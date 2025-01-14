Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Проживание. Размещение возможно в гостевом доме «Вилла Татьяна на ул. Линейная», гостинице «Турист» 3*, «Калининград» 3* или «Мартон Палас» 3*, 1-,2-, 3-местное проживание.
Стоимость тура указана за 2-местное размещение в гостинице «Турист».
*Фото отеля взято с сайта tourist39.com
Питание. В стоимость включены завтраки при проживании в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» и рождественский ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с Калининградом
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 13:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 13:20 от гостиницы «Калининград», а в 13:30 у Рыбной деревни. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.
Экскурсия займёт 3-4 часа, после чего заселимся в отель.
Куршская коса, Зеленоградск и рождественский ужин
В 9:50 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 10:00 от Рыбной деревни, а в 10:20 от гостиницы «Турист». Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Он очаровывает милыми немецкими домиками и старинными особняками, а зимой становится и вовсе сказочным. Повсюду горят огни, радуют глаз пушистые ели, украшенные игрушками, на улицах разливаются ароматы глинтвейна и кренделей. А ещё совсем рядом шумят волны Балтийского моря.
Мы прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, полюбуемся лютеранской кирхой св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Рождество отпразднуем в рыцарском замке «Нессельбек», где нам подадут вкусный ужин с салатом, горячим и кружкой пива. В Калининград вернёмся к 20:00-20:30.
Янтарный и Светлогорск
В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 от Рыбной деревни, а в 9:30 от гостиницы «Калининград». Отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.
В аэропорт прибудем в 16:30-17:30, планируйте вылет после 19:00. В Калининград вернёмся в 17:30-18:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Турист», 2-местное
|21 000 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|26 000 ₽
|Гостиница «Турист», 3-местное
|20 000 ₽
|Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 2-местное
|17 500 ₽
|Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 1-местное
|22 500 ₽
|Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная», 3-местное
|16 500 ₽
|Гостиница «Калининград», 2-местное
|20 000 ₽
|Гостиница «Калининград», 1-местное
|25 500 ₽
|Гостиница «Калининград», 3-местное
|19 000 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|22 000 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|26 000 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 3-местное
|21 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и рождественский ужин
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
- Дополнительные развлечения и активности по желанию
- Стоимость тура при разных вариантах размещения
- Гостевой дом «Вилла Татьяна»: 17 500 ₽ при 2-местном проживании, 22 500 ₽ при 1-местном и 16 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Турист» с завтраком: 21 000 ₽ при 2-местном проживании, 26 000 ₽ при 1-местном, 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Калининград»: 20 000 ₽ при 2-местном проживании, 25 500 ₽ при 1-местном, 19 000₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 22 000 ₽ при 2-местном проживании, 26 000 ₽ при 1-местном, 21 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Просто невероятный экскурсовод - внимательная, корректная, с очень интересной подачей информации.
Маршрут продуманный, времени достаточно, все успеваешь посмотреть и послушать.
Майя просто кладезь знаний, которые подаются интересно и живо.
Человек явно любит свою работу и людей и это очень чувствуется.
Спасибо ей большое за то, что показала нам калининградский край таким, что туда хочется возвращаться вновь.