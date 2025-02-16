Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск

Побывать на показе ретрофильма, сделать новогоднюю игрушку и послушать органный концерт
Приглашаем в путешествие по страницам рождественской сказки с пряничными домиками, разноцветными огнями и невероятными пейзажами.

Вы погуляете по Куршской косе и подниметесь на высоту Эфа, научитесь отличать настоящий янтарь от подделок
читать дальше

и понаблюдаете за обработкой драгоценного камня.

Отведаете марципана, сыра и хлеба, испечённого по старинным рецептам, — именно такой подавали к столу рыцарям в средние века. В Черняховске осмотрите готические соборы и кирхи и побродите по руинам замка.

А ещё специально для вас в кинотеатре, где выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, устроят кинопоказ с бокалом игристого.

Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Дейма» 2*, «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Котбус», «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».

*Фото отеля взято с сайта tourist39.com

Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист», «Котбус» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду, органный концерт и марципан

Встретим вас в аэропорту и в 13:30 начнём экскурсию по сказочному Кёнигсбергу: полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).

Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.

В 19:30 завершим экскурсию и отвезём вас в отель.

Прогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципан
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся морозными хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.

Переедем в Зеленоградск. Летом это красивый и уютный городок, по которому мимо атмосферных немецких домов бродят кошки. Зимой он превращается в настоящую сказку! Везде мерцают огни, доносятся ароматы кренделей, горячего шоколада и пирогов. Мы пройдёмся по главной улице Кранца (так раньше назывался город), а в 18:00 закончим экскурсию и вернёмся в Калининград.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Производство янтаря, мастер-класс и экскурсия по Светлогорску

В 9:00 поедем в посёлок Янтарный, где находится 80% мирового запаса янтаря! Мы побываем на производстве: увидим, как из невзрачного жёлтого камня получают настоящую драгоценность, узнаем, как отличить янтарь от подделок. А ещё вы своими руками сделаете новогоднюю игрушку и украсите её балтийским золотом.

Погуляем по парку им. Морица Беккера и променаду вдоль моря, а затем переедем в Светлогорск. Снова окажемся в рождественской сказке: здесь и пряничные домики, запорошенные снегом и укрытые лапами елей, и мерцающие тут и там разноцветные огоньки. В городе царит особенная медленная атмосфера — никто никуда не спешит, все наслаждаются моментом. Советуем отведать в Светлогорске традиционного медового глинтвейна.

В 17:00 завершим программу и поедем назад в Калининград.

Производство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по Светлогорску
4 день

Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс

В 9:00 отправимся к замку Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Здесь вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов. А в агропарке «Шаакен» отведаем хлеба, который подавали во время трапез рыцарям, — с вареньем и традиционной прусской настойкой. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию сувенира.

В 14:00 завершим экскурсию.

Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс
5 день

Черняховск: прогулка по атмосферному городу и кинопоказ

В 9:00 поедем в Черняховск — маленький европейский городок со старинными домами, скульптурами, кирхами и даже замками, где бывал и сам Наполеон. Вы увидите готические соборы и руины замка Инстербург, где обучаются реставраторы.

После обеда посетим кинотеатр 20 века, где выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Мы перенесёмся на столетие назад — специально для нас устроят кинопоказ старинного фильма об истории города. Сеанс станет ещё приятнее с бокалом игристого.

Завершим экскурсию в 17:00.

Черняховск: прогулка по атмосферному городу и кинопоказЧерняховск: прогулка по атмосферному городу и кинопоказЧерняховск: прогулка по атмосферному городу и кинопоказЧерняховск: прогулка по атмосферному городу и кинопоказ
6 день

Отъезд

Выселение в гостинице до 12:00. За доплату можем доставить вас в аэропорт Храброво.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Турист», 2-местное39 950 ₽
Гостиница «Дейма», 2-местное32 155 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 2-местное37 555 ₽
Гостиница «Маяк», 2-местное38 320 ₽
Гостиница «Котбус», 2-местное38 933 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное42 920 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное59 890 ₽
Гостиница «Дейма», 1-местное47 565 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 1-местное58 365 ₽
Гостиница «Маяк», 1-местное59 890 ₽
Гостиница «Котбус», 1-местное61 120 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное66 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • Гостиница «Дейма» 2* - 32 155 ₽ за 2-местное размещение и 47 565 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Ривер Сайд» 3* - 37 555 ₽ за 2-местное размещение и 58 365 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Маяк» 3* - 38 320 ₽ за 2-местное размещение и 59 890 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Котбус» с завтраком - 38 933 ₽ за 2-местное размещение и 61 120 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 39 950 ₽ за 2-местное размещение и 59 890 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 42 920 ₽ за 2-местное размещение и 66 050 ₽ за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 14:00, ж/д вокзал Калининграда, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
скидка
10%
79 отзывов
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
1875016 875 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
1 отзыв
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
21 фев в 12:30
28 фев в 12:30
8500 за человека
Балтийская перезагрузка: прогулки по курортам и экотропам и органный концерт
1 отзыв
3 дня
Балтийская перезагрузка: прогулки по курортам и экотропам и органный концерт
Побывать в трёх городах, полюбоваться Куршской косой и продегустировать сыр на сыроварне
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
11 апр в 11:00
8 мая в 11:00
40 000 за человека