Самый западный тур. Путешествие в Калининград

Экскурсионный тур «Самый западный тур. Путешествие в Калининград» на 4 дня
5
3 отзыва
Самый западный тур. Путешествие в Калининград
Самый западный тур. Путешествие в Калининград
Самый западный тур. Путешествие в Калининград
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к самой западной точке России!

За 4 дня вы исследуете места, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии, а природа поражает своим великолепием.

Прогуляетесь по живописным улочкам, где каждый особняк рассказывает свою историю, насладитесь морским бризом на широких песчаных пляжах и ощутите себя на «краю земли», наблюдая, как солнечные лучи играют на волнах Балтийского моря.

Этот тур оставит в памяти самые яркие впечатления, которые захочется пережить снова.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Калининградом

Прибытие в Калининград до 13:00.

Заселение в тур. комплекс до 14:00.

На брифинге познакомитесь с программой и организаторами.

Прогулка по старинному району Амалиенау — исторический оазис в центре современного города.

Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл. Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Прогулка по острову Канта — лучшему общественному пространству России по версии National Geographic. Узнаете каким он был сто лет назад и как могила философа спасла Кафедральный собор.

Продолжительность экскурсий 3,5 часа.

Ужин в кафе комплекса.

Прибытие. Знакомство с КалининградомПрибытие. Знакомство с КалининградомПрибытие. Знакомство с КалининградомПрибытие. Знакомство с Калининградом
2 день

Черняховск и конезавод Георгенбур

Завтрак в кафе комплекса.

Экскурсия по Черняховску: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.

Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.

Экскурсия на конезавод Георгенбург: познакомитесь с традициями коневодства в Восточной Пруссии и насладитесь красотой лошадей королевской тракененской породы, известных своей выносливостью и грацией во всей Европе.

Продолжительность экскурсий — 9 часов.

Ужин в кафе комплекса.

Черняховск и конезавод ГеоргенбурЧерняховск и конезавод ГеоргенбурЧерняховск и конезавод ГеоргенбурЧерняховск и конезавод Георгенбур
3 день

Янтарный, Балтийск и Балтийская коса

Завтрак в кафе комплекса.

Экскурсия в Янтарный: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.

Свободное время в Янтарном.

Экскурсия по набережной Балтийска: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.

Экскурсия на Балтийскую косу: прогуливаясь по уникальной экосистеме, погрузитесь в красоту дикой природы. Увидите руины береговых укреплений, насладитесь морскими панорамами и отметитесь в самой западной точке России.

Продолжительность экскурсий — 10 часов.

Ужин в кафе комплекса.

Янтарный, Балтийск и Балтийская косаЯнтарный, Балтийск и Балтийская косаЯнтарный, Балтийск и Балтийская косаЯнтарный, Балтийск и Балтийская коса
4 день

Отъезд

Завтрак в комплексе.

Выезд из номеров до 12:00.

Можно оставить вещи в комплексе и исследовать город самостоятельно, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека — 13 900 рублей.

Базовое размещение (включенное в стоимость): двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

За дополнительную плату возможно:

РазмещениеВ номереДоплата, руб. /чел.
Одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселениядвухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. 3000
Одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. 7500

Двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения.

Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере

двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. 6000

Варианты проживания

Гостевой дом «Фрайдей центр»

3 ночи

Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.

Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе
  • Завтраки и ужины в кафе комплекса
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия по острову Канта
  • Экскурсия по Черняховску
  • Экскурсия на конезавод Георгенбург
  • Экскурсия по набережной Балтийска
  • Переправа на Балтийскую косу и обратно
  • Экскурсия по Балтийской косе
  • Транспортное обслуживание
  • Турлидеры
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Одноместное размещение (подробнее в разделе «Проживание»)
  • Проживание до и после тура
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
  • Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка или ветровка (по сезону);
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
27 окт 2024
Организаторам ещё раз огромное спасибо)
Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)Организаторам ещё раз огромное спасибо)
Д
23 окт 2024
Ребята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегда готовы порекомендовать, как доехать, где погулять и перекусить. Оформление хостела обалденное, мой внутренний художник
читать дальше

балдел от росписи стен, цветовых решений и особенно от ретро-кафе. Во всех помещениях очень чисто, подход с тапочками полностью себя оправдывает. Очень четкая организация, практически поминутно, гиды стараются контролировать отстающих. Я бы с удовольствием приехала снова ❤

Ребята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегдаРебята невероятные молодцы. Администраторы каждому новому гостю проводят экскурсию по территории, рассказывают все до мелочей, всегда
Л
22 сен 2024
Организация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажут все, что интересует. Ответят на любые вопросы. Экскурсии очень интересные, познавательные. Поездкой довольна на все 100%
Организация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажутОрганизация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажутОрганизация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажутОрганизация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажутОрганизация тура выше всяких похвал. Все было продумано от и до. Гиды всегда на связи, подскажут

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
На автобусе
1 отзыв
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
57 825 за человека
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 47 000 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
На автобусе
3 отзыва
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
Сегодня в 10:00
15 ноя в 10:00
от 14 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам