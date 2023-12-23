Отправиться в уютный прибрежный город за волшебным настроением
В преддверии главных зимних праздников мы предлагаем окунуться в сказку вечернего Кранца (Зеленоградска).
Вас ожидает не только обзорная экскурсия по городу и посещение музея миниатюр, но и настоящее погружение в новогоднюю атмосферу.
Вы пройдёте по нарядным улочкам в сиянии огней и погуляете по берегу Балтийского моря, где даже воздух пахнет по-рождественски.
Вас ожидает не только обзорная экскурсия по городу и посещение музея миниатюр, но и настоящее погружение в новогоднюю атмосферу.
Вы пройдёте по нарядным улочкам в сиянии огней и погуляете по берегу Балтийского моря, где даже воздух пахнет по-рождественски.
Ближайшие даты:
26
дек
дек
28
дек
дек
30
дек
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янв
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янв
6
янв
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9
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы погуляете по вечерним улочкам Зеленоградска и полюбуетесь зданиями, украшенными праздничной иллюминацией
- Пройдётесь по пляжу вдоль Балтийского моря с кружкой горячего глинтвейна и насладитесь солёным воздухом с новогодним оттенком
По желанию посетите музей миниатюр «Кёнигсберг», где увидите макеты и инсталляции:
- одного из первых в мире аэропортов Девау (Devau) с действующими сценками
- острова Канта (Kneiphof) со старинными зданиями и эффектом живого города
- королевского замка (Konigschloss) с демонстрацией интерьеров и интерактивным управлением
- легендарного отеля Monopol с променадом
- экранизации «Взятие Кёнигсберга» с действующими сценами из фильма
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение музея миниатюр — 450 руб. /чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ТЦ «Акрополь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 23923 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 дек 2023
Получилось так, что я с одной экскурсии сразу отправилась на вторую. Зеленоградск потрясающе красивый город. Сразу создаётся новогоднее настроение! Экскурсия выше всяких похвал, гид большой молодец. И информации много дал и времени хватило самой погулять и сделать фото на память. У меня ещё несколько экскурсии от этой компании, жду с нетерпением. Спасибо!
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