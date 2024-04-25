Балтийский экспресс

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
За 4 дня Вы погрузитесь в интересную историю и культуру, побываете в знаменитых местах Зеленоградска и Светлогорска, посетите замок Шаакен и получите самые яркие впечатления.

Вас ждут прогулки по узким европейским улочкам Кёнигсберга среди старинных домиков с черепичными крышами, неповторимая природа Прибалтики и бесконечно интересные истории и открытия. Калининград — это край контрастов.

Место, где причудливым образом соединяются современная и старинная немецкая архитектура, пустынные дюны и хвойные леса сменяются тихими озёрами и бушующей Балтикой. Здесь каждый найдёт для себя что-то ценное.
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Ближайшие даты:
3
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июн
1
июл
12
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16
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даты

Что вас ожидает:

Тайны Тевтонского ордена
Тайны Тевтонского ордена
Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века и спустимся в пыточные подвалы
Королевские променады
Королевские променады
Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю королевского курорта
Кафедральный собор XIV века
Кафедральный собор XIV века
Узнаем, каким был Кнайпхоф сто лет назад и как могила Канта спасла Кафедральный собор
Высокие песчаные дюны заповедника
Высокие песчаные дюны заповедника
Красота природы здесь захватывает дух, мы сделаем множество классных фотографий
Старинные улочки с европейскими виллами
Старинные улочки с европейскими виллами
Прогуляемся по сохранившемуся немецкому району с брусчаткой и пряничными домиками с черепичными крышами
Морские панорамы и сказочные истории
Морские панорамы и сказочные истории
Узнаем все о сказках Гофмана, посетив элитный курорт Восточной Пруссии — Светлогорск

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Амалиенау и остров Канта

Прибываем в Калининград и заселяемся в комплекс до 13:00.

На брифинге познакомимся с группой и организаторами, узнаем подробную программу тура.

И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Потом поедем на остров Канта — лучшее общественного пространства России по версии National Geographic!

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас.

Узнаем каким был Кнайпхоф сто лет назад, почему его жители не любили Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор?

Ужин.

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Прибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров Канта
2 день

Зеленоградск и Куршская Коса

Завтракаем в кафе комплекса и отправляемся к морю.

Первая точка — Зеленоградск (нем. Cranz).

Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю от рыбацкой деревушки до королевского курорта.

Насладимся прекрасным променадом вдоль моря и пройдём по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Увидим всех местных котов, милые кофейни и сувенирные лавки.

Свободное время на обед в Зеленоградске.

Выезжаем на Куршскую Косу.

Прогуляемся по экотропам, надышимся ароматами хвойного леса.

Поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Увидим Высоту Эфа, Танцующий лес и Высоту Мюллера.

Ужин.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Зеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская Коса
3 день

Светлогорск и замок Шаакен

Завтракаем в комплексе и снова отправляемся к морю.

Сегодня нас ждёт красавец Светлогорск (нем. Rauschen).

Прогуляемся и увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад!

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

А панорамный вид на море с высоких обрывов завораживает и точно не оставит нас равнодушными.

Свободное время на обед в Светлогорске.

После выезжаем в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.

Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века до наших дней и спустимся в пыточные подвалы.

Зайдём в фермерскую сыроварню неподалёку, где можно приобрести вкуснейшие локальные сыры и шоколад.

Ужин.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Светлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок Шаакен
4 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем в комплексе.

Этот день можно потратить на отдых в городе после насыщенных выходных.

А если осталась энергия — отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.

Выезд из центра поздний — до 18:00.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в тур. комплексе. Двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой на этаже.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Даты заездовСтоимость тура
Заезды с 11.04 по 30.05
17 000
Заезды с 03.06 по 29.12
20 000

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Современный туристический комплекс «Friday Center». FridayCenter — хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

  • базовое:
    • двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
  • за доп. плату:
    • одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
    • одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
    • двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе: двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
  • Питание: завтраки в кафе комплекса, ужины в первый, второй, третий дни
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау и острову Канта
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Экскурсия в замок Шаакен
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Гиды и турлидеры
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды)
  • Страховка
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3 000 руб. /весь период
  • Дополнительные сутки
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
  • Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка или ветровка (по сезону);
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно.
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi.
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Сколько стоит дополнительная ночь?
Стоимость дополнительных суток:
2050 рублей в сутки с завтраком — одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой,
3400 рублей в сутки с завтраком — двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой,
3850 рублей в сутки с завтраком — одноместное размещение в номере с собственной ванной комнатой,
4200 рублей в сутки с завтраком — двухместное размещение в номере с собственной ванной комнатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
25 апр 2024
Хостел стильный, модный, молодёжный, есть всё для комфортного отдыха. Тур динамичный, охватывает разные локации на любой вкус, дарит много положительных эмоций
Н
17 апр 2024
Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.
М
28 дек 2023
Масса впечатлений. Очень довольна.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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