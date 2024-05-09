Берите с собой удобную одежду и обувь. Погода в Калининградской области довольно переменчива: будьте готовы как к палящему солнцу, так и к проливному дождю.

Проживание. Будем жить в трехзвездочном отеле RiverSide, номера с удобствами, размещение двухместное. В номерах есть всё необходимое (тапочки, полотенца, фен), на этаже кулер с водой, утюг и гладильная доска.

Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол». Также включен один обед в столовой при янтарном комбинате. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по маршруту, вы сможете попробовать местные блюда.

Дети. Возраст по согласованию.