Лучшие месяцы для трансфера - с мая по сентябрь. В это время года курорты особенно привлекательны благодаря зелени и множеству мероприятий, которые проходят на свежем воздухе. Это идеальное время для прогулок и наслаждения природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк «Плантаж»
Набережная Зеленоградска
Музей «Муррариум»
Описание трансфер
Приморский Зеленоградск
Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна. Пройдётесь по живописной набережной, отведаете минеральную воду из бювета королевы Луизы и полностью погрузитесь в атмосферу европейского курортного городка. По пути встретите множество пушистых котов и городские объекты, им посвящённые: от музея «Муррариум» в старинной водонапорной башне до граффити и скульптур.
Уютный Светлогорск
Тихий старинный город словно специально создан для расслабляющего отдыха и полного отрешения от проблем. Вы неспешно прогуляетесь по зелёным улицам курорта, который часто посещали знаменитые писатели и художники, рассмотрите красивые немецкие виллы, насладитесь тенистым уютом парков и чудесным природным ландшафтом.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1068 туристов
Я коренной калининградец и профессиональный гид. История нашего региона увлекла меня ещё в детстве. Я исследовал старые немецкие форты и развалины замков, ездил на места знаменитых сражений, изучал историю Восточной читать дальшеуменьшить
Пруссии, Тевтонского ордена, Кёнигсберга и современной Калининградской области.
Мои экскурсии — это не просто поездки по достопримечательностям. Это возможность понять Калининградскую область, увидеть её глазами человека, который здесь вырос, узнать интересные факты, открыть красивые места и получить советы, которые помогут сделать ваше путешествие особенным и запоминающимся.
Буду рад познакомить вас с историей, городами, морским побережьем и потаёнными уголками моего родного края. Сделаем это без спешки, в комфортном темпе и с удовольствием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Надежда
Очень удобный формат экскурсия + трансфер. Нас было 4 взрослых, ездили на минивэне. Игорь очень грамотный, образованный человек и прекрасный рассказчик. Прошли по всем важным местам Светлогорска и Зеленоградска. Отвечал на все наши вопросы. Всё это помогло увидеть живую связь между прошлым и настоящим. А не просто сухие исторические факты, которые обычно забываются через пару дней. Однозначно рекомендую данную экскурсию.
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С
Светлана
Всё понравилось. Экскурсия совмещенная с трансфером - это очень удобно. Особенно если едите на малое количество дней. Вряд ли мы бы самостоятельно в первый же день осмотрели два города. Гид Игорь хорошо знает свой край, очень приветливый и компанейский. К концу дня казалось, что это наш близкий друг. Спасибо.
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Лариса
Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!
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К
Карина
Отлично провели время с Игорем. Очень интересный и насыщенный маршрут
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