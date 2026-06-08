46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дорога ведёт нас к руинам грозных замков Кёнигсберга, где слышны шёпот монахов, звон мечей и грохот пушек. Это будет приключение во времени и пространстве. Вы узнаете историю ордена, увидите прусские святилища, познакомитесь с величественными постройками Вальдау, Нойхаузен и Шаакен, а в Нессельбеке, если захотите, оседлаете коня и примерите рыцарские доспехи.

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Описание экскурсии

В Валдавском замке-музее вы услышите историю пребывания в Пруссии Великого русского посольства Петра I. Познакомитесь с вехами развития замка от каменного века до 1858 года, когда здесь была открыта сельскохозяйственная академия.

Нойхаузен — самый сохранившийся замок готов раскрыть свои тайны! Вы узнаете о знатном алхимике, который укрывался здесь от гонений инквизиции, и, быть может, встретите призрак жены герцога Альбрехта.

Руины замка Шаакен — сооружение, населённое духами разных времён. Вы сможете заглянуть в Музей инквизиции, рассмотреть осадные орудия и облачиться в рыцарские доспехи, погружаясь в атмосферу Средневековья.

Нессельбек — современный и стилизованный под эпоху Средневековья. Здесь можно отведать замковой пищи, испить живого пива, сваренного по старинным рецептам, посмотреть рыцарские бои, покататься на лошадях или пострелять из лука.

А ещё, проезжая по рыцарскому пути от замка к замку, мы осмотрим старинные кирхи. Я расскажу о сакральных канонах возведения храмов и окружающих их загадочных историях.

Организационные детали