Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой

Исследовать Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, промчать вдоль Балтики с ветерком и отведать сыров
Зовём вас к берегам Балтики — это будет недолгий, но впечатляюще насыщенный отпуск. Мы рассмотрим прусскую архитектуру очаровательных старинных курортов — Светлогорска и Зеленоградска.

Вдыхая солёный морской бриз, проедем вдоль побережья
читать дальше

на велосипедах: посетим Отрадное и Приморье, в Филинской бухте устроим привал с ароматным и полезным для здоровья чаем.

Узнаем всё о солнечном камне: отправимся на комбинат в Янтарном и в «Ремесленное поселение Куликово», где поговорим о добыче, обработке и целебных свойствах янтаря, а на память о поездке соберём из медово-коньячных бусин браслет.

Завершим путешествие, наслаждаясь вкусами и ароматами, — с бокалом вина продегустируем сыры, шоколад, марципан на семейной фабрике «Шаакен Дорф».

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Проживание. 2-3-местное размещение в отеле 3* («Дом сказочника», «Универсал» или «Раушен») или апартаментах. За доплату возможно 1-местное заселение.

Питание. Включены завтраки, чаепитие во время велопрогулки, дегустация сыров и шоколада. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. 1-4 человека — кроссовер Toyota RAV4; 5-18 участников — микроавтобус.

Возраст участников. 6+. Для детей младше 16 лет предусмотрена скидка.

Программа тура по дням

1 день

Светлогорск: немецкая архитектура и бриз Балтики

Встретим вас в Калининграде и поедем в Светлогорск. Будет время на заселение и обед, а потом вас ждёт экскурсия по городу-курорту, словно из иллюстраций к сказкам. Вы полюбуетесь аккуратными домиками, проникнетесь уютной европейской атмосферой, вдохнёте морской воздух и осмотрите необычные памятники архитектуры.

Прогулка продлится 3 часа. После вернёмся в отель и отдохнём.

Светлогорск: немецкая архитектура и бриз Балтики
2 день

Велопрогулка вдоль побережья: Отрадное, Приморье, Филинская бухта

Сегодня исследуем местность на велосипедах.

Для взрослых и детей старше 15 лет (длительность 5 часов):

Утром выезжаем из Светлогорска и добираемся до небольшого посёлка Отрадное (около 2 км). Я покажу вам часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также познакомлю с легендами и традициями балтов. Мы осмотрим курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей. Проедем через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Поговорим о полезных свойствах солнечного камня и выпьем целебного чая на листьях чайного дерева и натуральном янтаре. Потом вернёмся в отель.

Для путешественников с детьми 6-14 лет (длительность 4 часа):

Предусмотрен сокращённый маршрут с посещением курганов, прогулкой по Отрадному и более ранним возвращением в Светлогорск.

Велопрогулка вдоль побережья: Отрадное, Приморье, Филинская бухта
3 день

Янтарный: мастер-класс на янтарном комбинате, прусское наследие, отдых на чистейшем пляже

Этот день проведём в Янтарном. Посетим крупнейшее в мире предприятие, где добывают солнечный камень. Вы узнаете историю месторождения, способах обработки минерала, секретах проверки на подлинность. А затем на мастер-классе соберёте себе браслет.

После обеда отправимся гулять по посёлку. Увидим немецкую кирху 19 века и заглянем в парк имени Беккера. Пройдём по площади со стилизованным «Городом мастеров» в винтажном стиле — небольшим торгово-выставочным комплексом павильонов. Отдохнём на пляже, награждённом Голубым флагом, и позагораем, если позволит погода. Перед отъездом зайдём в магазин украшений из янтаря.

Поездка продлится 6 часов.

Янтарный: мастер-класс на янтарном комбинате, прусское наследие, отдых на чистейшем пляже
4 день

Зеленоградск: музей янтаря, променад и архитектура города кошек. Дегустация сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»

Освободим номера и поедем в Зеленоградск. Проследуем вдоль побережья через город Пионерский, мимо Правительственной резиденции и зоны казино.

Нашей первой целью будет «Ремесленное поселение Куликово». Создатель музея расскажет о свойствах янтаря, даст рекомендации по оздоровлению камнем, поможет подобрать программы для всей семьи и собрать изделия из необработанного минерала.

Потом пообедаем и прогуляемся. Пройдём по Курортному проспекту и променаду, любуясь старинной архитектурой и слушая, почему Зеленоградск называют городом кошек.

Напоследок посетим «Шаакен Дорф». На небольшой семейной сыроварне и конфетной фабрике за бокалом вина вы попробуете сыры и шоколад — вкусное завершение тура!

Экскурсия продлится 8 часов. Затем — трансфер к аэропорту.

Зеленоградск: музей янтаря, променад и архитектура города кошек. Дегустация сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»

Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2560 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
29 мая 2023
Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а такое ощущение, что уезжала на месяц, столько всего я увидела
читать дальше

и узнала за поездку. Мне было комфортно, душевно и очень интересно в этом туре, и я благодарна Наталье за то, что влюбила меня в свои края. Когда человек в предназначении, это чувствуется. Поэтому я искренне рекомендую этот тур и гида Наталью.

