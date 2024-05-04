Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область

Приглашаем вас в удивительное путешествие в Калининградскую область, где переплетены богатая история, живописная природа и атмосфера уюта.

С первого дня вы погрузитесь в мир исторических достопримечательностей Калининграда, а в последующие дни
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вас ждут удивительные экскурсии: знакомство с Куршской косой и курортом Зеленоградск, а также посещение Янтарного поселка.

У вас будет свободное время в Светлогорске и вы сможете окунуться в атмосферу этого колоритного курорта. Не забудьте запастись энергией и хорошим настроением!

5
3 отзыва
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Калининград

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы в г. Калининград по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу «Дона» в 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

15:00 Экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее», 3 ч. Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).

Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы. Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота,

  • Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;
  • Рыбную деревню на островной части города;
  • старые мосты над рекой Преголя;
  • церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;
  • центральную площадь Победы;
  • главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.

Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов. Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.

Возвращение в отель.

КалининградКалининградКалининград
2 день

Куршская коса - Зеленоградск

Завтрак шведский стол.

9:00 Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск, 8 ч.

Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем (теперь город Зеленоградск).

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Возвращение в г. Калининград.

Куршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - ЗеленоградскКуршская коса - Зеленоградск
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

Завтрак шведский стол. Освобождение номеров в отеле Дона.

11:00 Переезд в г. Светлогорск. Посадка от отеля «Дона» (площадь Василевского, 2).

Пешеходная экскурсия по г. Светлогорск.

Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX - начала XX вв:

  • частные виллы, пансионаты, отели;
  • Органный зал;
  • лиственничный парк;
  • водонапорная башня;
  • Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.

Заселение в отель «Раушен» г. Светлогорск.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
4 день

Свободный день в Светлогорске

Завтрак шведский стол. Свободный день на курорте.

10:00 По желанию за доп. плату «Экскурсия в пос. Янтарный», 4ч.

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь – визитная карточка Калининградской области.

Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку. Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном – это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. И здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.

Возвращение в отель.

Свободный день в СветлогорскеСвободный день в СветлогорскеСвободный день в Светлогорске
5 день

Отъезд

Завтрак шведский стол.

Освобождение номеров до 12:00.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Дона 3* в г. Калининграде и отеле Раушен 3* в г. Светлогорске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное*20000
Одноместное30000
Трехместное19600

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Дона» 3

2 ночи

Отель «Дона» располагается всего в 5 минутах езды от мэрии Калининграда.

Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.

Ресторан Dolce Vita в отеле предлагает гостям творчески приготовленные, фирменные блюда средиземноморской кухни и более 250 международных сортов вин. Летом гости могут насладиться трапезой на террасе во внутреннем дворе.

«Дона» 3«Дона» 3«Дона» 3

«Раушен» 3

2 ночи

Отель находится в центре Светлогорска.

Номерной фонд представлен уютными и просторными номерами с современным интерьером, в каждом из них установлена кровать с удобным матрасом и есть собственный санузел.

Организовать питание постояльцы могут в ресторане на территории. В высокий сезон в стоимость размещения включен завтрак, в межсезонье - полупансион.

«Раушен» 3«Раушен» 3«Раушен» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание: 2 ночи в г. Калининград и 2 ночи в г. Светлогорск
  • Питание: 4 завтрака шведский стол
  • Экологические сборы
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1500 руб. отель - аэропорт 2500 руб
  • Аэропорт - отель 1500 руб
  • Отель - аэропорт 2500 руб
  • Экскурсия в пос. Янтарный - 1800 руб/чел
  • Посещение карьера Калининградского янтарного комбината (оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно) - от 1300 руб
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В каких номерах мы будем проживать?
ОтельДвухместныйОдноместныйТрехместный
«Дона»Двуспальные кровати, раздельные кроватиОдноместное размещение в двухместном номереДвуспальная кровать + диван для детей до 16 лет (номер полулюкс)
«Раушен»Двуспальные кровати, раздельные кроватиОдноместное размещение в двухместном номереРаздельные кровати/двуспальная кровать + диван (номер джуниор)
Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер?

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
4 мая 2024
Прекрасный тур, мы с мужем получили массу положительных впечатлений и эмоций! Побывать в Калининграде было моей мечтой! Все было супер, и погода прекрасная!!!
Д
3 мая 2024
Отличный вариант для знакомства с Калининградской областью. Весна на Балтике - это просто непередаваемый восторг! Спасибо за чудесный отдых и яркие впечатления!
И
9 авг 2024
Всё чётко, грамотно, можно доверять организации. Юлии Лазаревой, менеджеру нашего тура, огромное спасибо!

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиКуршская КосаПопулярные местаВыездныеВсе туры5-дневные турыВесенние

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