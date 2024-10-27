Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к самой западной точке России!
За 4 дня вы исследуете места, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии, а природа поражает своим великолепием.
Прогуляетесь по живописным улочкам, где каждый особняк рассказывает свою историю, насладитесь морским бризом на широких песчаных пляжах и ощутите себя на «краю земли», наблюдая, как солнечные лучи играют на волнах Балтийского моря.
Этот тур оставит в памяти самые яркие впечатления, которые захочется пережить снова.
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Калининградом
Прибытие в Калининград до 13:00.
Заселение в тур. комплекс до 14:00.
На брифинге познакомитесь с программой и организаторами.
Прогулка по старинному району Амалиенау — исторический оазис в центре современного города.
Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл. Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.
Прогулка по острову Канта — лучшему общественному пространству России по версии National Geographic. Узнаете каким он был сто лет назад и как могила философа спасла Кафедральный собор.
Продолжительность экскурсий 3,5 часа.
Ужин в кафе комплекса.
Черняховск и конезавод Георгенбур
Завтрак в кафе комплекса.
Экскурсия по Черняховску: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.
Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.
Экскурсия на конезавод Георгенбург: познакомитесь с традициями коневодства в Восточной Пруссии и насладитесь красотой лошадей королевской тракененской породы, известных своей выносливостью и грацией во всей Европе.
Продолжительность экскурсий — 9 часов.
Ужин в кафе комплекса.
Янтарный, Балтийск и Балтийская коса
Завтрак в кафе комплекса.
Экскурсия в Янтарный: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.
Свободное время в Янтарном.
Экскурсия по набережной Балтийска: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.
Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.
Экскурсия на Балтийскую косу: прогуливаясь по уникальной экосистеме, погрузитесь в красоту дикой природы. Увидите руины береговых укреплений, насладитесь морскими панорамами и отметитесь в самой западной точке России.
Продолжительность экскурсий — 10 часов.
Ужин в кафе комплекса.
Отъезд
Завтрак в комплексе.
Выезд из номеров до 12:00.
Можно оставить вещи в комплексе и исследовать город самостоятельно, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека — 13 900 рублей.
Базовое размещение (включенное в стоимость): двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
За дополнительную плату возможно:
|Размещение
|В номере
|Доплата, руб. /чел.
|Одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения
|двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|3000
|Одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения.
|двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|7500
Двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения.
Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере
|двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|6000
Варианты проживания
Гостевой дом «Фрайдей центр»
Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе
- Завтраки и ужины в кафе комплекса
- Экскурсия по Амалиенау
- Экскурсия по острову Канта
- Экскурсия по Черняховску
- Экскурсия на конезавод Георгенбург
- Экскурсия по набережной Балтийска
- Переправа на Балтийскую косу и обратно
- Экскурсия по Балтийской косе
- Транспортное обслуживание
- Турлидеры
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Одноместное размещение (подробнее в разделе «Проживание»)
- Проживание до и после тура
- Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
- Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка или ветровка (по сезону);
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.