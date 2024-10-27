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Время начала: 10:00

Описание тура

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к самой западной точке России!

За 4 дня вы исследуете места, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии, а природа поражает своим великолепием.

Прогуляетесь по живописным улочкам, где каждый особняк рассказывает свою историю, насладитесь морским бризом на широких песчаных пляжах и ощутите себя на «краю земли», наблюдая, как солнечные лучи играют на волнах Балтийского моря.

Этот тур оставит в памяти самые яркие впечатления, которые захочется пережить снова.