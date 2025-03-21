От Кёнигсберга до Пиллау через Куршскую косу с дегустациями, экскурсиями и мини-концертом

Попробовать хлеб по рыцарским рецептам, послушать органную музыку и побывать в самом западном городе
В туре вы почувствуете себя знатными прусскими гражданами, прогуливаясь мимо немецких вилл в районе Амалиенау, и узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, бродя по средневековому замку. Побываете в Кафедральном соборе,
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увидите могилу Канта и насладитесь маленьким органным концертом.

Вдоволь надышитесь морским воздухом, полюбуетесь бескрайними песками Куршской косы и побываете в Танцующем лесу.

А в Зеленоградске и Светлогорске насладитесь атмосферой маленьких уютных городков, отдохнёте от суеты и сможете погладить множество их пушистых обитателей.

От Кёнигсберга до Пиллау через Куршскую косу с дегустациями, экскурсиями и мини-концертом
От Кёнигсберга до Пиллау через Куршскую косу с дегустациями, экскурсиями и мини-концертом
От Кёнигсберга до Пиллау через Куршскую косу с дегустациями, экскурсиями и мини-концертом
Ближайшие даты:
21
мар28
мар
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Размещение возможно в гостевых домах «Робинзон», «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда», отелях «Калининград» 3*, «Турист» 3*, «Гламур», «Мартон Палас» 4*, «Холидей Инн» 4*, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта alean.ru

Питание. В стоимость включены 4 завтрака при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист», отеле «Гламур», отеле «Мартон Палас». Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату.

Начало экскурсии:
12:30 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
12:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
13:00 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)

Вы побываете на площади Победы и увидите скульптуру «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, осмотрите памятник Петру I и полюбуетесь зданием Калининградского областного драматического театра. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн, посетим оборонительные форты и укрепления. А ещё покажем вам Королевские и Росгартенские ворота.

Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.

Экскурсия продлится 5–6 часов.

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
2 день

Экскурсия по Балтийску

Начало экскурсии:
10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
10:50 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
11:00 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)

Отправляемся в Балтийск — самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом. Длительность экскурсии 5–6 часов.

Обратите внимание: посещение шведской крепости только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ.

Экскурсия по БалтийскуЭкскурсия по БалтийскуЭкскурсия по БалтийскуЭкскурсия по Балтийску
3 день

Янтарный и Светлогорск

Начало экскурсии:
09:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
09:20 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
09:30 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)

Поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг». В свободное время вы можете побывать на карьере Янтарного комбината (за доплату).

Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

Длительность экскурсии 7-8 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска

Начало экскурсии:
9:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
10:00 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
10:20 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)

Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 7-8 часов.

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
5 день

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада

Начало экскурсии:
10:10 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81)
10:20 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)

Поедем в замок Шаакен. В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками.

Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.

Экскурсия займёт 5–6 часов. Затем вернёмся в Калининград к 16:00.

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Завтраки в гостинице "Калининград" 500 ₽ (шведский стол), завтраки в гостевом доме "Робинзон" 350 ₽, обеды по программе оплачиваются на месте от 500 ₽
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
  • Стоимость тура при разных вариантах размещения
  • Гостевой дом «Робинзон»: 18 600 ₽ при 2-местном проживании, 25 000 ₽ при 1-местном и 18 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 21 000₽ при 2-местном проживании, 30 000 ₽ при 1-местном и 19 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостевой дом «Вилла Надежда»: 24 000 ₽ при 2-местном проживании, 32 500 ₽ при 1-местном и 22 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Турист» с завтраком: 26 000 ₽ при 2-местном проживании, 34 500 ₽ при 1-местном, 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Калининград»: 24 500 ₽ при 2-местном проживании, 33 800 ₽ при 1-местном, 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 27 500 ₽ при 2-местном проживании, 36 500 ₽ при 1-местном, 25 300 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Гламур» с завтраком: 22 500 ₽ при 2-местном проживании, 33 500 ₽ при 1-местном, 21 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Отель «Холидей Инн» 4* цена по запросу
  • Стоимость тура без проживания - 14 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 12:30
Завершение: Калининград, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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