Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Маленький Кранц проделал путь от рыбацкой деревушки до первого курорта Земландии.
По его улицам можно гулять часами: смотреть на вековые домики, извилистые переулки, уютный парк с прудом и, конечно, море! Пожарные гидранты будут приветствовать вас в переулках, а резные драконы встречать на фасадах зданий. Вы, как и отдыхающие прошлого века, останетесь очарованы Кранцем.
По его улицам можно гулять часами: смотреть на вековые домики, извилистые переулки, уютный парк с прудом и, конечно, море! Пожарные гидранты будут приветствовать вас в переулках, а резные драконы встречать на фасадах зданий. Вы, как и отдыхающие прошлого века, останетесь очарованы Кранцем.
Описание экскурсии
Очарование курортных улочек
Ориентируясь по старой немецкой карте, мы перенесемся на сто лет назад и пройдем по самым значимым местам уютного городка.
- На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба». Как и прежде, здесь много лавочек, магазинов, сувениров. Ярко и шумно в праздники, туманно и безлюдно по утрам, с ноткой грусти в дождь и очень музыкально знойными летними вечерами!
- Все дороги Кранца ведут к морю! Вот и мы по мощеной улице выйдем на побережье в районе женских купален Даменбад, чтобы насладиться свежим морским воздухом.
- Затем окажемся в парке Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов. А еще обхватим настоящий императорский дуб и вспомним королеву Луизу.
- На обратном пути полюбуемся кирхой св. Адальберта и водонапорной башней, которых видно с любого конца города. А в заключении пройдем по бывшей Корсо: вы увидите здание администрации Кранца, представите, каким это место было столетие назад, а в теплое время сможете попробовать минеральную воду из бювета Луизы.
Хроники Кранца
Прогуливаясь по колоритным улицам, променаду и парку, вы узнаете о быте и досуге старого города, а свод правил для отдыхающих вас сильно удивит. Я расскажу о курортной навигации и пляжных корзинах, о местной минеральной воде и грязелечении, покажу архивные фотографии курорта и познакомлю вас с его архитектурными стилями: вы научитесь отличать фахверк, «драконий» стиль, неоклассицизм и югендстиль. И конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы о современной жизни Зеленоградска.
Организационные детали
- Вы вносите предоплату на сайте. Остаток оплачивается наличными после экскурсии
- Экскурсия подходит для детей старше 10 лет
- Это насыщенная пешеходная экскурсия в живом темпе
- Погода на берегу Балтики изменчива: одевайтесь удобно и тепло, возьмите с собой зонтик или дождевик
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1167 туристов
Моими первыми экскурсиями на Трипстер были прогулки по сохранившимся районам Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен. Очень рада, что они внесли существенный вклад в популяризацию этих маршрутов в городе. Как и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
прекрасный экскурсовод Юлия! Очень приятная и позитивная, грамотная речь! Провела по самым интересным местам Зеленоградска. использовали аудиогиды, поэтому было все слышно, даже если отходили немного в сторону. Рекомендую
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Благодаря Юле, гиду влюбленному в свой город, мы также полюбили Зеленоградск всей душой и несмотря, что только что вернулись, хотим приехать опять. Экскурсия прошла как один миг, было очень интересно
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Г
Экскурсия по Зеленоградску "Дух старого кранца" проходила 04 января 2022 года. Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ о городе и маршрут по городу. Очень познавательно. Два часа пролетели незаметно. Повезло с
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О
Наконец-то у нас получилось не просто прогуляться по любимому городу! Благодаря Юле мы узнали много нового и интересного про места и здания, которые видели ранее, но не знали их историю
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Экскурсия была чудесная, такое впечатление, что нам рассказали о каждой улице и о каждом доме- и все с такой любовью! Кранц удивительный, аутентичный город. Экскурсия раскрыла всю красоту, очарование и
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Э
Отличная экскурсия! Города с таким богатым историческим прошлым нужно осматривать только с экскурсоводом. Юлия провела нас по всем знаковым местам, озвучивала факты, даты, имена. Как уже писали ранее, использование старых фотографий очень удачный инструмент, помогает окунуться в прошлое, прочувствовать дух, и оценить вклад людей и администрации за сохранение облика города. Юлия, благодарим за экскурсию и такие трогательные подарки.
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