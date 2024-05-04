1 день

Калининград

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы в г. Калининград по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу «Дона» в 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

15:00 Экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее», 3 ч. Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).

Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы. Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота,

Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;

у его стен; Рыбную деревню на островной части города;

на островной части города; старые мосты над рекой Преголя ;

; церкви святого семейства и памяти королевы Луизы , ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;

, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром; центральную площадь Победы;

главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.

Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов. Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.

Возвращение в отель.