Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)

Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Проведите выходные на крайнем западе России — я покажу вам тут всё самое интересное.

Мы начнём в Калининграде, где царит европейская атмосфера и много как старинной прусской, так и колоритной современной архитектуры.
архитектуры.

Увидим район Амалиенау, Музей марципана, Мастерскую хомлинов, Кафедральный собор и всё то, чем славится бывший Кёнигсберг. А затем отправимся вдыхать солёный воздух Балтийского моря и за 2 дня объедем всё побережье. Насладимся первозданной красотой Куршской косы, погуляем в Танцующем лесу, взберёмся на дюну Эфа. Исследуем уютные курорты, в которых не счесть чаек и кошек, — Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск.

А также посетим порт Балтийск с боевыми кораблями ВМФ, немецкими казематами и средневековой крепостью.

5
4 отзыва
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Калининграду

Встречу вас у аэропорта. Если необходимо, заедем пообедать. А затем отправимся знакомиться с достопримечательностями и культурными памятниками Кёнигсберга.

Мы увидим кварталы-сады Марауненхоф, Ратсхоф и Амалиенау, порт и Музей Мирового океана. Проследуем вдоль кольца старинных бастионов, ворот и крепостных стен. Остановимся у башни Дона, в которой открыт Музей янтаря. Зайдём в Музей марципана, где можно узнать всё о сладости королей и попробовать её. Сходим и в Мастерскую хомлинов, создающую крошечных домовых, вошедших в число символов Калининграда. Пересечём древний мост и окажемся на острове, где расположены Кафедральный собор и могила Иммануила Канта.

Прогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по КалининградуПрогулки по Калининграду
2 день

Куршская коса, Зеленоградск

На весь день поедем к берегам Балтийского моря. Сперва погрузимся в первозданную красоту и волшебные пейзажи Куршской косы, охраняемой ЮНЕСКО. Прогуляемся по Танцующему лесу, поднимемся на дюну Эфа, отдохнём на пляже. С конца марта сможем посетить станцию кольцевания птиц.

Затем направимся в Зеленоградск. Пройдём по набережной и главной курортной улице, где сохранилась старая архитектура. Покормим уток в парке и чаек у моря. Если захотите, покатаемся на колесе обозрения, посетим музей кошек «Мурариум» или Музей курортной моды.

Куршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, ЗеленоградскКуршская коса, Зеленоградск
3 день

Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Вернёмся на побережье. Сначала едем в Балтийск — на главную базу Балтийского военно-морского флота. Доберёмся к самой западной точке, обойдём гавани с боевыми кораблями, осмотрим немецкие казематы и наблюдательные пункты, увидим крепость 17 века.

Далее посетим мировую столицу янтаря — Янтарный. Познакомимся с тонкостями обработки солнечного камня на производстве, пройдёмся по ботаническому парку и отдохнём на чистейшем пляже, получившем «Голубой флаг».

Завершим в уютном Светлогорске. У концертного зала «Янтарь-Холл» спустимся на лифте к побережью и прогуляемся по променаду. Остановимся у водонапорной башни в стиле немецкого модерна и католической капеллы «Мария Морская звезда», полюбуемся старинными виллами и природным ландшафтом.

Вечером вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся.

Балтийск, Янтарный, СветлогорскБалтийск, Янтарный, СветлогорскБалтийск, Янтарный, СветлогорскБалтийск, Янтарный, СветлогорскБалтийск, Янтарный, СветлогорскБалтийск, Янтарный, Светлогорск

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту, включая проезд к месту вашего проживания в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Экосбор за въезд на Куршскую косу - 450 ₽ за авто с водителем, 300 ₽ с каждого пассажира (дети и пенсионеры бесплатно)
  • Паром или водное такси в Балтийске
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде/Зеленоградске/Светлогорске, вечер, время зависит от окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 770 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
Наталья
4 ноя 2025
Огромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожелания и построил экскурсионный маршрут под нас. Обязательно вернёмся ещё в Калининград и обратимся к Игорю Михайловичу. Спасибо Вам за чудесные выходные. Калининград осенью выглядит волшебно, ярко и сказочно.
Огромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожеланияОгромное спасибо Игорю Михайловичу, за супер экскурсии! Все прошло замечательно. Игорь Михайлович учитывал, все наши пожелания
Д
Дмитрий
18 авг 2025
Очень понравился тур. Организация, комфорт, смена локаций, поддержка - всё на высшем уровне. Очень порадовала квалификация гида Игоря. Игорь блестящий специалист и человек. Его кругозор, внимание к деталям и истории, отличная подача и готовность ответить на вопросы, в т. ч. и не по теме экскурсии, нас впечатлили. Обязательно будем рекомендовать друзьям, да и сами ещё планируем воспользоваться его услугами.
E
Evgenia
26 июл 2025
Нам все очень понравилось, мы отлично провели время и посетили самые интересные места✨
Г
Горевая
23 июн 2025
Три дня (с 14 июня по 16 июня 2025 г.), проведенные с Игорем на экскурсиях пролетели незаметно. Интересные живые рассказы. Отличная продуманность и организация. Все было на высшем уровне, большое спасибо! Успехов вам!

