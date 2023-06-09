1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 часов.

12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.

Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.

Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.

Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.

Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.