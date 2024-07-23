Лучшие месяцы для трансфера - с мая по сентябрь. В это время года курорты особенно привлекательны благодаря зелени и множеству мероприятий, которые проходят на свежем воздухе. Это идеальное время для прогулок и наслаждения природой.

Трансфер из аэропорта Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск предлагает путешественникам уникальную возможность окунуться в атмосферу старинных курортов Восточной Пруссии.Прогулка по уютным улицам Зеленоградска, где вас ждут утки и лебеди в

парке «Плантаж», и набережная с минеральной водой. В Светлогорске вас встретят немецкие виллы и тенистые парки, которые вдохновляли писателей и художников. Этот трансфер - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет насладиться природной красотой и историей региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Приморский Зеленоградск

Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна. Пройдётесь по живописной набережной, отведаете минеральную воду из бювета королевы Луизы и полностью погрузитесь в атмосферу европейского курортного городка. По пути встретите множество пушистых котов и городские объекты, им посвящённые: от музея «Муррариум» в старинной водонапорной башне до граффити и скульптур.

Уютный Светлогорск

Тихий старинный город словно специально создан для расслабляющего отдыха и полного отрешения от проблем. Вы неспешно прогуляетесь по зелёным улицам курорта, который часто посещали знаменитые писатели и художники, рассмотрите красивые немецкие виллы, насладитесь тенистым уютом парков и чудесным природным ландшафтом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером