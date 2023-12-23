Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Групповая экскурсия в Калининграде

Отправиться в уютный прибрежный город за волшебным настроением

5
1 отзыв
В преддверии главных зимних праздников мы предлагаем окунуться в сказку вечернего Кранца (Зеленоградска).

Вас ожидает не только обзорная экскурсия по городу и посещение музея миниатюр, но и настоящее погружение в новогоднюю атмосферу.

Вы пройдёте по нарядным улочкам в сиянии огней и погуляете по берегу Балтийского моря, где даже воздух пахнет по-рождественски.
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Новогодний Зеленоградск - на автобусе из Калининграда
Ближайшие даты:
26
дек
28
дек
30
дек
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янв
4
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6
янв
9
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы погуляете по вечерним улочкам Зеленоградска и полюбуетесь зданиями, украшенными праздничной иллюминацией
  • Пройдётесь по пляжу вдоль Балтийского моря с кружкой горячего глинтвейна и насладитесь солёным воздухом с новогодним оттенком

По желанию посетите музей миниатюр «Кёнигсберг», где увидите макеты и инсталляции:

  • одного из первых в мире аэропортов Девау (Devau) с действующими сценками
  • острова Канта (Kneiphof) со старинными зданиями и эффектом живого города
  • королевского замка (Konigschloss) с демонстрацией интерьеров и интерактивным управлением
  • легендарного отеля Monopol с променадом
  • экранизации «Взятие Кёнигсберга» с действующими сценами из фильма

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение музея миниатюр — 450 руб. /чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
М
23 дек 2023
Получилось так, что я с одной экскурсии сразу отправилась на вторую. Зеленоградск потрясающе красивый город. Сразу создаётся новогоднее настроение! Экскурсия выше всяких похвал, гид большой молодец. И информации много дал и времени хватило самой погулять и сделать фото на память. У меня ещё несколько экскурсии от этой компании, жду с нетерпением. Спасибо!

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