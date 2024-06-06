Необычные экскурсии по Калининграду

Найдено 171 экскурсия в категории «Необычные» в Калининграде, цены от 600 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
29 отзывов
Солнечное Эльдорадо: поездка на побережье с собирателем янтаря
Устроить дорожное приключение по морскому берегу и отыскать сокровища у кромки воды
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 08:30
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
3 000 за человека
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1081 отзыв
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399 за человека
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
995 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
🚗 На машине
скидка
1%
Групповая
10 часов
107 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
9 часов
340 отзывов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300 за человека
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
4 часа
1004 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 875 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
37 отзывов
Кёнигсберг для своих. Групповая обзорная экскурсия
Небанально о прошлом города: истории, которые вы не услышите от других
Начало: на площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Групповая
1 час
31 отзыв
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
Перенестись на 200 лет назад, увидеть утраченные здания Кёнигсберга и прикоснуться к истории
Начало: На острове Канта
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 100 за человека
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
455 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Начало: Пр-т. Победы, 1
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
от 888799 за человека
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700 за человека
Обзорная экскурсия весь Кенигсберг в Калининграде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия весь Кенигсберг в Калининграде
Начало: Дом Советов, ул. Шевченко 2
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
7 500 за всё до 4 чел.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750 за человека
Хуфен изнутри: как устроен город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
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    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
  • Э
    Эльдина
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Все было прекрасно
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • А
    Анатолий
    4 июня 2024
    Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
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    местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек. Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей. Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь. Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры! Однозначно – рекомендуем!

    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Необычные»

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