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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«За 8 дней вы побываете на Куршской и Балтийской косах, увидите коллекцию экзотических растений в парке имени Морица Беккера и прогуляетесь по «Танцующему лесу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
«Вы увидите дюны Балтийской косы, узнаете о морском оборонительном зодчестве 19 века, прогуляетесь по старинному балтийскому молу и посетите экскурсию в музее, на которой ещё больше погрузитесь в жизнь Балтийска»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Переберемся на Балтийскую косу и погуляем среди «танцующего леса» — необычных деревьев, которые будто бы пошли в пляс»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«На пароме доберёмя до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродим по песчаным дюнам и полюбуемся бескрайними просторами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
«Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами» — Балтийск и Балтийская коса»
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«А еще покатаемся на джипах вдоль побережья Балтийского моря по старым немецким дорогам, посетим до недавнего времени закрытый военный город Балтийск и погуляем по песчаным дюнам Балтийской косы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Вас ждут экскурсии по главным достопримечательностям Калининграда, прогулки по Куршской или Балтийской косе, море легенд и открытий»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Взойдём на борт научно-исследовательского судна «Витязь», прогуляемся по Куршской или Балтийской косе и рассмотрим фортификационные сооружения Балтийска»
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«На пароме доберётесь до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродите по песчаным дюнам и полюбуетесь бескрайними просторами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия15 мая 2024Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
- ААлексей15 мая 2024Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ИИрина9 декабря 2023Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
- ЕЕкатерина15 ноября 2023В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
- ЕЕлена4 октября 2023Всё очень понравилось. Организация на всех этапах на высшем уровне!
- ООльга2 октября 2023Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
- ННаталья17 сентября 2023Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
- ССветлана21 мая 2023Доброе время суток. Всей нашей небольшой группе понравился тур. Спасибо за такую интересную подборку экскурсий. Хотелось только, что бы группа
- ООльга11 мая 2022Отличные экскурсоводы. Отличная Организация маршрута. Спасибо.
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