Вы погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга: рассмотрите немецкие виллы, кирхи, оборонительные сооружения и прогуляетесь по острову Канта.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у отеля Radisson Blu. Размещение в гостинице после экскурсии.
Во второй день сбор на экскурсию состоится у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34) в 8:45. Важно не опаздывать на посадку в автобус.
Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.
Проживание. В гостиницах недалеко от центра города в 1-, 2-, 3-местных номерах с ванными комнатами. Варианты отелей: «Берлин», «Робинзон». За доплату — размещение в отеле 4* и в центре города (при доступности в конкретные даты).
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Завтраки, обеды и ужины не входят в стоимость.
Транспорт. На автобусе туристического класса с кондиционером.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Всё самое важное в Калининграде за 3 часа
13:45 — посадка в автобус у отеля Radisson Blu (пл. Победы, 10). Размещение в гостинице после экскурсии.
Сегодня вы познакомитесь со всеми значимыми достопримечательностями Калининграда. За 3 часа узнаете характер города и услышите о важных исторических событиях в Кёнигсберге. Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города. Запланированы остановки на короткие прогулки, во время которых вы сможете рассмотреть детали в архитектуре зданий.
С 17:00 организуем заселение в отели. После у вас будет свободное время.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск
8:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Экскурсия рассчитана на 9 часов.
Сегодня отправимся к морю и посетим три курорта — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Первый является самым западным городом России, важным портом. Вы узнаете о его стратегической роли, полюбуетесь кораблями, увидите крепость-базу и старинный маяк. В Янтарном понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня, символа Калининградской области. Здесь же находится один из лучших пляжей страны, лютеранская кирха и курортный парк. Светлогорск порадует вас уникальной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Прогуляемся по улочкам и рассмотрим старинные виллы.
Тур завершится в 18:00. Отъезд в аэропорт самостоятельный либо за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)
|7 700 ₽
|3-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)
|7 100 ₽
|1-мест. номер, отель «Робинзон»
|8 600 ₽
|2-мест. номер, отель «Берлин» (за одного)
|8 800 ₽
|3-мест. номер, отель «Берлин» (за одного)
|8 000 ₽
|1-мест. номер, отель «Берлин»
|11 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение (2 экскурсии на 3 и 9 часов)
- Входные билеты на объекты по программе
- Экосбор
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Трансферы из/в аэропорт
- Питание
- Размещение в отеле 4* - цена по запросу
- Обратите внимание, цена тура зависит от выбранного отеля и номера (1-2-3-местный). Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-местном номере в отеле "Робинзон". Размещение в 2-местном номере в отеле "Берлин" - 8800 руб. за человека
- Просим уточнять наличие свободных номеров в конкретном отеле перед бронированием. Если в выбранном вами отеле не будет доступного подходящего номера, предложим альтернативу