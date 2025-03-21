Описание тура
Организационные детали
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Проживание. Размещение возможно в гостевых домах «Робинзон», «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда», отелях «Калининград» 3*, «Турист» 3*, «Гламур», «Мартон Палас» 4*, «Холидей Инн» 4*, 2-местное проживание. Возможно 1-, 3-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайта alean.ru
Питание. В стоимость включены 4 завтрака при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист», отеле «Гламур», отеле «Мартон Палас». Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату.
Начало экскурсии:
12:30 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
12:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
13:00 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
Вы побываете на площади Победы и увидите скульптуру «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, осмотрите памятник Петру I и полюбуетесь зданием Калининградского областного драматического театра. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн, посетим оборонительные форты и укрепления. А ещё покажем вам Королевские и Росгартенские ворота.
Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.
Экскурсия продлится 5–6 часов.
Экскурсия по Балтийску
Начало экскурсии:
10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
10:50 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
11:00 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
Отправляемся в Балтийск — самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом. Длительность экскурсии 5–6 часов.
Обратите внимание: посещение шведской крепости только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ.
Янтарный и Светлогорск
Начало экскурсии:
09:00 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
09:20 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
09:30 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
Поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг». В свободное время вы можете побывать на карьере Янтарного комбината (за доплату).
Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.
Длительность экскурсии 7-8 часов.
Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
Начало экскурсии:
9:50 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81)
10:00 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
10:20 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Длительность экскурсии 7-8 часов.
Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада
Начало экскурсии:
10:10 посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81)
10:20 посадка от остановки «Рыбная деревня», ориентир — гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4)
10:40 посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53)
Поедем в замок Шаакен. В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками.
Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.
Экскурсия займёт 5–6 часов. Затем вернёмся в Калининград к 16:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Завтраки в гостинице "Калининград" 500 ₽ (шведский стол), завтраки в гостевом доме "Робинзон" 350 ₽, обеды по программе оплачиваются на месте от 500 ₽
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
- Стоимость тура при разных вариантах размещения
- Гостевой дом «Робинзон»: 18 600 ₽ при 2-местном проживании, 25 000 ₽ при 1-местном и 18 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 21 000₽ при 2-местном проживании, 30 000 ₽ при 1-местном и 19 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостевой дом «Вилла Надежда»: 24 000 ₽ при 2-местном проживании, 32 500 ₽ при 1-местном и 22 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Турист» с завтраком: 26 000 ₽ при 2-местном проживании, 34 500 ₽ при 1-местном, 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Калининград»: 24 500 ₽ при 2-местном проживании, 33 800 ₽ при 1-местном, 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 27 500 ₽ при 2-местном проживании, 36 500 ₽ при 1-местном, 25 300 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Гламур» с завтраком: 22 500 ₽ при 2-местном проживании, 33 500 ₽ при 1-местном, 21 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Отель «Холидей Инн» 4* цена по запросу
- Стоимость тура без проживания - 14 000 ₽