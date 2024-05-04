С первого дня вы погрузитесь в мир исторических достопримечательностей Калининграда, а в последующие дни
Программа тура по дням
Калининград
Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы в г. Калининград по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу «Дона» в 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
15:00 Экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее», 3 ч. Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).
Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы. Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота,
- Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;
- Рыбную деревню на островной части города;
- старые мосты над рекой Преголя;
- церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;
- центральную площадь Победы;
- главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.
Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов. Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
Возвращение в отель.
Куршская коса - Зеленоградск
Завтрак шведский стол.
9:00 Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск, 8 ч.
Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Возвращение в г. Калининград.
Куршская коса и Зеленоградск
Завтрак шведский стол. Освобождение номеров в отеле Дона.
11:00 Переезд в г. Светлогорск. Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).
Пешеходная экскурсия по г. Светлогорск.
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX - начала XX вв:
- частные виллы, пансионаты, отели;
- Органный зал;
- лиственничный парк;
- водонапорная башня;
- Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.
Заселение в отель «Раушен» г. Светлогорск.
Свободный день в Светлогорске
Завтрак шведский стол. Свободный день на курорте.
10:00 По желанию за доп. плату «Экскурсия в пос. Янтарный», 4ч.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь – визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку. Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном – это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. И здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.
Возвращение в отель.
Отъезд
Завтрак шведский стол.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дона 3* в г. Калининграде и отеле Раушен 3* в г. Светлогорске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|20000
|Одноместное
|30000
|Трехместное
|19600
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Дона» 3
Отель «Дона» располагается всего в 5 минутах езды от мэрии Калининграда.
Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.
Ресторан Dolce Vita в отеле предлагает гостям творчески приготовленные, фирменные блюда средиземноморской кухни и более 250 международных сортов вин. Летом гости могут насладиться трапезой на террасе во внутреннем дворе.
«Раушен» 3
Отель находится в центре Светлогорска.
Номерной фонд представлен уютными и просторными номерами с современным интерьером, в каждом из них установлена кровать с удобным матрасом и есть собственный санузел.
Организовать питание постояльцы могут в ресторане на территории. В высокий сезон в стоимость размещения включен завтрак, в межсезонье - полупансион.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание: 2 ночи в г. Калининград и 2 ночи в г. Светлогорск
- Питание: 4 завтрака шведский стол
- Экологические сборы
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1500 руб. отель - аэропорт 2500 руб
- Аэропорт - отель 1500 руб
- Отель - аэропорт 2500 руб
- Экскурсия в пос. Янтарный - 1800 руб/чел
- Посещение карьера Калининградского янтарного комбината (оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно) - от 1300 руб
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В каких номерах мы будем проживать?
|Отель
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|«Дона»
|Двуспальные кровати, раздельные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|Двуспальная кровать + диван для детей до 16 лет (номер полулюкс)
|«Раушен»
|Двуспальные кровати, раздельные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|Раздельные кровати/двуспальная кровать + диван (номер джуниор)
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер?
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.