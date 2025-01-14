Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе

Подняться на высоту Эфа, побывать в городе кошек и побродить мимо старинных немецких вилл
Приглашаем в сказочное путешествие по Калининграду и области в самое волшебное время года, когда роскошные особняки, пряничные домики и средневековые замки стоят, покрытые снегом, а на уютных улочках зажигают разноцветные
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огни.

За 3 дня мы успеем максимум: посетим самые интересные места Кёнигсберга, увидим могилу Канта и осмотрим Кафедральный собор, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы и надышимся морским воздухом, погуляем по Зеленоградску, Янтарному и Светлогорску.

А рождественский ужин для нас накроют в рыцарском замке «Нессельбек» — будет атмосферно и очень вкусно.

5
1 отзыв
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе
Празднуем Рождество на Балтике: экскурсии, ужин в рыцарском замке и прогулка по Куршской косе

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Размещение возможно в гостевом доме «Вилла Татьяна на ул. Линейная», гостинице «Турист» 3*, «Калининград» 3* или «Мартон Палас» 3*, 1-,2-, 3-местное проживание.

Стоимость тура указана за 2-местное размещение в гостинице «Турист».

*Фото отеля взято с сайта tourist39.com

Питание. В стоимость включены завтраки при проживании в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» и рождественский ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 13:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 13:20 от гостиницы «Калининград», а в 13:30 у Рыбной деревни. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.

Экскурсия займёт 3-4 часа, после чего заселимся в отель.

Прибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с Калининградом
2 день

Куршская коса, Зеленоградск и рождественский ужин

В 9:50 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 10:00 от Рыбной деревни, а в 10:20 от гостиницы «Турист». Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Он очаровывает милыми немецкими домиками и старинными особняками, а зимой становится и вовсе сказочным. Повсюду горят огни, радуют глаз пушистые ели, украшенные игрушками, на улицах разливаются ароматы глинтвейна и кренделей. А ещё совсем рядом шумят волны Балтийского моря.

Мы прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, полюбуемся лютеранской кирхой св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Рождество отпразднуем в рыцарском замке «Нессельбек», где нам подадут вкусный ужин с салатом, горячим и кружкой пива. В Калининград вернёмся к 20:00-20:30.

Куршская коса, Зеленоградск и рождественский ужинКуршская коса, Зеленоградск и рождественский ужинКуршская коса, Зеленоградск и рождественский ужинКуршская коса, Зеленоградск и рождественский ужинКуршская коса, Зеленоградск и рождественский ужин
3 день

Янтарный и Светлогорск

В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 от Рыбной деревни, а в 9:30 от гостиницы «Калининград». Отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

В аэропорт прибудем в 16:30-17:30, планируйте вылет после 19:00. В Калининград вернёмся в 17:30-18:30.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Турист», 2-местное21 000 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное26 000 ₽
Гостиница «Турист», 3-местное20 000 ₽
Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 2-местное17 500 ₽
Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 1-местное22 500 ₽
Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 3-местное16 500 ₽
Гостиница «Калининград», 2-местное20 000 ₽
Гостиница «Калининград», 1-местное25 500 ₽
Гостиница «Калининград», 3-местное19 000 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное22 000 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное26 000 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 3-местное21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и рождественский ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
  • Дополнительные развлечения и активности по желанию
  • Стоимость тура при разных вариантах размещения
  • Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 17 500 ₽ при 2-местном проживании, 22 500 ₽ при 1-местном и 16 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Турист» с завтраком: 21 000 ₽ при 2-местном проживании, 26 000 ₽ при 1-местном, 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Калининград»: 20 000 ₽ при 2-местном проживании, 25 500 ₽ при 1-местном, 19 000₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 22 000 ₽ при 2-местном проживании, 26 000 ₽ при 1-местном, 21 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:00-13:30
Завершение: Аэропорт Калининграда, 16:30-17:30, планируйте рейс с вылетом после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
14 янв 2025
Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Майе.
Просто невероятный экскурсовод - внимательная, корректная, с очень интересной подачей информации.
Маршрут продуманный, времени достаточно, все успеваешь посмотреть и послушать.
Майя просто кладезь знаний, которые подаются интересно и живо.
Человек явно любит свою работу и людей и это очень чувствуется.
Спасибо ей большое за то, что показала нам калининградский край таким, что туда хочется возвращаться вновь.

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