Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату.

Начало экскурсии:

12:30 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)

12:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)

13:00 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)

Вы побываете на площади Победы и увидите скульптуру «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, осмотрите памятник Петру I и полюбуетесь зданием Калининградского областного драматического театра. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн, посетим оборонительные форты и укрепления. А ещё покажем вам Королевские и Росгартенские ворота.

Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.

Экскурсия продлится 5–6 часов.