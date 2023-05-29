Сегодня исследуем местность на велосипедах.

Для взрослых и детей старше 15 лет (длительность 5 часов):

Утром выезжаем из Светлогорска и добираемся до небольшого посёлка Отрадное (около 2 км). Я покажу вам часть побережья, которая считается местом силы, и расскажу её историю, а также познакомлю с легендами и традициями балтов. Мы осмотрим курганные захоронения с оставшейся частью валунов, которые ранее лежали каменными кольцами вокруг насыпей. Проедем через Варникенский лес с реликтовыми деревьями до посёлка Приморье. В живописной Филинской бухте устроим привал. Поговорим о полезных свойствах солнечного камня и выпьем целебного чая на листьях чайного дерева и натуральном янтаре. Потом вернёмся в отель.

Для путешественников с детьми 6-14 лет (длительность 4 часа):

Предусмотрен сокращённый маршрут с посещением курганов, прогулкой по Отрадному и более ранним возвращением в Светлогорск.