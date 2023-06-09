На самом западе России
В этом туре вы сможете увидеть наиболее известные достопримечательности Калининграда и области: Куршскую косу, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы, руины замка Шаакен, которые перенесут вас в эпоху средневековья и единственный в нашей стране музей янтаря.
Совершите это удивительное путешествие к таинственным замкам и кирхам, старинным бастионам и янтарному побережью!
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 часов.
12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Куршская коса
Экскурсия в национальный парк Куршская коса, 6 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 часов.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –«Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Экскурсия «Калининград – город-крепость», 5-6 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.
Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы "Кёнигсберг-45. Последний штурм" в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года.
Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».
Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Завершение программы. Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках + угощение в замке Шаакен»
Освобождение номеров.
Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках + угощение в замке Шаакен», 5-6 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки.
Мы обязательно осмотрим кирху 14 века Арнау (поселка Родники), заедем в замок Вальдау (в поселке Низовье), где останавливалось Великое посольство Петра I.
В музее замка Вам расскажут историю заселения этого края человеком с конца 3-го века до н. э. до наших дней и историю самого замка Вальдау.
Затем посетим руины замка Шаакен (поселок Некрасово).
Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
В замке нас встретит хозяйка и угостит вкуснейшим пирогом и горячим чаем.
Кроме того вы сможете сфотографироваться в рыцарских доспехах.
В заключении экскурсии мы сфотографируемся на фоне сказочного замка Нессельбек и узнаем легенду Крапивного ручья.
15:00-15:30 Прибытие в Калининград.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|18000
|26000
|17000
Вилла «Гламур» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|18500
|27000
|17000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
|21500
|29000
|20500
Гостиница «Турист» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|24000
|31000
|22000
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
Стандарт 20000
Студия 22000
|27000
|21000
Гостиница «Холидей Инн» 4*
Завтраки оплачиваются на месте
|29500
|48800
|30500
Посадка в экскурсионный автобус: туристы, проживающие в отеле Вилла Надежда, Вилла Гламур и Вилла Татьяна – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. Гости, проживающие в гостинице Холидей Инн, ходят на посадку к гостинице Калининград, Ленинский пр. 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи
- Завтраки при проживании в гостиницах Вилла Надежда, Вилла Гламур и Турист
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Завтраки в отеле Вилла Татьяна на Линейной (350 руб. /чел.), в гостинице Калининград (500 руб. /чел.), в отеле Холидей Инн (1000 руб. /чел.)
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный
Вилла Татьяна на Линейной
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере Двуспальные кровати + диван (полулюкс) Вилла Надежда
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Отель Гламур
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница Калининград
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница «Турист»
Раздельные кровати
Одноместный номер
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница
«Холидей Инн»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
(вид на город)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(Номер экзекьютив)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в отеле Вилла Надежда, Вилла Гламур и Вилла Татьяна – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53.
Гости, проживающие в гостинице Холидей Инн, ходят на посадку к гостинице Калининград, Ленинский пр. 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.