Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Маленький Кранц проделал путь от рыбацкой деревушки до первого курорта Земландии. По его улицам можно гулять часами: смотреть на вековые домики, извилистые переулки, уютный парк с прудом и, конечно, море! Пожарные гидранты будут приветствовать вас в переулках, а резные драконы встречать на фасадах зданий. Вы, как и отдыхающие прошлого века, останетесь очарованы Кранцем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Очарование курортных улочек

Ориентируясь по старой немецкой карте, мы перенесемся на сто лет назад и пройдем по самым значимым местам уютного городка.

На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба». Как и прежде, здесь много лавочек, магазинов, сувениров. Ярко и шумно в праздники, туманно и безлюдно по утрам, с ноткой грусти в дождь и очень музыкально знойными летними вечерами!

Все дороги Кранца ведут к морю! Вот и мы по мощеной улице выйдем на побережье в районе женских купален Даменбад, чтобы насладиться свежим морским воздухом.

Затем окажемся в парке Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов. А еще обхватим настоящий императорский дуб и вспомним королеву Луизу.

На обратном пути полюбуемся кирхой св. Адальберта и водонапорной башней, которых видно с любого конца города. А в заключении пройдем по бывшей Корсо: вы увидите здание администрации Кранца, представите, каким это место было столетие назад, а в теплое время сможете попробовать минеральную воду из бювета Луизы.

Хроники Кранца

Прогуливаясь по колоритным улицам, променаду и парку, вы узнаете о быте и досуге старого города, а свод правил для отдыхающих вас сильно удивит. Я расскажу о курортной навигации и пляжных корзинах, о местной минеральной воде и грязелечении, покажу архивные фотографии курорта и познакомлю вас с его архитектурными стилями: вы научитесь отличать фахверк, «драконий» стиль, неоклассицизм и югендстиль. И конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы о современной жизни Зеленоградска.

Организационные детали