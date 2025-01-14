В 9:50 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 10:00 от Рыбной деревни, а в 10:20 от гостиницы «Турист». Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Он очаровывает милыми немецкими домиками и старинными особняками, а зимой становится и вовсе сказочным. Повсюду горят огни, радуют глаз пушистые ели, украшенные игрушками, на улицах разливаются ароматы глинтвейна и кренделей. А ещё совсем рядом шумят волны Балтийского моря.

Мы прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, полюбуемся лютеранской кирхой св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Рождество отпразднуем в рыцарском замке «Нессельбек», где нам подадут вкусный ужин с салатом, горячим и кружкой пива. В Калининград вернёмся к 20:00-20:30.