Вы побываете на производстве янтаря и сможете сами создать изделие из «балтийского золота», погуляете по уютному Светлогорску
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. 2 ночи в отеле «Фрам» / «Вилла Гретхен» / «Универсал» / «Раушен» / «География» в Светлогорске. С доплатой возможны другие отели в Светлогорске — «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s — Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, «Мадам Эль», «Хартманн», «Люмьер Отель & Spa». 1 ночь в отеле-замке Нессельбек или в отеле «Усадьба».
Стоимость дана за 1 человека при 2-местном размещении. 1-местное за доплату, подселения нет.
Отели «Фрам» и «География» находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска — запрашивайте отели с возможной доплатой на конкретную дату.
*Фото отелей предоставлены организатором
Программа тура по дням
Янтарный, мастер-класс и прогулка по Светлогорску
Встречаемся до 11:00 в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда и отправляемся в посёлок Янтарный — мировую столицу янтаря. Мы начнём с прогулки по парку Беккера, а затем пройдём по «плавающей» дороге, ведущей сквозь дюны и затопленный карьер. В этом карьере обитают лебеди и утки, и вы сможете взять с собой немного хлеба, чтобы покормить их. После прогуляемся по городскому пляжу Янтарного, который носит почётный статус «Голубого флага».
Далее посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» — единственное место в области, где можно увидеть янтарные скульптуры высотой до 3 метров. В парке вы также сможете создать собственное изделие из янтаря.
После этого переезжаем в Светлогорск, где у вас будет время на обед (по меню, заказывается самостоятельно). Заселяемся в отель.
Во второй половине дня нас ждёт пешеходная экскурсия по Светлогорску — курорту на Балтике, который был признан почти европейским.
Мы познакомимся с историей развития города, увидим его визитную карточку — арт-объект в виде солнечных часов «Зодиак». Также посетим скульптуру «Нимфы» и поднимемся по серпантину к водонапорной башне, символизирующей бывший Раушен, известный своей грязелечебницей. После экскурсии — самостоятельное возвращение в отель.
Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
Сегодня будем наслаждаться видами Куршской косы — песчаной полосы, с образованием которой связано множество легенд, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Возможно, встретим диких животных, выходящих прямо к дороге: кабанов, лис, оленей, косуль или даже лосей!
Пройдёмся по маршруту «Танцующий лес», полюбуемся пейзажами национального парка: песчаными пустынями и холмами, хвойными лесами и берёзовыми рощами.
Прогуляемся к высоте Эфа, самой высокой точке дюны Ореховая. Если повезёт, услышим знаменитые поющие пески. А с обзорной площадки нам откроется вид на море, залив, лес и уютные домики посёлка Морское. Пошуршим песком побережья, подышим солоноватым воздухом и помедитируем на набегающие волны.
С середины апреля по сентябрь, по фактическому графику работы, посетим полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. С октября по середину апреля заглянем на экспозицию Музейного комплекса «Куршская коса».
Затем вернёмся в Светлогорск, остановившись по пути в уютном Зеленоградске (бывший Кранц), где походим по знаменитому променаду, и вы узнаете, почему Зеленоградск считается городом кошек.
Экскурсия-квест по Калининграду «В поисках хомлинов»
Утром выселимся из отеля с вещами и отправимся в Калининград. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу в формате квеста «В поисках хомлинов». Хомлины — маленькие персонажи, ставшие символом Калининграда. Эти существа напоминают домовых и связаны с легендами о мастерах, создающих изделия из янтаря. В городе установлено 7 фигурок хомлинов, у каждой есть своё имя. В ходе квеста мы постараемся найти все фигурки и прогуляемся по городу, исследуя его исторические уголки.
Мы побываем в районе Амалиенау, известном своими довоенными виллами, и посетим музей «Бункер» — бомбоубежище немецкого штаба, расположенное на глубине 7 метров. В музее расскажут о штурме города-крепости Кёнигсберг советскими войсками в 1945 году.
Увидим башни, которые являются частями фортификационных сооружений города. Прогуляемся по острову Канта и осмотрим символ Калининграда — Кафедральный собор. Также посетим Музей марципана, где можно не только узнать историю сладости, но и приобрести угощения.
Обед в кафе — заказ по меню (самостоятельно).
Если в группе более 6 участников, нас будет ждать квест в форте № 11 «Дёнхофф». Под руководством опытного гида мы исследуем фортификационные сооружения и узнаем увлекательные факты о прошлом форта. В каждом уголке форта спрятаны маленькие изображения фортов оборонительного кольца, которые участники будут искать, чтобы собрать карту из 15 фортов.
Если группа состоит из менее 6 человек, мы посетим один из объектов Музея мирового океана: либо подводную лодку «Б-413» (уникальный музейный экспонат, который представляет доатомный период подводного флота), либо научно-исследовательское судно «Витязь» (легендарный корабль, с которого была измерена максимальная глубина Марианской впадины — 11 022 м).
После экскурсии мы переедем в отель-замок «Нессельбек». Это средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена. Здесь можно примерить доспехи, покататься верхом, пострелять из лука или оценить мощь холодного оружия в музее. Если вы хотите посетить спа в отеле, возьмите с собой купальные принадлежности.
В зависимости от даты вашего пребывания, у вас также будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке (время уточняйте у нас или на ресепшене отеля).
Если в отеле «Нессельбек» не будет свободных мест, мы предложим размещение в парковом отеле «Усадьба», который находится в пешей доступности от Нессельбека. Вы сможете погулять по территории замка и посетить его спа.
Замок Шаакен, сыроварня «Шаакендорф» и отъезд
После завтрака выселяемся с вещами и отправляемся в путь. Посетим руины замка Шаакен, который построили рыцари Тевтонского ордена. Окунёмся в эпоху средневековья, гуляя по территории и рассматривая остатки замка, возведённого на месте прусского укрепления. Заглянем в подвальный музей инквизиции, где нас встретит хозяйка и угостит рыцарским обедом. Для полного погружения в прошлое можно сфотографироваться в рыцарских доспехах.
Далее отправимся на сыроварню «Шаакендорф», где можно приобрести вкусные местные сувениры. По возможности нам проведут дегустацию с бокалом вина (для детей — сок).
После завершения программы едем в аэропорт или на ж/д вокзал. Выбирайте рейсы или поезда, отправляющиеся после 16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание: 2 ночи в Светлогорске + 1 ночь в посёлке Орловка под Калининградом
- Завтраки
- Трансферы из/в аэропорт
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе (возможен формат гида-водителя)
- Входные билеты в объекты посещения по программе, сборы нацпарка «Куршская коса»
- Скидка на ребёнка до 12 лет: на втором месте - 10 000 ₽, на третьем месте - 20 000 ₽
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины в кафе по маршруту
- 1-местное размещение - стоимость по запросу
- Рыцарское шоу в отеле-замке Нессельбек - 300 ₽/чел
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу