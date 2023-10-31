Начните увлекательное путешествие прямо с трапа самолёта! Мы возьмём курс на знаменитые королевские курорты Восточной Пруссии — бывший Раушен (Светлогорск) и Кранц (Зеленоградск). Вы пройдётесь по колоритным улицам с домами, не утратившими очарование старины. Узнаете, почему писатели предпочитали отдых в Светлогорске и почему в Зеленоградске так любят котов.

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Описание

Что вас ожидает

Приморский Зеленоградск

Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна. Пройдётесь по живописной набережной, отведаете минеральную воду из бювета королевы Луизы и полностью погрузитесь в атмосферу европейского курортного городка. По пути встретите множество пушистых котов и городские объекты, им посвящённые: от музея «Муррариум» в старинной водонапорной башне до граффити и скульптур.

Уютный Светлогорск

Тихий старинный город словно специально создан для расслабляющего отдыха и полного отрешения от проблем. Вы неспешно прогуляетесь по зелёным улицам курорта, который часто посещали знаменитые писатели и художники, рассмотрите красивые немецкие виллы, насладитесь тенистым уютом парков и чудесным природным ландшафтом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia 2018 г. с климат-контролем и подогревом сидений.