2 день

Места силы + Янтарный

Сначала познакомимся с той частью побережья, где находится место силы. Узнаем о нём поближе.

× знакомство с легендами и традициями Балтов,

х Посетим Филинскую бухту.

Затем проедем вдоль побережья от г. Светлогорска до пгт. Янтарный.

Посетим Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря.

Обряд очищения от негативной, посторонней информации:"Защита Янтаря",

ПОСЕЩЕНИЕ ЯНТАРНОЙ ПИРАМИДЫ

и возможность зарядиться позитивной энергией данного минерала.

Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.

Обед в ресторане с видом на море.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку -"Голубой флаг", море.

При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.

