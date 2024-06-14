Отправимся в край с немецким прошлым и сохранившимися постройками в европейском стиле. Погрузимся в историю города-крепости: посетим сыгравшие важную роль форты, собор-образец северогерманской готики 14 века и узнаем о происходивших событиях на этой земле. Отправимся к Балтийскому морю гулять по набережным Зеленоградска и Светлогорска и по оборудованным тропам национального парка «Куршская коса». А в Янтарном узнаем о добыче и обработке солнечного камня.

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Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности (Holiday Inn Kaliningrad), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.