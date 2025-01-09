Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой

Отведать сыра, шоколада и хлеба по рыцарским рецептам и изучить самый западный город России
В туре вы погрузитесь в прошлое Кёнигсберга: погуляете мимо старинных вилл, увидите оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота, Кафедральный собор и Рыбную деревню.

Посетите Балтийск — город, в котором зарождался флот
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при Петре I, а ещё сохранились шведская крепость 17 века и живописный маяк.

В замке Шаакен вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, чем питались и как устраивали трапезы, а ещё отведаете 2 вида хлеба с вареньем и прусскими настойками. 2 дня мы оставили свободными.

Вы сможете приобрести дополнительные экскурсии, чтобы увидеть Куршскую косу, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, или самостоятельно погулять по Калининграду.

5
1 отзыв
Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой
Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой
Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Размещение возможно в гостевом доме «Вилла Надежда», гостинице «Турист» 3*, отеле «Гламур», гостинице «Калининград» 3* или «Мартон Палас» 3*, 1-,2-, 3-местное размещение.

Стоимость тура указана за 2-местное размещение в гостинице «Гламур».

*Фото отеля взято с сайта glamour-hotel.ru

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол) при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда», отеле «Турист», «Гламур» и «Мартон палас». Остальное питание и новогодний банкет оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 13:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 13:20 от гостиницы «Калининград», а в 13:30 — у Рыбной деревни. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.

Экскурсия займёт 3-4 часа, после чего заселимся в отель.

Прибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с Калининградом
2 день

Экскурсия по Балтийску

В 9:30 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:50 от гостиницы «Калининград», а в 10:00 от Рыбной деревни. Отправляемся в Балтийск — самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом. Длительность экскурсии 5-6 часов.

По желанию и за доплату вы сможете принять участие в новогодней шоу-программе «Чародейская ночь с чудесами». В ресторане отеля «Турист» вас будет ждать банкет, встреча с Бабой-Ягой, Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу-балет, множество угощений и напитков, профессиональный диджей и ведущая.

Экскурсия по БалтийскуЭкскурсия по БалтийскуЭкскурсия по БалтийскуЭкскурсия по Балтийску
3 день

Свободная программа или дополнительная экскурсия

Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Калининград», в 9:10 от Рыбной деревни, а в 9:30 от гостиницы «Турист». Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Свободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсия
4 день

Свободная программа или дополнительная экскурсия

Свободный день. Вы сможете за доплату отправиться в Янтарный и Светлогорск. В 9:00 заберём путешественников от гостиницы «Турист», в 9:20 от гостиницы «Калининград», а в 9:30 от Рыбной деревни. В Янтарном осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

Экскурсия займёт 8-9 часов.

Свободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсия
5 день

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада

Выселимся из отеля и поедем на экскурсию в замок Шаакен. В 9:00 заберём путешественников от Рыбной деревни, в 9:10 от гостиницы «Калининград», а в 9:30 от гостиницы «Турист». В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками.

Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.

В 14:30 доставим вас в аэропорт, планируйте вылет после 16:30. Обратно в Калининград прибудем в 15:00-15:30.

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Гламур», 2-местное22 000 ₽
Гостиница «Гламур», 1-местное34 500 ₽
Гостиница «Гламур», 3-местное20 500 ₽
Гостевой дом «Вилла Надежда», 2-местное25 000 ₽
Гостевой дом «Вилла Надежда», 1-местное34 000 ₽
Гостевой дом «Вилла Надежда», 3-местное23 000 ₽
Гостиница «Турист», 2-местное27 000 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное36 000 ₽
Гостиница «Турист», 3-местное24 500 ₽
Гостиница «Калининград», 2-местное24 500 ₽
Гостиница «Калининград», 1-местное35 000 ₽
Гостиница «Калининград», 3-местное22 500 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное28 000 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное36 500 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 3-местное26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
  • Новогодний банкет с программой в ресторане отеля «Турист» - 8000 ₽ с человека
  • Дополнительные экскурсии по желанию, запись и оплата при бронировании тура:
  • Экскурсия «Куршская Коса и Зеленоградск» - 2200/2000 ₽
  • Экскурсия «Янтарный Берег» - 2200/2000 ₽
  • Стоимость тура при разных вариантах размещения
  • Гостевой дом «Вилла Надежда»: 25 000 ₽ при 2-местном проживании, 34 000 ₽ при 1-местном и 23 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Турист» с завтраком: 27 000 ₽ при 2-местном проживании, 36 000 ₽ при 1-местном, 24 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Гламур» с завтраком: 22 000 ₽ при 2-местном проживании, 34 500 ₽ при 1-местном, 20 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Калининград»: 24 500 ₽ при 2-местном проживании, 35 000 ₽ при 1-местном, 22 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Гостиница «Мартон Палас» с завтраком: 28 000 ₽ при 2-местном проживании, 36 500 ₽ при 1-местном, 26 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:00-13:30
Завершение: Аэропорт Калининграда, 14:30, планируйте рейс с вылетом после 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
9 янв 2025
Эмоции от путешествия самые положительные 🔥
Очень рада, что моё внимание зацепилось за ваше рекламное письмо на почте)
Екатерине и её команде огромная благодарность за экскурсии! Уровень🔝⭐⭐⭐⭐⭐
В общем я очень довольна!

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