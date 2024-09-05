Экспресс-путешествие в Калининградскую область с посещением популярных городов, морских курортов и природных объектов. Всего за 4 дня вы увидите 2 косы, полюбуетесь кораблями в Балтийске и найдёте самый западный маяк страны, прогуляетесь по одному из лучших пляжей России в Янтарном и по улочкам любимых курортов знати. Узнаете об истории и символах края, рассмотрите немецкую архитектуру и погрузитесь в европейскую атмосферу.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.