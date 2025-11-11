Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие пройдет по сказочному Зеленоградску, на волшебных улочках которого царит атмосфера праздника и уюта.



Вы словно перенесетесь в мир сказок братьев Гримм с пряничными домиками, душистыми брецелями, кенигсбергским марципаном и ароматным глинтвейном. А еще познакомитесь с ангелами, кошками и карамельными феями.

Описание экскурсии Я приглашаю вас в зимнюю сказку. Она прячется в волшебных улочках курортного городка Зеленоградска на берегу Балтийского моря. Здесь так уютно, красиво и празднично, что вот уже второй год подряд Зеленоградск признан самым комфортным малым городом России. Вы словно перенесетесь в мир сказок братьев Гримм с пряничными домиками, душистыми брецелями, кенигсбергским марципаном и ароматным глинтвейном. Не случайно Кранц, так некогда назывался Зеленоградск, имел титул Королевского Курорта.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Курортный проспект

Мурариум

Музей Курортной моды

Набережная-променад

Колесо обозрения «Глаз Балтики»

Кошкины дома

Фахверковые домики и домики в стиле «дракон»

Парк Плантаже Что включено Услуги гида

