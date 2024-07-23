Мои заказы

Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск

Начните путешествие с комфортного трансфера из аэропорта Калининграда в живописные курорты Светлогорск и Зеленоградск. Уникальный опыт и яркие впечатления
Трансфер из аэропорта Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск предлагает путешественникам уникальную возможность окунуться в атмосферу старинных курортов Восточной Пруссии.

Прогулка по уютным улицам Зеленоградска, где вас ждут утки и лебеди в
читать дальшеуменьшить

парке «Плантаж», и набережная с минеральной водой.

В Светлогорске вас встретят немецкие виллы и тенистые парки, которые вдохновляли писателей и художников.

Этот трансфер - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет насладиться природной красотой и историей региона

5
4 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏖 Посещение курортов
  • 🌿 Природные красоты
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🐾 Уютная атмосфера
  • 🎨 Культурное наследие

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для трансфера - с мая по сентябрь. В это время года курорты особенно привлекательны благодаря зелени и множеству мероприятий, которые проходят на свежем воздухе. Это идеальное время для прогулок и наслаждения природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск

Что можно увидеть

  • Парк «Плантаж»
  • Набережная Зеленоградска
  • Музей «Муррариум»

Описание трансфер

Приморский Зеленоградск

Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна. Пройдётесь по живописной набережной, отведаете минеральную воду из бювета королевы Луизы и полностью погрузитесь в атмосферу европейского курортного городка. По пути встретите множество пушистых котов и городские объекты, им посвящённые: от музея «Муррариум» в старинной водонапорной башне до граффити и скульптур.

Уютный Светлогорск

Тихий старинный город словно специально создан для расслабляющего отдыха и полного отрешения от проблем. Вы неспешно прогуляетесь по зелёным улицам курорта, который часто посещали знаменитые писатели и художники, рассмотрите красивые немецкие виллы, насладитесь тенистым уютом парков и чудесным природным ландшафтом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1068 туристов
Я коренной калининградец и профессиональный гид. История нашего региона увлекла меня ещё в детстве. Я исследовал старые немецкие форты и развалины замков, ездил на места знаменитых сражений, изучал историю Восточной
читать дальшеуменьшить

Пруссии, Тевтонского ордена, Кёнигсберга и современной Калининградской области. Мои экскурсии — это не просто поездки по достопримечательностям. Это возможность понять Калининградскую область, увидеть её глазами человека, который здесь вырос, узнать интересные факты, открыть красивые места и получить советы, которые помогут сделать ваше путешествие особенным и запоминающимся. Буду рад познакомить вас с историей, городами, морским побережьем и потаёнными уголками моего родного края. Сделаем это без спешки, в комфортном темпе и с удовольствием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Надежда
Очень удобный формат экскурсия + трансфер. Нас было 4 взрослых, ездили на минивэне. Игорь очень грамотный, образованный человек и прекрасный рассказчик. Прошли по всем важным местам Светлогорска и Зеленоградска. Отвечал на все наши вопросы. Всё это помогло увидеть живую связь между прошлым и настоящим. А не просто сухие исторические факты, которые обычно забываются через пару дней. Однозначно рекомендую данную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё понравилось. Экскурсия совмещенная с трансфером - это очень удобно. Особенно если едите на малое количество дней. Вряд ли мы бы самостоятельно в первый же день осмотрели два города. Гид Игорь хорошо знает свой край, очень приветливый и компанейский. К концу дня казалось, что это наш близкий друг. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Отлично провели время с Игорем. Очень интересный и насыщенный маршрут
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск»

От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
На машине
10 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, Музей добычи янтаря и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 16 000 ₽ за экскурсию