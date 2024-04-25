Вас ждут прогулки по узким европейским улочкам Кёнигсберга среди старинных домиков с черепичными крышами, неповторимая природа Прибалтики и бесконечно интересные истории и открытия. Калининград — это край контрастов.
Место, где причудливым образом соединяются современная и старинная немецкая архитектура, пустынные дюны и хвойные леса сменяются тихими озёрами и бушующей Балтикой. Здесь каждый найдёт для себя что-то ценное.
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Прибытие. Амалиенау и остров Канта
Прибываем в Калининград и заселяемся в комплекс до 13:00.
На брифинге познакомимся с группой и организаторами, узнаем подробную программу тура.
И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.
Потом поедем на остров Канта — лучшее общественного пространства России по версии National Geographic!
Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас.
Узнаем каким был Кнайпхоф сто лет назад, почему его жители не любили Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор?
Ужин.
Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Зеленоградск и Куршская Коса
Завтракаем в кафе комплекса и отправляемся к морю.
Первая точка — Зеленоградск (нем. Cranz).
Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю от рыбацкой деревушки до королевского курорта.
Насладимся прекрасным променадом вдоль моря и пройдём по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Увидим всех местных котов, милые кофейни и сувенирные лавки.
Свободное время на обед в Зеленоградске.
Выезжаем на Куршскую Косу.
Прогуляемся по экотропам, надышимся ароматами хвойного леса.
Поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Увидим Высоту Эфа, Танцующий лес и Высоту Мюллера.
Ужин.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Светлогорск и замок Шаакен
Завтракаем в комплексе и снова отправляемся к морю.
Сегодня нас ждёт красавец Светлогорск (нем. Rauschen).
Прогуляемся и увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад!
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
А панорамный вид на море с высоких обрывов завораживает и точно не оставит нас равнодушными.
Свободное время на обед в Светлогорске.
После выезжаем в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.
Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века до наших дней и спустимся в пыточные подвалы.
Зайдём в фермерскую сыроварню неподалёку, где можно приобрести вкуснейшие локальные сыры и шоколад.
Ужин.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем в комплексе.
Этот день можно потратить на отдых в городе после насыщенных выходных.
А если осталась энергия — отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.
Выезд из центра поздний — до 18:00.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Проживание
Тур предусматривает проживание в тур. комплексе. Двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой на этаже.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Стоимость тура
Заезды с 11.04 по 30.05
|17 000
Заезды с 03.06 по 29.12
|20 000
Можно выбрать более комфортное размещение:
- доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Современный туристический комплекс «Friday Center». FridayCenter — хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
- базовое:
- двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- за доп. плату:
- одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе: двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
- Питание: завтраки в кафе комплекса, ужины в первый, второй, третий дни
- Экскурсия по старинному району Амалиенау и острову Канта
- Экскурсия по Зеленоградску
- Экскурсия по Куршской Косе
- Экскурсия по Светлогорску
- Экскурсия в замок Шаакен
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Гиды и турлидеры
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды)
- Страховка
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3 000 руб. /весь период
- Дополнительные сутки
- Трансферы из/в аэропорт
- Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
- Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка или ветровка (по сезону);
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.