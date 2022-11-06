Утром выселимся из отеля с вещами и отправимся в Калининград. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу в формате квеста «В поисках хомлинов». Хомлины — маленькие персонажи, ставшие символом Калининграда. Эти существа напоминают домовых и связаны с легендами о мастерах, создающих изделия из янтаря. В городе установлено 7 фигурок хомлинов, у каждой есть своё имя. В ходе квеста мы постараемся найти все фигурки и прогуляемся по городу, исследуя его исторические уголки.

Мы побываем в районе Амалиенау, известном своими довоенными виллами, и посетим музей «Бункер» — бомбоубежище немецкого штаба, расположенное на глубине 7 метров. В музее расскажут о штурме города-крепости Кёнигсберг советскими войсками в 1945 году.

Увидим башни, которые являются частями фортификационных сооружений города. Прогуляемся по острову Канта и осмотрим символ Калининграда — Кафедральный собор. Также посетим Музей марципана, где можно не только узнать историю сладости, но и приобрести угощения.

Обед в кафе — заказ по меню (самостоятельно).

Если в группе более 6 участников, нас будет ждать квест в форте № 11 «Дёнхофф». Под руководством опытного гида мы исследуем фортификационные сооружения и узнаем увлекательные факты о прошлом форта. В каждом уголке форта спрятаны маленькие изображения фортов оборонительного кольца, которые участники будут искать, чтобы собрать карту из 15 фортов.

Если группа состоит из менее 6 человек, мы посетим один из объектов Музея мирового океана: либо подводную лодку «Б-413» (уникальный музейный экспонат, который представляет доатомный период подводного флота), либо научно-исследовательское судно «Витязь» (легендарный корабль, с которого была измерена максимальная глубина Марианской впадины — 11 022 м).

После экскурсии мы переедем в отель-замок «Нессельбек». Это средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно примерить доспехи, покататься верхом, пострелять из лука или оценить мощь холодного оружия в музее. Если вы хотите посетить спа в отеле, возьмите с собой купальные принадлежности.

В зависимости от даты вашего пребывания, у вас также будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке (время уточняйте у нас или на ресепшене отеля).

Если в отеле «Нессельбек» не будет свободных мест, мы предложим размещение в парковом отеле «Усадьба», который находится в пешей доступности от Нессельбека. Вы сможете погулять по территории замка и посетить его спа.