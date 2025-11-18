Описание тура
В этом туре мы зарядимся энергией земли, моря и солнца!
Узнаем древнюю историю этого края, побываем в самом красивом месте на берегу моря, но, чтобы Вы ещё и положительно зарядились мы отправимся на экскурсию в самое солнечное и светлое место страны - Янтарный, зарядимся энергией янтаря!
Если Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовь и внимание к каждому гостю, а также профессионализмом! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.
Программа тура по дням
Светлогорск
Встреча в аэропорту Храброво. Выбирайте любой удобный для себя рейс до 15:00
Трансфер в Светлогорск. Заселение в отель 3*/апартаменты.
После обеда обзорная экскурсия по городу «Светлогорск»
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, который провёл более 1000 экскурсий по этому городу.
г. Светлогорск – полностью сохранившийся город – курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на маленьких улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника…
Места силы + Янтарный
Сначала познакомимся с той частью побережья, где находится место силы. Узнаем о нём поближе.
× знакомство с легендами и традициями Балтов,
х Посетим Филинскую бухту.
Затем проедем вдоль побережья от г. Светлогорска до пгт. Янтарный.
Посетим Музей и Карьер Янтарного Комбината.
Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря.
Обряд очищения от негативной, посторонней информации:"Защита Янтаря",
ПОСЕЩЕНИЕ ЯНТАРНОЙ ПИРАМИДЫ
и возможность зарядиться позитивной энергией данного минерала.
Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.
Обед в ресторане с видом на море.
Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку -"Голубой флаг", море.
При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре.
И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.
Зеленоградск
- Выезжаем в Зеленоградск, проедем вдоль побережья через г. Пионерский, мимо Правительственной резиденции, зоны казино "Янтарная".
- Далее прогуляемся по г. Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют город
кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
- Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести. После обеда выезд в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в отеле 3*/апартаментах
- 2-3-х местное размещение
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
- Доплату за одноместное размещение уточняйте у организатора