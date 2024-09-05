От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур

Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы
Экспресс-путешествие в Калининградскую область с посещением популярных городов, морских курортов и природных объектов.

Всего за 4 дня вы увидите 2 косы, полюбуетесь кораблями в Балтийске и найдёте самый западный маяк страны, прогуляетесь по одному из лучших пляжей России в Янтарном и по улочкам любимых курортов знати.

Узнаете об истории и символах края, рассмотрите немецкую архитектуру и погрузитесь в европейскую атмосферу.
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.

Проживание. В гостиницах в 10 минутах от центра города в 1-, 2-, 3-местных номерах с ванными комнатами. Варианты: «Берлин», «Робинзон». За доплату — размещение в отеле 4* и в центре города (при доступности в конкретные даты).

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. На автобусе туристического класса с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Всё самое важное в Калининграде за 3 часа

13:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Размещение в гостинице после экскурсии.

Сегодня вы познакомитесь со всеми значимыми достопримечательностями Калининграда. За 3 часа раскроете его характер и узнаете о важных исторических событиях в Кёнигсберге. Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города. Запланированы остановки на недлительные прогулки, во время которых вы сможете рассмотреть детали в архитектуре зданий.

С 17:00 организуется заселение по отелям. После чего у вас будет свободное время.

Всё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часа
2 день

Куршская коса и курорт Зеленоградск

9:50 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».

Одна из визитных карточек Калининградской области — Куршская коса. Узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и заливом входит в состав одноимённого национального парка, который мы сегодня и посетим. Погуляем больше обычного — поднимемся на высоту Эфа полюбоваться дюнами и подойдём близко к морю. Все тропы в нацпарке хорошо оборудованы: есть места отдыха, смотровые площадки, информационные стенды. Также будет возможность приобрести свежайшую рыбку.

Вторая точка нашего маршрута — Зеленоградск. Королевский курорт с очаровательной набережной, довольными котами и уникальными зданиями. Рассмотрим архитектуру, попробуем минеральную воду и увидим водонапорную башню 1904 года.

Экскурсия завершится в 17:30.

Куршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт Зеленоградск
3 день

Морской Балтийск и на пароме до косы

9:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».

Отправимся в самый западный город России, где сохранилась атмосфера довоенной эпохи. Увидим корабли и гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, прогуляемся по набережной и рассмотрим величественные памятники Петру I и императрице Екатерине. В Балтийске находится и знаменитая крепость Пиллау 17 века (внешний осмотр) — главное оборонительное сооружение Восточной Пруссии.

Далее на пароме переправимся на Балтийскую косу и прогуляемся по узкому песчаному участку суши.

Экскурсия завершится в 17:00.

Морской Балтийск и на пароме до косыМорской Балтийск и на пароме до косыМорской Балтийск и на пароме до косыМорской Балтийск и на пароме до косыМорской Балтийск и на пароме до косыМорской Балтийск и на пароме до косы
4 день

Курорты Балтики - Янтарный и Светлогорск

9:15 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Вновь весь день проведём у моря. Посетим курорты — Янтарный и Светлогорск.

В первом вы понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня, который является символом Калининградской области. Здесь же находится один из лучших пляжей страны, лютеранская кирха и курортный парк.

Светлогорск порадует вас уникальной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Вы прогуляетесь по улочкам и рассмотрите старинные виллы, санатории и пансионаты. Увидите концертную площадку и другие значимые достопримечательности города.

Тур завершится в 17:30. Трансфер из/в аэропорт самостоятельно либо за доплату.

Курорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)16 600 ₽
3-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)14 950 ₽
1-мест. номер, отель «Робинзон»19 450 ₽
2-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)19 900 ₽
3-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)17 500 ₽
1-мест. номер, отель «Берлин» 3*27 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение (4 экскурсии на 3, 7-8, 7 и 8 часов)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Паром в Балтийске
  • Экологический сбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Питание
  • Размещение в отеле 4* - цена по запросу
  • Обратите внимание, цена тура зависит от выбранного отеля и номера (1-2-3-местный). Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-местном номере в отеле "Робинзон". Размещение в 2-местном номере в отеле "Берлин" - 19 900 руб. за человека
  • Просим уточнять наличие свободных номеров в конкретном отеле перед бронированием. Если в выбранном вами отеле не будет доступного подходящего номера, предложим альтернативу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
Завершение: Г. Калининград, после 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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