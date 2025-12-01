Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.