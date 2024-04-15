SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
Авторский тур в Калининграде

Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля

5
5 отзывов
Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть душой и телом: мы будем расслабляться в бассейне с панорамными окнами в SPA-отеле, наслаждаться в сауне и хамаме и лежать в джакузи.

Все эти дни будем впитывать красоту: от природных красот Куршской косы, архитектуры Калининграда и прогулок по Янтарному. А еще можно будет самостоятельно найти янтарь!
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
2
мая
4
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Проживание. Мы будем жить в пятизвездочном Schloss-hotel Янтарный, который находится на самом берегу Балтийского моря в окружении старинного парка. Это бывший охотничий замок прусского короля Фридриха. В отеле есть SPA-центр с бассейном, панорамными окнами, хамамом, джакузи и сауной.

Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость программы. Обеды и ужины организовываются самостоятельно — вы можете выбрать заведения и блюда на свой вкус.

Программа тура по дням

1 день

SPA-процедуры на побережье Балтийского моря

Встреча и приезд в Янтарный. Мы встречаемся в аэропорту или ж/д вокзале Калининграда (можете выбрать любой удобный рейс — мы вас встретим) и едем в поселок Янтарный на берег Балтийского моря. Весь путь займет около часа, по прибытии мы заселяемся в Schloss-hotel 5* — это очень комфортный комплекс с хорошим SPA: можно будет расслабиться в сауне и бассейне или самостоятельно прогуляться вдоль моря.

Скандинавская сауна на побережье. Еще горячо рекомендуем сходить в Nordic SPA — скандинавские сауны прямо на побережье (в стоимость тура не входит; мы расскажем, как забронировать). Стильная архитектура комплекса, чаши с горячей целебной водой и пейзажи Балтийского моря сделали это место инстаграм-меткой. На территории комплекса есть две видовые скандинавские сауны, две купели на дровах Dutchtub от Weltevree под открытым небом, комната отдыха с панорамным остеклением, шезлонгами и живописными видами, а также зона отдыха на террасе с тропическим душем и имитацией обливания из ведра.

SPA-процедуры на побережье Балтийского моряSPA-процедуры на побережье Балтийского моряSPA-процедуры на побережье Балтийского моряSPA-процедуры на побережье Балтийского моря
2 день

Поиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедями

Немецкий Пальмникен. После завтрака в отеле мы идем на экскурсию по поселку Янтарный. Это мировая янтарная столица — около 65% мирового рынка «солнечного камня» приходится именно на долю местного комбината.

Найдем тюльпанное дерево. Затем прогуляемся по парку Беккера, который был основан еще в конце 19 века. Парк был разбит при королевском замке, поэтому помимо лип, кленов, дубов и каштанов здесь встречаются редкие и не характерные для этих мест деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, псевдотсугу Мензиса, сосны Веймутова, а также уникальное североамериканское Тюльпанное дерево, которое стало символом парка.

Лебеди на карьере. Пройдем по «плавающему» променаду — дороге «сквозь дюны на затопленный карьер» с видом на море. Здесь можно увидеть лебедей — захватите для них угощение.

Лучший пляж. Ещё нас ждет один из лучших пляжей мира, обладатель почетного «Голубого флага». Пляж в Янтарном стал первым в нашей стране, кто получил эту награду (в 2016 году). Позже «Голубой флаг» дали еще нескольким пляжам в Крыму и Сочи — даже сейчас такие пляжи в России можно пересчитать по пальцам, это очень высокий статус.

Скульптуры из янтаря. При желании, посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту!

Поиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедямиПоиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедями
3 день

Песчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечер

Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы: длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны пейзажи Балтийского моря, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.

Танцующий лес и песчаные дюны. Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать «пение» дюны. А какие отсюда открываются панорамы! Мы погуляем по берегу Балтийского моря и сделаем отличные фотографии.

SPA-процедуры. Вечером вернемся в Янтарный, у вас будет время, чтобы поужинать и расслабиться в SPA.

Песчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечерПесчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечер
4 день

Прогулки по Кенигсбергу

Ворота и валы Кенигсберга. Мы завтракаем, собираем вещи и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию «Калининград: прошлое, настоящее, будущее». Познакомимся с немецкой историей города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, где стоят подводные лодки и корабли, доступные к посещению — это настоящий музей под открытым небом. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов.

Дорога домой. У нас будет время на обед. А потом поедем в аэропорт — можно смотреть билеты на рейсы после 17 часов.

Прогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по Кенигсбергу

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
  • Проживание: 3 ночи в Schloss-hotel Янтарный 5* в Янтарном. Цена дана при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание (входные билеты и сборы включены в стоимость)
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - цена по запросу
  • Обеды и ужины - 500-700 руб
  • Личные расходы
  • Стоимость тура с 28.04.2024 по 30.05.2024 - 52 900 руб., с 06.06.2024 по 29.08.2024 - 54 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: Аэропорт Калининграда, рейсы после 17 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
15 апр 2024
Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
Д
6 мар 2023
Хотела сказать вам огромное спасибо за организацию нашего путешествия в Калининград❤️! Были приятно удивлены,что экскурсии были в индивидуальном формате,с оооочень приятными гидами)все доступно,не по учебнику,интересно и весело!) Особенно наши сердца покорил Сергей👌🏼
Е
14 окт 2022
Спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии. Сергей и Ульяна были наши добрыми ангелами в путешествии. Будем всем вас рекомендовать.
Анна
26 сен 2022
Была в туре с 22 по 25 сентября. Очень повезло с погодой и с гидом Сергеем. Видно было, что человек знает гораздо больше, чем рассказывает, материал дает живо, интересно, при этом внимательно прислушивается к потребностям и капризам туристов.
Есть ряд вопросов к отелю, думаю, если брать отель с меньшей звездностью, желающих было бы больше. Спа там никакое, от хаммама одно название, из 4х водных аттракционов работал один, а записаться на "Янтарный уход" так и не получилось.
А
12 мая 2022
Могу сказать что наше путешествие прошло отлично, в аэропорту встретили без опозданий и с комфортом доставили в отель. В плане тайминга и программы вообще все отлично, гид шёл на встречу и немного сдвигал время лично под нас, более того добавили нам ещё одну точку, за что отдельное спасибо. У нас был гид и Водитель в одном лице - и это был единственный недостаток. Сергей, безусловно, много знает о своём крае и подкован в исторической части событий, но рассказ его часто был бессвязным, с огромными паузами, после которых слегка терялась нить повествования. Могу точно сказать, что дети его не слушали))

Тур входит в следующие категории Калининграда

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