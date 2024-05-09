Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы.
А ещё вы познакомитесь с историей Калининграда, поищите янтарь и сможете увезти с собой эти находки, отдохнёте на одном из лучших пляжей России, который получил международную награду «Голубой флаг».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 500 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.
Проживание. Будем жить в трехзвездочном отеле RiverSide, номера с удобствами, размещение двухместное. В номерах есть всё необходимое (тапочки, полотенца, фен), на этаже кулер с водой, утюг и гладильная доска.
Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол». Также включен один обед в столовой при янтарном комбинате. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по маршруту, вы сможете попробовать местные блюда.
Дети. Возраст по согласованию.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Мы встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезем в отель. Заселение после 14 часов. Если вы приезжаете раньше, можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по городу. Вечером встретимся на приветственном ужине и познакомимся.
Исследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь Победы
Завтракаем в отеле и выезжаем на обзорную экскурсию по Калининграду. Вы увидите Королевские ворота и Литовский вал, заглянете в Музей Янтаря и прогуляетесь по площади Победы. Гид расскажет, откуда в Калининграде появилась скульптура быков и что изучают в калининградском университете.
Потом поедем в Амалиенау — район немецких вилл, сохранивший размеренную атмосферу прошлого. Вы сможете посетить музей марципана в Бранденбургских воротах и отведать местные вкусности. И в завершение программы нас ждет прогулка по Рыбной деревне и острову Канта — визитной карточке города. Попробуем разгадать знаменитую загадку о семи мостах и найти всех хомлинов.
Завораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променад
После сытного и вкусного завтрака отправляемся к Балтийскому морю — сегодня нас ждет Куршская коса! Это удивительное место, длинная песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от моря. Мы поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся шикарными песчаными дюнами и погуляем по Танцующему лесу с причудливо закрученными деревьями.
Пообедаем в рыбном ресторане и отправимся исследовать Зеленоградск. Это курортный город на побережье, где сохранились живописные немецкие домики с черепичными крышами и есть огромное колесо обозрения. Прогуляемся по променаду вдоль моря, найдем граффити с кошками и доберемся до старой водонапорной башни, где сейчас располагается музей кошек. Нагулявшись, вернемся в Калининград.
Светлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляж
Сегодня снова поедем на море — нас ждет курортный город Светлогорск. После завтрака собираемся в холле гостиницы и выезжаем. У вас будет обзорная экскурсия по Светлогорску, где вы узнаете, как город назывался раньше и кто приезжал на этот курорт. Посмотрим старые 450-летние липы, заглянем в дом Сказочника и найдем скульптуру Царевны-Лягушки.
После этого поедем в поселок Янтарный, там пообедаем на Янтарном комбинате. Вы узнаете, как добывают янтарь и побываете на карьере, где ведется добыча. Можно будет насобирать камушки с собой и почувствовать себя настоящим кладоискателем. Потом погуляем по парку Беккера и отдохнем на одном из лучших пляжей России, который первым в нашей стране получил международную награду Голубой флаг.
Вечером вернемся в отель и обменяемся своими впечатлениями.
Завершение программы
Наше путешествие подходит к концу. Сегодня полностью свободный день — после завтрака вы можете запланировать все, что захотите. Номера нужно будет сдать до 12: можно оставить чемоданы на ресепшене и пойти гулять. Мы отвезем вас в аэропорт к нужному рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтраки
- Три дня экскурсий
- Работа гида
- Билет в музей и карьер Янтарного комбината
- Обед в столовой Янтарного комбината
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансфер во время экскурсий
- Экологический сбор в национальном парке «Куршская коса»
- Страховка путешественника
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины (кроме одного обеда)
- Дополнительные экскурсии, не включённые в программу