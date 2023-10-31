Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск

Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья

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Начните увлекательное путешествие прямо с трапа самолёта! Мы возьмём курс на знаменитые королевские курорты Восточной Пруссии — бывший Раушен (Светлогорск) и Кранц (Зеленоградск). Вы пройдётесь по колоритным улицам с домами, не утратившими очарование старины.

Узнаете, почему писатели предпочитали отдых в Светлогорске и почему в Зеленоградске так любят котов.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Ближайшие даты:
31
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приморский Зеленоградск

Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна. Пройдётесь по живописной набережной, отведаете минеральную воду из бювета королевы Луизы и полностью погрузитесь в атмосферу европейского курортного городка. По пути встретите множество пушистых котов и городские объекты, им посвящённые: от музея «Муррариум» в старинной водонапорной башне до граффити и скульптур.

Уютный Светлогорск

Тихий старинный город словно специально создан для расслабляющего отдыха и полного отрешения от проблем. Вы неспешно прогуляетесь по зелёным улицам курорта, который часто посещали знаменитые писатели и художники, рассмотрите красивые немецкие виллы, насладитесь тенистым уютом парков и чудесным природным ландшафтом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia 2018 г. с климат-контролем и подогревом сидений.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорте Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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