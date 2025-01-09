Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 13:00 заберём путешественников из гостиницы «Турист», в 13:20 от гостиницы «Калининград», а в 13:30 — у Рыбной деревни. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.

Экскурсия займёт 3-4 часа, после чего заселимся в отель.