Экспресс-тур по Калининградской области, в который включёно всё самое важное для первого знакомства с краем.Вы погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга: рассмотрите немецкие виллы, кирхи, оборонительные сооружения и прогуляетесь по острову Канта.

Отправитесь в самый западный город России — Балтийск. Узнаете о его стратегической роли и полюбуетесь кораблями. Побываете на одном из лучших пляжей страны — в Янтарном — и понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня. Влюбитесь в курортную атмосферу и архитектуру Светлогорска и подышите морским воздухом.

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Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у отеля Radisson Blu. Размещение в гостинице после экскурсии.

Во второй день сбор на экскурсию состоится у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34) в 8:45. Важно не опаздывать на посадку в автобус.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.