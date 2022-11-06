Мои заказы

Тур на Балтику с детьми: увлекательные квесты, мастер-класс и погружение в историю (в мини-группе)

Заглянуть в старинные замки, отыскать всех хомлинов и создать изделие из янтаря своими руками
Приглашаем в путешествие по Калининградской области всю семью, интересно будет и детям, и взрослым.

Вы побываете на производстве янтаря и сможете сами создать изделие из «балтийского золота», погуляете по уютному Светлогорску
читать дальше

и надышитесь морским воздухом.

Полюбуетесь пейзажами Куршской косы, узнаете тайну Танцующего леса и сделаете фотографии с высоты Эфа и Ореховой дюны.

Увидите главные достопримечательности Калининграда, но необычным способом — мы будем не просто изучать старинный город, а устроим интересный квест — нам предстоит отыскать всех хомлинов. Хомлины — маленькие существа, напоминающие домовых, они обитают по всему Кёнигсбергу.

А ещё вы перенесётесь в прошлое, бродя по руинам средневекового замка Шаакен и спускаясь в его подвалы.

5
1 отзыв
Тур на Балтику с детьми: увлекательные квесты, мастер-класс и погружение в историю (в мини-группе)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. 2 ночи в отеле «Фрам» / «Вилла Гретхен» / «Универсал» / «Раушен» / «География» в Светлогорске. С доплатой возможны другие отели в Светлогорске — «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s — Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, «Мадам Эль», «Хартманн», «Люмьер Отель & Spa». 1 ночь в отеле-замке Нессельбек или в отеле «Усадьба».

Стоимость дана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное за доплату, подселения нет.

Отели «Фрам» и «География» находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска — запрашивайте отели с возможной доплатой на конкретную дату.

*Фото отелей предоставлены организатором

Программа тура по дням

1 день

Янтарный, мастер-класс и прогулка по Светлогорску

Встречаемся до 11:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда и отправляемся в посёлок Янтарный — мировую столицу янтаря. Мы начнём с прогулки по парку Беккера, а затем пройдём по «плавающей» дороге, ведущей сквозь дюны и затопленный карьер. В этом карьере обитают лебеди и утки, и вы сможете взять с собой немного хлеба, чтобы покормить их. После прогуляемся по городскому пляжу Янтарного, который носит почётный статус «Голубого флага».

Далее посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» — единственное место в области, где можно увидеть янтарные скульптуры высотой до 3 метров. В парке вы также сможете создать собственное изделие из янтаря.

После этого переезжаем в Светлогорск, где у вас будет время на обед (по меню, заказывается самостоятельно). Заселяемся в отель.

Во второй половине дня нас ждёт пешеходная экскурсия по Светлогорску — курорту на Балтике, который был признан почти европейским.
Мы познакомимся с историей развития города, увидим его визитную карточку — арт-объект в виде солнечных часов «Зодиак». Также посетим скульптуру «Нимфы» и поднимемся по серпантину к водонапорной башне, символизирующей бывший Раушен, известный своей грязелечебницей. После экскурсии — самостоятельное возвращение в отель.

Янтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по СветлогорскуЯнтарный, мастер-класс и прогулка по Светлогорску
2 день

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска

Сегодня будем наслаждаться видами Куршской косы — песчаной полосы, с образованием которой связано множество легенд, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Возможно, встретим диких животных, выходящих прямо к дороге: кабанов, лис, оленей, косуль или даже лосей!

Пройдёмся по маршруту «Танцующий лес», полюбуемся пейзажами национального парка: песчаными пустынями и холмами, хвойными лесами и берёзовыми рощами.

Прогуляемся к высоте Эфа, самой высокой точке дюны Ореховая. Если повезёт, услышим знаменитые поющие пески. А с обзорной площадки нам откроется вид на море, залив, лес и уютные домики посёлка Морское. Пошуршим песком побережья, подышим солоноватым воздухом и помедитируем на набегающие волны.

С середины апреля по сентябрь, по фактическому графику работы, посетим полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. С октября по середину апреля заглянем на экспозицию Музейного комплекса «Куршская коса».

Затем вернёмся в Светлогорск, остановившись по пути в уютном Зеленоградске (бывший Кранц), где походим по знаменитому променаду, и вы узнаете, почему Зеленоградск считается городом кошек.

