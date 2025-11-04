Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Проведите выходные на крайнем западе России — я покажу вам тут всё самое интересное.
Мы начнём в Калининграде, где царит европейская атмосфера и много как старинной прусской, так и колоритной современной читать дальше
архитектуры.
Увидим район Амалиенау, Музей марципана, Мастерскую хомлинов, Кафедральный собор и всё то, чем славится бывший Кёнигсберг. А затем отправимся вдыхать солёный воздух Балтийского моря и за 2 дня объедем всё побережье. Насладимся первозданной красотой Куршской косы, погуляем в Танцующем лесу, взберёмся на дюну Эфа. Исследуем уютные курорты, в которых не счесть чаек и кошек, — Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск.
А также посетим порт Балтийск с боевыми кораблями ВМФ, немецкими казематами и средневековой крепостью.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Калининграду
Встречу вас у аэропорта. Если необходимо, заедем пообедать. А затем отправимся знакомиться с достопримечательностями и культурными памятниками Кёнигсберга.
Мы увидим кварталы-сады Марауненхоф, Ратсхоф и Амалиенау, порт и Музей Мирового океана. Проследуем вдоль кольца старинных бастионов, ворот и крепостных стен. Остановимся у башни Дона, в которой открыт Музей янтаря. Зайдём в Музей марципана, где можно узнать всё о сладости королей и попробовать её. Сходим и в Мастерскую хомлинов, создающую крошечных домовых, вошедших в число символов Калининграда. Пересечём древний мост и окажемся на острове, где расположены Кафедральный собор и могила Иммануила Канта.
2 день
Куршская коса, Зеленоградск
На весь день поедем к берегам Балтийского моря. Сперва погрузимся в первозданную красоту и волшебные пейзажи Куршской косы, охраняемой ЮНЕСКО. Прогуляемся по Танцующему лесу, поднимемся на дюну Эфа, отдохнём на пляже. С конца марта сможем посетить станцию кольцевания птиц.
Затем направимся в Зеленоградск. Пройдём по набережной и главной курортной улице, где сохранилась старая архитектура. Покормим уток в парке и чаек у моря. Если захотите, покатаемся на колесе обозрения, посетим музей кошек «Мурариум» или Музей курортной моды.
3 день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Вернёмся на побережье. Сначала едем в Балтийск — на главную базу Балтийского военно-морского флота. Доберёмся к самой западной точке, обойдём гавани с боевыми кораблями, осмотрим немецкие казематы и наблюдательные пункты, увидим крепость 17 века.
Далее посетим мировую столицу янтаря — Янтарный. Познакомимся с тонкостями обработки солнечного камня на производстве, пройдёмся по ботаническому парку и отдохнём на чистейшем пляже, получившем «Голубой флаг».
Завершим в уютном Светлогорске. У концертного зала «Янтарь-Холл» спустимся на лифте к побережью и прогуляемся по променаду. Остановимся у водонапорной башни в стиле немецкого модерна и католической капеллы «Мария Морская звезда», полюбуемся старинными виллами и природным ландшафтом.
Вечером вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся.
Все трансферы по маршруту, включая проезд к месту вашего проживания в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Экосбор за въезд на Куршскую косу - 450 ₽ за авто с водителем, 300 ₽ с каждого пассажира (дети и пенсионеры бесплатно)
Паром или водное такси в Балтийске
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде/Зеленоградске/Светлогорске, вечер, время зависит от окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 770 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления, читать дальше
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
4 ноя 2025
Огромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожелания и построил экскурсионный маршрут под нас. Обязательно вернёмся ещё в Калининград и обратимся к Игорю Михайловичу. Спасибо Вам за чудесные выходные. Калининград осенью выглядит волшебно, ярко и сказочно.
Д
Дмитрий
18 авг 2025
Очень понравился тур. Организация, комфорт, смена локаций, поддержка - всё на высшем уровне. Очень порадовала квалификация гида Игоря. Игорь блестящий специалист и человек. Его кругозор, внимание к деталям и истории, отличная подача и готовность ответить на вопросы, в т. ч. и не по теме экскурсии, нас впечатлили. Обязательно будем рекомендовать друзьям, да и сами ещё планируем воспользоваться его услугами.
E
Evgenia
26 июл 2025
Нам все очень понравилось, мы отлично провели время и посетили самые интересные места✨
Г
Горевая
23 июн 2025
Три дня (с 14 июня по 16 июня 2025 г.), проведенные с Игорем на экскурсиях пролетели незаметно. Интересные живые рассказы. Отличная продуманность и организация. Все было на высшем уровне, большое спасибо! Успехов вам!