Наше путешествие пройдет по сказочному Зеленоградску, на волшебных улочках которого царит атмосфера праздника и уюта.
Вы словно перенесетесь в мир сказок братьев Гримм с пряничными домиками, душистыми брецелями, кенигсбергским марципаном и ароматным глинтвейном. А еще познакомитесь с ангелами, кошками и карамельными феями.
Вы словно перенесетесь в мир сказок братьев Гримм с пряничными домиками, душистыми брецелями, кенигсбергским марципаном и ароматным глинтвейном. А еще познакомитесь с ангелами, кошками и карамельными феями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииЯ приглашаю вас в зимнюю сказку. Она прячется в волшебных улочках курортного городка Зеленоградска на берегу Балтийского моря. Здесь так уютно, красиво и празднично, что вот уже второй год подряд Зеленоградск признан самым комфортным малым городом России. Вы словно перенесетесь в мир сказок братьев Гримм с пряничными домиками, душистыми брецелями, кенигсбергским марципаном и ароматным глинтвейном. Не случайно Кранц, так некогда назывался Зеленоградск, имел титул Королевского Курорта.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный проспект
- Мурариум
- Музей Курортной моды
- Набережная-променад
- Колесо обозрения «Глаз Балтики»
- Кошкины дома
- Фахверковые домики и домики в стиле «дракон»
- Парк Плантаже
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 25 чел.
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Праздничное настроение ждёт вас в Зеленоградске. Групповая экскурсия подарит радость Рождества: старинные улочки, морской променад и горячий глинтвейн
Начало: Возле ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
11 ноя в 15:00
13 ноя в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Природные чудеса Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Узнайте её историю, природу и посетите легендарные дюны
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер: Калининград - Светлогорск и Зеленоградск
Начните путешествие с комфортного трансфера из аэропорта Калининграда в живописные курорты Светлогорск и Зеленоградск. Уникальный опыт и яркие впечатления
Начало: В аэропорту Калининграда
11 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.