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
3 день

Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»

Утром выселимся из отеля с вещами и отправимся в Калининград. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу в формате квеста «В поисках хомлинов». Хомлины — маленькие персонажи, ставшие символом Калининграда. Эти существа напоминают домовых и связаны с легендами о мастерах, создающих изделия из янтаря. В городе установлено 7 фигурок хомлинов, у каждой есть своё имя. В ходе квеста мы постараемся найти все фигурки и прогуляемся по городу, исследуя его исторические уголки.

Мы побываем в районе Амалиенау, известном своими довоенными виллами, и посетим музей «Бункер» — бомбоубежище немецкого штаба, расположенное на глубине 7 метров. В музее расскажут о штурме города-крепости Кёнигсберг советскими войсками в 1945 году.

Увидим башни, которые являются частями фортификационных сооружений города. Прогуляемся по острову Канта и осмотрим символ Калининграда — Кафедральный собор. Также посетим Музей марципана, где можно не только узнать историю сладости, но и приобрести угощения.

Обед в кафе — заказ по меню (самостоятельно).

Если в группе более 6 участников, нас будет ждать квест в форте № 11 «Дёнхофф». Под руководством опытного гида мы исследуем фортификационные сооружения и узнаем увлекательные факты о прошлом форта. В каждом уголке форта спрятаны маленькие изображения фортов оборонительного кольца, которые участники будут искать, чтобы собрать карту из 15 фортов.

Если группа состоит из менее 6 человек, мы посетим один из объектов Музея мирового океана: либо подводную лодку «Б-413» (уникальный музейный экспонат, который представляет доатомный период подводного флота), либо научно-исследовательское судно «Витязь» (легендарный корабль, с которого была измерена максимальная глубина Марианской впадины — 11 022 м).

После экскурсии мы переедем в отель-замок «Нессельбек». Это средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно примерить доспехи, покататься верхом, пострелять из лука или оценить мощь холодного оружия в музее. Если вы хотите посетить спа в отеле, возьмите с собой купальные принадлежности.

В зависимости от даты вашего пребывания, у вас также будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке (время уточняйте у нас или на ресепшене отеля).

Если в отеле «Нессельбек» не будет свободных мест, мы предложим размещение в парковом отеле «Усадьба», который находится в пешей доступности от Нессельбека. Вы сможете погулять по территории замка и посетить его спа.

Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»
4 день

Замок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъезд

После завтрака выселяемся с вещами и отправляемся в путь. Посетим руины замка Шаакен, который построили рыцари Тевтонского ордена. Окунёмся в эпоху средневековья, гуляя по территории и рассматривая остатки замка, возведённого на месте прусского укрепления. Заглянем в подвальный музей инквизиции, где нас встретит хозяйка и угостит рыцарским обедом. Для полного погружения в прошлое можно сфотографироваться в рыцарских доспехах.

Далее отправимся на сыроварню «Шаакендорф», где можно приобрести вкусные местные сувениры. По возможности нам проведут дегустацию с бокалом вина (для детей — сок).

После завершения программы едем в аэропорт или на ж/д вокзал. Выбирайте рейсы или поезда, отправляющиеся после 16:00.

Замок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъездЗамок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъездЗамок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъездЗамок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъездЗамок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание: 2 ночи в Светлогорске + 1 ночь в посёлке Орловка под Калининградом
  • Завтраки
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе (возможен формат гида-водителя)
  • Входные билеты в объекты посещения по программе, сборы нацпарка «Куршская коса»
  • Скидка на ребёнка до 12 лет: на втором месте - 10 000 ₽, на третьем месте - 20 000 ₽
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту
  • 1-местное размещение - стоимость по запросу
  • Рыцарское шоу в отеле-замке Нессельбек - 300 ₽/чел
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, до 11:00
Завершение: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, к рейсам или поездам с отправлением после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1131 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
6 ноя 2022
Отличная программа и организация (Наталья, Марина), а гиды (Сергей, Ульяна) - широко эрудированны, гибко оптимизируют маршрут. Гостиница в Фрам в Светлогорске - домашняя теплота уют! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
На машине
4 дня
5 отзывов
На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
Пожить в охотничьем замке прусского короля, накупаться в бассейнах отеля и изучить окрестности
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, 8:00-21:00, ...
10 дек в 08:00
13 дек в 08:00
64 900 ₽ за человека
Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой
4 дня
1 отзыв
Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой
Исследовать Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, промчать вдоль Балтики с ветерком и отведать сыров
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
53 900 ₽ за человека
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
4 дня
10 отзывов
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 дек в 08:00
18 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда