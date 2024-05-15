Туры на Балтийскую косу из Калининграда

Найдено 11 туров в категории «Балтийская коса» в Калининграде, цены от 10 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«За 8 дней вы побываете на Куршской и Балтийской косах, увидите коллекцию экзотических растений в парке имени Морица Беккера и прогуляетесь по «Танцующему лесу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
«Вы увидите дюны Балтийской косы, узнаете о морском оборонительном зодчестве 19 века, прогуляетесь по старинному балтийскому молу и посетите экскурсию в музее, на которой ещё больше погрузитесь в жизнь Балтийска»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Переберемся на Балтийскую косу и погуляем среди «танцующего леса» — необычных деревьев, которые будто бы пошли в пляс»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«На пароме доберёмя до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродим по песчаным дюнам и полюбуемся бескрайними просторами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
«Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами» — Балтийск и Балтийская коса»
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«А еще покатаемся на джипах вдоль побережья Балтийского моря по старым немецким дорогам, посетим до недавнего времени закрытый военный город Балтийск и погуляем по песчаным дюнам Балтийской косы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Вас ждут экскурсии по главным достопримечательностям Калининграда, прогулки по Куршской или Балтийской косе, море легенд и открытий»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Взойдём на борт научно-исследовательского судна «Витязь», прогуляемся по Куршской или Балтийской косе и рассмотрим фортификационные сооружения Балтийска»
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«На пароме доберётесь до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродите по песчаным дюнам и полюбуетесь бескрайними просторами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
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    удовольствием купила. Единственный минус - слишком позднее начало экскурсий. В основном в 10 часов, к 17:00 уже возвращение, поэтому на многих локациях провели слишком мало времени, а хотелось бы насладиться видами подольше.

    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
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    эмоции благодаря насыщенной программе и самое главное лучшему из которых я встречал, экскурсоводу Надежде Алексеевне!!!, уроженке Калининграда, человеку искренне влюблённому в свою профессию, имеющей в том числе опыт работы с иностранными туристами. Посмотрели все основные города и знаковые места. Конечно 4 дней мало, мы после тура ещё остались на пару деньков. Проживали в гостинице Калининград *** звезды, сервис соответствует.

    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
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    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
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    по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
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    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2023
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
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    Наш терпеливый, внимательный и профессиональный проводник в этом чудесном путешествии Надежда. С любовь к своему краю, со знанием не только его истории, но образе жизни каждого места, где мы побывали, с рассказами об удивительных традициях жителей. В Калининграде мы как дети радовались милым фигуркам хомлинов, которых очень любят местные жители и гости города сразу влюбляются в них. Зеленоградск просто кошачая столица!! А весь Балтийск влюблён в семью лебедей, которая живёт на пирсе. Всех впечатлений не описать. Понравилась организация экскурсии. Две ночи мы ночевали в вилле на берегу. Хозяйка Наталья встречала нас с тёплыми носочками, с домашним борщом. Мы оказались не в отеле, а в гостях у хорошей знакомой: так радушно и по-домашнему нас встречали. Все гости в этом доме - а их всего 2-3 семьи - сразу становятся друзьями. Это заслуга радушного приёма и общительности хозяйки. Усталости после целого дня экскурсии не чувствовалось. Хватило сил даже на ночное купание всей компанией. Второй день мы провели в Балтийске. Прогулка на яхте по акватории, переправа на пароме на балтийскую косу. Еще одну ночь были в очень уютном СПА отеле в Зеленоградске. К слову - там отличный шеф-повар и рыбное меню. Попробуйте - не пожалеете!! 5 баллов!! Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!

    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск
  • С
    Светлана
    21 мая 2023
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Доброе время суток. Всей нашей небольшой группе понравился тур. Спасибо за такую интересную подборку экскурсий. Хотелось только, что бы группа
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    была не 50 человек. Нас было 8, максимум это 15 человек. Такие большие группы тяжело организовывать в ходе самой экскурсии, что и ощущалось.

  • О
    Ольга
    11 мая 2022
    Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
    Отличные экскурсоводы. Отличная Организация маршрута. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийская коса»

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  3. Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
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