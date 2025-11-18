Мои заказы

Тур «Места силы Самбийского побережья»

В этом туре мы зарядимся энергией земли, моря и солнца
Описание тура

В этом туре мы зарядимся энергией земли, моря и солнца!

Узнаем древнюю историю этого края, побываем в самом красивом месте на берегу моря, но, чтобы Вы ещё и положительно зарядились мы отправимся на экскурсию в самое солнечное и светлое место страны - Янтарный, зарядимся энергией янтаря!
Если Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовь и внимание к каждому гостю, а также профессионализмом! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.

Программа тура по дням

1 день

Светлогорск

Встреча в аэропорту Храброво. Выбирайте любой удобный для себя рейс до 15:00

Трансфер в Светлогорск. Заселение в отель 3*/апартаменты.

После обеда обзорная экскурсия по городу «Светлогорск»

Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, который провёл более 1000 экскурсий по этому городу.

г. Светлогорск – полностью сохранившийся город – курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на маленьких улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника…

2 день

Места силы + Янтарный

Сначала познакомимся с той частью побережья, где находится место силы. Узнаем о нём поближе.

× знакомство с легендами и традициями Балтов,
х Посетим Филинскую бухту.

Затем проедем вдоль побережья от г. Светлогорска до пгт. Янтарный.

Посетим Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря.

Обряд очищения от негативной, посторонней информации:"Защита Янтаря",
ПОСЕЩЕНИЕ ЯНТАРНОЙ ПИРАМИДЫ
и возможность зарядиться позитивной энергией данного минерала.

Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.

Обед в ресторане с видом на море.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку -"Голубой флаг", море.

При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.

3 день

Зеленоградск

    Выезжаем в Зеленоградск, проедем вдоль побережья через г. Пионерский, мимо Правительственной резиденции, зоны казино "Янтарная".
    Далее прогуляемся по г. Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют город
    кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
    Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести. После обеда выезд в аэропорт.
          Варианты проживания

          1-местный номер

          2-x местный номер

          Выберите удобную дату из расписания

          Ответы на вопросы

          Что включено
          • 2 ночи в отеле 3*/апартаментах
          • 2-3-х местное размещение
          • 2 завтрака
          • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе
          Что не входит в цену
          • Перелёт
          • Обеды и ужины
          • Одноместное размещение
          • Доплату за одноместное размещение уточняйте у организатора
          Когда и сколько длится?
          Когда: Выберите удобную дату из расписания
          Экскурсия длится около 3 дней
          Кто ещё будет вместе со мной?
          Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
          Нужно оплачивать всё сразу?
          В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
          Наталия
          Наталия — Тревел-эксперт
          Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу в Калининградской области, люблю путешествовать, а также люблю наш край. Я профессиональный экскурсовод, краевед, 20 лет работаю в туризме, провела более 2500 экскурсий для более,
          читать дальше

          чем 20 000 человек. Составляю туры так, чтобы они были максимально насыщенны, разнообразны и интересны. С удовольствием, познакомлю вас с нашим чудесным краем! Познавательные и интересные экскурсии, непринуждённая обстановка, помогут вам отлично провести время и вернуться домой с положительными эмоциями:))

          Все туры из Калининграда