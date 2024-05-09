Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Авторский тур в Калининграде

Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России

Пять дней в Калининградской области, за которые вы по максимуму познакомитесь с главными достопримечательностями и побываете в знаменитых городах-курортах.

Будем гулять по длинному променаду в Зеленоградске, искать кошек в Светлогорске и любоваться песчаными дюнами Куршской косы.

А ещё вы познакомитесь с историей Калининграда, поищите янтарь и сможете увезти с собой эти находки, отдохнёте на одном из лучших пляжей России, который получил международную награду «Голубой флаг».
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Ближайшие даты:
9
мая
8
июн
22
июн
6
июл
13
июл
20
июл
3
авг
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.

Проживание. Будем жить в трехзвездочном отеле RiverSide, номера с удобствами, размещение двухместное. В номерах есть всё необходимое (тапочки, полотенца, фен), на этаже кулер с водой, утюг и гладильная доска.

Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол». Также включен один обед в столовой при янтарном комбинате. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по маршруту, вы сможете попробовать местные блюда.

Дети. Возраст по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Мы встретим вас в аэропорту Калининграда и отвезем в отель. Заселение после 14 часов. Если вы приезжаете раньше, можно оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по городу. Вечером встретимся на приветственном ужине и познакомимся.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Исследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь Победы

Завтракаем в отеле и выезжаем на обзорную экскурсию по Калининграду. Вы увидите Королевские ворота и Литовский вал, заглянете в Музей Янтаря и прогуляетесь по площади Победы. Гид расскажет, откуда в Калининграде появилась скульптура быков и что изучают в калининградском университете.

Потом поедем в Амалиенау — район немецких вилл, сохранивший размеренную атмосферу прошлого. Вы сможете посетить музей марципана в Бранденбургских воротах и отведать местные вкусности. И в завершение программы нас ждет прогулка по Рыбной деревне и острову Канта — визитной карточке города. Попробуем разгадать знаменитую загадку о семи мостах и найти всех хомлинов.

Исследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь ПобедыИсследуем Калининград: Амалиенау, Остров Канта, Рыбная деревня и площадь Победы
3 день

Завораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променад

После сытного и вкусного завтрака отправляемся к Балтийскому морю — сегодня нас ждет Куршская коса! Это удивительное место, длинная песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от моря. Мы поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся шикарными песчаными дюнами и погуляем по Танцующему лесу с причудливо закрученными деревьями.

Пообедаем в рыбном ресторане и отправимся исследовать Зеленоградск. Это курортный город на побережье, где сохранились живописные немецкие домики с черепичными крышами и есть огромное колесо обозрения. Прогуляемся по променаду вдоль моря, найдем граффити с кошками и доберемся до старой водонапорной башни, где сейчас располагается музей кошек. Нагулявшись, вернемся в Калининград.

Завораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променадЗавораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променадЗавораживающие виды Куршской косы и Зеленоградский променад
4 день

Светлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляж

Сегодня снова поедем на море — нас ждет курортный город Светлогорск. После завтрака собираемся в холле гостиницы и выезжаем. У вас будет обзорная экскурсия по Светлогорску, где вы узнаете, как город назывался раньше и кто приезжал на этот курорт. Посмотрим старые 450-летние липы, заглянем в дом Сказочника и найдем скульптуру Царевны-Лягушки.

После этого поедем в поселок Янтарный, там пообедаем на Янтарном комбинате. Вы узнаете, как добывают янтарь и побываете на карьере, где ведется добыча. Можно будет насобирать камушки с собой и почувствовать себя настоящим кладоискателем. Потом погуляем по парку Беккера и отдохнем на одном из лучших пляжей России, который первым в нашей стране получил международную награду Голубой флаг.

Вечером вернемся в отель и обменяемся своими впечатлениями.

Светлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляжСветлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляжСветлогорские приключения на Балтийском побережье и лучший пляж
5 день

Завершение программы

Наше путешествие подходит к концу. Сегодня полностью свободный день — после завтрака вы можете запланировать все, что захотите. Номера нужно будет сдать до 12: можно оставить чемоданы на ресепшене и пойти гулять. Мы отвезем вас в аэропорт к нужному рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки
  • Три дня экскурсий
  • Работа гида
  • Билет в музей и карьер Янтарного комбината
  • Обед в столовой Янтарного комбината
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансфер во время экскурсий
  • Экологический сбор в национальном парке «Куршская коса»
  • Страховка путешественника
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного обеда)
  • Дополнительные экскурсии, не включённые в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00)
Завершение: Аэропорт Калининграда, трансфер к нужному вам рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскЗеленоградскВсе туры5-дневные турыБалтийск, Янтарный, Светлогорск

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
41 отзыв
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Аэропорт Калининграда
Завтра
2 мая
5 мая
7 мая
13 450 за человека
Европейские выходные на Балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на Балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
27 900 за человека
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Россия, Калининград
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
от 16 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам