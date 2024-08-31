Калининград и 3 морских курорта за выходные

Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Экспресс-тур по Калининградской области, в который включёно всё самое важное для первого знакомства с краем.

Вы погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга: рассмотрите немецкие виллы, кирхи, оборонительные сооружения и прогуляетесь по острову Канта.
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Отправитесь в самый западный город России — Балтийск. Узнаете о его стратегической роли и полюбуетесь кораблями.

Побываете на одном из лучших пляжей страны — в Янтарном — и понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня. Влюбитесь в курортную атмосферу и архитектуру Светлогорска и подышите морским воздухом.

Калининград и 3 морских курорта за выходные
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у отеля Radisson Blu. Размещение в гостинице после экскурсии.
Во второй день сбор на экскурсию состоится у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34) в 8:45. Важно не опаздывать на посадку в автобус.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.

Проживание. В гостиницах недалеко от центра города в 1-, 2-, 3-местных номерах с ванными комнатами. Варианты отелей: «Берлин», «Робинзон». За доплату — размещение в отеле 4* и в центре города (при доступности в конкретные даты).

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Завтраки, обеды и ужины не входят в стоимость.

Транспорт. На автобусе туристического класса с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Всё самое важное в Калининграде за 3 часа

13:45 — посадка в автобус у отеля Radisson Blu (пл. Победы, 10). Размещение в гостинице после экскурсии.

Сегодня вы познакомитесь со всеми значимыми достопримечательностями Калининграда. За 3 часа узнаете характер города и услышите о важных исторических событиях в Кёнигсберге. Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города. Запланированы остановки на короткие прогулки, во время которых вы сможете рассмотреть детали в архитектуре зданий.

С 17:00 организуем заселение в отели. После у вас будет свободное время.

Всё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часа
2 день

Балтийск, Янтарный и Светлогорск

8:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Экскурсия рассчитана на 9 часов.

Сегодня отправимся к морю и посетим три курорта — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Первый является самым западным городом России, важным портом. Вы узнаете о его стратегической роли, полюбуетесь кораблями, увидите крепость-базу и старинный маяк. В Янтарном понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня, символа Калининградской области. Здесь же находится один из лучших пляжей страны, лютеранская кирха и курортный парк. Светлогорск порадует вас уникальной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Прогуляемся по улочкам и рассмотрим старинные виллы.

Тур завершится в 18:00. Отъезд в аэропорт самостоятельный либо за доплату.

Балтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и Светлогорск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)7 700 ₽
3-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)7 100 ₽
1-мест. номер, отель «Робинзон»8 600 ₽
2-мест. номер, отель «Берлин» (за одного)8 800 ₽
3-мест. номер, отель «Берлин» (за одного)8 000 ₽
1-мест. номер, отель «Берлин»11 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение (2 экскурсии на 3 и 9 часов)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Питание
  • Размещение в отеле 4* - цена по запросу
  • Обратите внимание, цена тура зависит от выбранного отеля и номера (1-2-3-местный). Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-местном номере в отеле "Робинзон". Размещение в 2-местном номере в отеле "Берлин" - 8800 руб. за человека
  • Просим уточнять наличие свободных номеров в конкретном отеле перед бронированием. Если в выбранном вами отеле не будет доступного подходящего номера, предложим альтернативу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
Завершение: Калининград, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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