
Нессельбек — современный и стилизованный под эпоху Средневековья. Здесь можно отведать замковой пищи, испить живого пива, сваренного по старинным рецептам, посмотреть рыцарские бои, покататься на лошадях или пострелять из лука.
А ещё, проезжая по рыцарскому пути от замка к замку, мы осмотрим старинные кирхи. Я расскажу о сакральных канонах возведения храмов и окружающих их загадочных историях.
Организационные детали
Дополнительные расходы: — билет в Валдау — 250 ₽ за чел. — билет в Шаакен — 250 ₽ за чел. — ужин в Нессельбеке под рыцарский бой — от 1500 ₽ за чел., — билет в Нойхаузен — 600 ₽/стандартный, 300 ₽/льготный (возьмите с собой документы, подтверждающие льготы)
Интересно будет взрослым и детям от 13 лет
До первой остановки едем около 30 мин
Обратите внимание — по понедельникам у замков-музеев выходной
Маршрут и длительность экскурсии можно скорректировать
Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Балтийского побережья — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Королевские ворота. Ул Литовский вал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7881 туриста
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона.
Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Поездка с Ларисой была комфортной и познавательной. Машина чистая, водит Лариса аккуратно. В дороге мы получили полную информацию по посещаемым замкам и по истории области. Первый замок- Шаакен понравился больше читать дальшеуменьшить
всего, хотя он самый разрушенный, но там чувствуется дух истории. В средневековый замок Нойхаузен мы доехали в дождь, на фоне свинцовых облаков он выглядел монументально. В замке Вальдау было интересно и "страшно", прогулка среди декораций из фильмов вечером подарила новые эмоции. Дорога к замкам очень красивая: деревья как в сказке, цветы по обочинам. Экскурсия не утомительная. Большой плюс индивидуальной экскурсии, что не надо ждать группу, осмотр проходит быстрее, можно узнавать больше информации. Большое спасибо, Лариса, за прекрасно проведенный день и те эмоции, что мы получили.
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М
Мария
Три замка, три истории — спасибо Ларисе за волшебство! ❤️
Хочется написать этот отзыв с самыми тёплыми чувствами. Мы ездили на экскурсию всей семьёй, и это было настоящее приключение!
Наш гид Лариса читать дальшеуменьшить
— просто чудо! Очень душевная, внимательная, с ней чувствуешь себя не туристом, а желанным гостем. Она ответила на все наши «1000 вопросов» — и про историю, и про архитектуру, и про местные легенды. Лариса пошла навстречу по всем организационным моментам, что для семьи с детьми бесценно. Мы увидели три совершенно разных замка, и каждый поразил своей уникальной атмосферой и судьбой. А также побывали в женском монастыре с самым удивительным видом на реку, увидели несколько кирх и чуть не побывали в свроварне (но тут уже у нас время пожимало). Лариса пошла во всех вопросах/интересах/пожеланиях на встречу и гибко адаптировала маршрут. А эти маки у дороги…. Мечта! Огромное спасибо Ларисе за то, что всё организовала. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не просто посмотреть на камни, а прочувствовать историю, загадки и дух Средневековья. Лариса, вы прекрасны! Вернёмся за новыми историями ✨
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А
Альфия
Замечательная экскурсия получилась, очень содержательная по объёму информации и очень душевная! Надежда прекрасный гид, очень увлечённо преподносила информацию с душой, было приятно слушать и легко воспринимать информацию,дополнительно всё подкреплялось и читать дальшеуменьшить
дополнялось на обзорных экскурсиях в замках, а еще удалось посетить иммерсивную экскурсию,погрузиться в историю, так сказать) попали на дегустацию шоколада и сыра,учли моё желание) осталась очень довольна поездкой! Очень рада, что удалось попасть!)
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Татьяна
Экскурсия была прекрасной, познавательный, интересной. Мы узнали много нового по истории нынешней Калининградской области - от средневековья до двадцать первого века! Огромное спасибо гиду,!
+2
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Ольга
Были на экскурсии с детьми. Понимая, что материал больше подходит взрослым, попросила упростить информацию для детей. Уж очень хотелось показать им замки, да и самой посмотреть. Ларисе удалось заинтересовать всех участников поездки, разговаривая с детьми на детском. Немного скорректировали маршрут и наполнение экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями. Большое спасибо, все остались довольны. Кстати, больше всего понравился Нойхаузен)
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Евгения
Благодарна Ларисе за экскурсию! Очень интересная и позновательная поездка была. Увлекательный рассказ именно от Ларисы. На экскурсиях в замках рассказывают одно и тоже. Для путешественников рекомендую сходить только на одну читать дальшеуменьшить
местную интерактивную экскурсию в одном из замков. Необычно и очень увлекательно. В других замках просто погулять и пофотографироваться, послушать своего экскурсовода. Только все равно, чтобы погулять внутри придётся заплатить местным. Но лучше так, чем слушать одно и тоже. И если хочется поужинать в ресторане и посмотреть рыцарский бой время выбирать ближе к обеду плюс 6 часов экскурсии и как раз к ужину в конце экскурсии попадёте на ужин с представлением.
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