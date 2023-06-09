АмберЛэнд
За 5 дней своего путешествия вы посетите: город сыра Тильзит-Советск, старинный Гвардейск, с его знаменитым замком Тапиау, Куршскую косу, включенную в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, вас ждет знакомство с самим Калининградом.
июн
июн
июн
июн
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 часов.
12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Гвардейск и замок Тапиау
«Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7 часов.
Маршрут: г. Гвардейск.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVII в. и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка- крепости.
В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин».
Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику.
Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX - начала XX века.
Вы познакомитесь с творчеством Л. Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города.
Обед за доп. плату по желанию.
Национальный парк Куршская коса
Экскурсия в национальный парк Куршская коса + посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско
В 1901 г. на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция, как станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные- орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.
У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьямииберегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Советск
Экскурсия «Советск – бывший Тильзит, история о сыре и мире», 7-8 часов.
Маршрут: Советск.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».
Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия – императора Александра I, Наполеона Бонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы – символ города.
Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда после Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доплату.
Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|14500
|20500
|14000
Гостиница «Академическая» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|15500
|19500
|15000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
|20500
|28000
|19500
Гостиница «Турист» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|22500
30000
|21000
Отель «Холидей Инн» 4*
Завтраки оплачиваются на месте
|28000
|47700
|29000
Посадка в экскурсионный автобус: туристы, проживающие в гостинице «Робинзон», «Академическая» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10-15 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» и «Холидей инн» – к отелю Калининград, Ленинский пр-т 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи
- Питание – 4 завтрака «шведский стол» при проживании в гостинице Турист и Мартон палас, завтрак накрытие при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда»
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Завтраки в гостинице Робинзон (от 200 руб. /чел.), Академическая (400 руб. /чел.), гост. Калининград (500 руб. /чел.), в отеле Холидей инн (1000 руб. /чел.)
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом «Робинзон»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать
Раздельные кровати+ диван
Гостиница «Академическая» Раздельные кровати Одноместное размещение в двухместном номере Три раздельные кровати Гостевой дом «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини/ стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница «Турист»
Раздельные кровати Одноместный номер 1 категории
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Отель «Холидей инн» Двуспальные кровати, раздельные кровати Одноместное размещение в двухместном стандарте
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер экзекьютив)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в гостинице «Робинзоне», «Академическая» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10-15 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53.
Проживающие в гостинице «Мартон палас» и «Холидей инн» – к отелю Калининград, Ленинский пр-т 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.