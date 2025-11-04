Встречу вас у аэропорта. Если необходимо, заедем пообедать. А затем отправимся знакомиться с достопримечательностями и культурными памятниками Кёнигсберга.

Мы увидим кварталы-сады Марауненхоф, Ратсхоф и Амалиенау, порт и Музей Мирового океана. Проследуем вдоль кольца старинных бастионов, ворот и крепостных стен. Остановимся у башни Дона, в которой открыт Музей янтаря. Зайдём в Музей марципана, где можно узнать всё о сладости королей и попробовать её. Сходим и в Мастерскую хомлинов, создающую крошечных домовых, вошедших в число символов Калининграда. Пересечём древний мост и окажемся на острове, где расположены Кафедральный собор и могила Иммануила Канта.