Вдыхая солёный морской бриз, проедем вдоль побережья
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Проживание. 2-3-местное размещение в отеле 3* («Дом сказочника», «Универсал» или «Раушен») или апартаментах. За доплату возможно 1-местное заселение.
Питание. Включены завтраки, чаепитие во время велопрогулки, дегустация сыров и шоколада. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. 1-4 человека — кроссовер Toyota RAV4; 5-18 участников — микроавтобус.
Возраст участников. 6+. Для детей младше 16 лет предусмотрена скидка.
Программа тура по дням
Светлогорск: немецкая архитектура и бриз Балтики
Встретим вас в Калининграде и поедем в Светлогорск. Будет время на заселение и обед, а потом вас ждёт экскурсия по городу-курорту, словно из иллюстраций к сказкам. Вы полюбуетесь аккуратными домиками, проникнетесь уютной европейской атмосферой, вдохнёте морской воздух и осмотрите необычные памятники архитектуры.
Прогулка продлится 3 часа. После вернёмся в отель и отдохнём.
Велопрогулка вдоль побережья: Отрадное, Приморье, Филинская бухта
Сегодня исследуем местность на велосипедах.
Для взрослых и детей старше 15 лет (длительность 5 часов):
Утром выезжаем из Светлогорска и добираемся до небольшого посёлка Отрадное (около 2 км). Я покажу вам часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также познакомлю с легендами и традициями балтов. Мы осмотрим курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей. Проедем через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Поговорим о полезных свойствах солнечного камня и выпьем целебного чая на листьях чайного дерева и натуральном янтаре. Потом вернёмся в отель.
Для путешественников с детьми 6-14 лет (длительность 4 часа):
Предусмотрен сокращённый маршрут с посещением курганов, прогулкой по Отрадному и более ранним возвращением в Светлогорск.
Янтарный: мастер-класс на янтарном комбинате, прусское наследие, отдых на чистейшем пляже
Этот день проведём в Янтарном. Посетим крупнейшее в мире предприятие, где добывают солнечный камень. Вы узнаете историю месторождения, способах обработки минерала, секретах проверки на подлинность. А затем на мастер-классе соберёте себе браслет.
После обеда отправимся гулять по посёлку. Увидим немецкую кирху 19 века и заглянем в парк имени Беккера. Пройдём по площади со стилизованным «Городом мастеров» в винтажном стиле — небольшим торгово-выставочным комплексом павильонов. Отдохнём на пляже, награждённом Голубым флагом, и позагораем, если позволит погода. Перед отъездом зайдём в магазин украшений из янтаря.
Поездка продлится 6 часов.
Зеленоградск: музей янтаря, променад и архитектура города кошек. Дегустация сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
Освободим номера и поедем в Зеленоградск. Проследуем вдоль побережья через город Пионерский, мимо Правительственной резиденции и зоны казино.
Нашей первой целью будет «Ремесленное поселение Куликово». Создатель музея расскажет о свойствах янтаря, даст рекомендации по оздоровлению камнем, поможет подобрать программы для всей семьи и собрать изделия из необработанного минерала.
Потом пообедаем и прогуляемся. Пройдём по Курортному проспекту и променаду, любуясь старинной архитектурой и слушая, почему Зеленоградск называют городом кошек.
Напоследок посетим «Шаакен Дорф». На небольшой семейной сыроварне и конфетной фабрике за бокалом вина вы попробуете сыры и шоколад — вкусное завершение тура!
Экскурсия продлится 8 часов. Затем — трансфер к аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, чаепитие, дегустация
- Трансферы от/до аэропорта Калининграда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение