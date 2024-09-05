Всего за 4 дня вы увидите 2 косы, полюбуетесь кораблями в Балтийске и найдёте самый западный маяк страны, прогуляетесь по одному из лучших пляжей России в Янтарном и по улочкам любимых курортов знати.
Узнаете об истории и символах края, рассмотрите немецкую архитектуру и погрузитесь в европейскую атмосферу.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.
Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.
Проживание. В гостиницах в 10 минутах от центра города в 1-, 2-, 3-местных номерах с ванными комнатами. Варианты: «Берлин», «Робинзон». За доплату — размещение в отеле 4* и в центре города (при доступности в конкретные даты).
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. На автобусе туристического класса с кондиционером.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Всё самое важное в Калининграде за 3 часа
13:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Размещение в гостинице после экскурсии.
Сегодня вы познакомитесь со всеми значимыми достопримечательностями Калининграда. За 3 часа раскроете его характер и узнаете о важных исторических событиях в Кёнигсберге. Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города. Запланированы остановки на недлительные прогулки, во время которых вы сможете рассмотреть детали в архитектуре зданий.
С 17:00 организуется заселение по отелям. После чего у вас будет свободное время.
Куршская коса и курорт Зеленоградск
9:50 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».
Одна из визитных карточек Калининградской области — Куршская коса. Узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и заливом входит в состав одноимённого национального парка, который мы сегодня и посетим. Погуляем больше обычного — поднимемся на высоту Эфа полюбоваться дюнами и подойдём близко к морю. Все тропы в нацпарке хорошо оборудованы: есть места отдыха, смотровые площадки, информационные стенды. Также будет возможность приобрести свежайшую рыбку.
Вторая точка нашего маршрута — Зеленоградск. Королевский курорт с очаровательной набережной, довольными котами и уникальными зданиями. Рассмотрим архитектуру, попробуем минеральную воду и увидим водонапорную башню 1904 года.
Экскурсия завершится в 17:30.
Морской Балтийск и на пароме до косы
9:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».
Отправимся в самый западный город России, где сохранилась атмосфера довоенной эпохи. Увидим корабли и гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, прогуляемся по набережной и рассмотрим величественные памятники Петру I и императрице Екатерине. В Балтийске находится и знаменитая крепость Пиллау 17 века (внешний осмотр) — главное оборонительное сооружение Восточной Пруссии.
Далее на пароме переправимся на Балтийскую косу и прогуляемся по узкому песчаному участку суши.
Экскурсия завершится в 17:00.
Курорты Балтики - Янтарный и Светлогорск
9:15 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Вновь весь день проведём у моря. Посетим курорты — Янтарный и Светлогорск.
В первом вы понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня, который является символом Калининградской области. Здесь же находится один из лучших пляжей страны, лютеранская кирха и курортный парк.
Светлогорск порадует вас уникальной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Вы прогуляетесь по улочкам и рассмотрите старинные виллы, санатории и пансионаты. Увидите концертную площадку и другие значимые достопримечательности города.
Тур завершится в 17:30. Трансфер из/в аэропорт самостоятельно либо за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)
|16 600 ₽
|3-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)
|14 950 ₽
|1-мест. номер, отель «Робинзон»
|19 450 ₽
|2-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)
|19 900 ₽
|3-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)
|17 500 ₽
|1-мест. номер, отель «Берлин» 3*
|27 550 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение (4 экскурсии на 3, 7-8, 7 и 8 часов)
- Входные билеты на объекты по программе
- Паром в Балтийске
- Экологический сбор
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Трансфер из/в аэропорт
- Питание
- Размещение в отеле 4* - цена по запросу
- Обратите внимание, цена тура зависит от выбранного отеля и номера (1-2-3-местный). Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-местном номере в отеле "Робинзон". Размещение в 2-местном номере в отеле "Берлин" - 19 900 руб. за человека
- Просим уточнять наличие свободных номеров в конкретном отеле перед бронированием. Если в выбранном вами отеле не будет доступного подходящего номера, предложим альтернативу