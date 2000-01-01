Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Очарование курортных улочек Ориентируясь по старой немецкой карте, мы перенесемся на сто лет назад и пройдем по самым значимым местам уютного городка.
На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба». Как и прежде, здесь много лавочек, магазинов, сувениров. Ярко и шумно в праздники, туманно и безлюдно по утрам, с ноткой грусти в дождь и очень музыкально знойными летними вечерами!
Все дороги Кранца ведут к морю! Вот и мы по мощеной улице выйдем на побережье в районе женских купален Даменбад, чтобы насладиться свежим морским воздухом.
Затем окажемся в парке 🌳 Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов. А еще обхватим настоящий императорский дуб и вспомним королеву Луизу.
На обратном пути полюбуемся кирхой св. Адальберта и водонапорной башней, которых видно с любого конца города. А в заключении пройдем по бывшей Корсо: вы увидите здание администрации Кранца, представите, каким это место было столетие назад, а в теплое время сможете попробовать минеральную воду из бювета Луизы.
Хроники Кранца Прогуливаясь по колоритным улицам, променаду и парку, вы узнаете о быте и досуге старого города, а свод правил для отдыхающих вас сильно удивит. Я расскажу о курортной навигации и пляжных корзинах, о местной минеральной воде и грязелечении, покажу архивные фотографии 📸 курорта и познакомлю вас с его архитектурными стилями: вы научитесь отличать фахверк, «драконий» стиль, неоклассицизм и югендстиль. И конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы о современной жизни Зеленоградска.
Организационные детали
Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы добираетесь самостоятельно (дорога от Калининграда до Зеленоградска на автобусе 🚌 или электричке займет от 25 до 45 минут)
Экскурсию можно провести и для большей группы (максимально 6 участников). Если вас больше 3 человек, доплата за каждого последующего участника составит 500 рублей.
Это насыщенная пешеходная экскурсия: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Зеленоградска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Моими первыми экскурсиями на Трипстер были прогулки по сохранившимся районам Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен. Очень рада, что они внесли существенный вклад в популяризацию этих маршрутов в городе. Как и прежде, считаю, что душа Кёнигсберга живёт именно там. Я же стала дважды мамой... и переехала с семьей на побережье в Зеленоградск. Этот маленький город влюбляет в себя с первого взгляда, а вернее, с первого вдоха — такой здесь вкусный воздух! Нравятся его цветущие каштаны, низкое небо, море, дома с историей и брусчатые улочки. Город стоит того, чтобы посвятить ему отдельную экскурсию, почувствовать дух старого курорта, его уникальную атмосферу. Я люблю Зеленоградск и хочу поделиться этим чувством с вами!