Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Все эти дни будем впитывать красоту: от природных красот Куршской косы, архитектуры Калининграда и прогулок по Янтарному. А еще можно будет самостоятельно найти янтарь!
мая
мая
мая
мая
мая
мая
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 900 ₽
Описание
Организационные детали
На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
Проживание. Мы будем жить в пятизвездочном Schloss-hotel Янтарный, который находится на самом берегу Балтийского моря в окружении старинного парка. Это бывший охотничий замок прусского короля Фридриха. В отеле есть SPA-центр с бассейном, панорамными окнами, хамамом, джакузи и сауной.
Питание. Завтраки в отеле включены в стоимость программы. Обеды и ужины организовываются самостоятельно — вы можете выбрать заведения и блюда на свой вкус.
Программа тура по дням
SPA-процедуры на побережье Балтийского моря
Встреча и приезд в Янтарный. Мы встречаемся в аэропорту или ж/д вокзале Калининграда (можете выбрать любой удобный рейс — мы вас встретим) и едем в поселок Янтарный на берег Балтийского моря. Весь путь займет около часа, по прибытии мы заселяемся в Schloss-hotel 5* — это очень комфортный комплекс с хорошим SPA: можно будет расслабиться в сауне и бассейне или самостоятельно прогуляться вдоль моря.
Скандинавская сауна на побережье. Еще горячо рекомендуем сходить в Nordic SPA — скандинавские сауны прямо на побережье (в стоимость тура не входит; мы расскажем, как забронировать). Стильная архитектура комплекса, чаши с горячей целебной водой и пейзажи Балтийского моря сделали это место инстаграм-меткой. На территории комплекса есть две видовые скандинавские сауны, две купели на дровах Dutchtub от Weltevree под открытым небом, комната отдыха с панорамным остеклением, шезлонгами и живописными видами, а также зона отдыха на террасе с тропическим душем и имитацией обливания из ведра.
Поиски Янтаря, старейший парк и карьер с лебедями
Немецкий Пальмникен. После завтрака в отеле мы идем на экскурсию по поселку Янтарный. Это мировая янтарная столица — около 65% мирового рынка «солнечного камня» приходится именно на долю местного комбината.
Найдем тюльпанное дерево. Затем прогуляемся по парку Беккера, который был основан еще в конце 19 века. Парк был разбит при королевском замке, поэтому помимо лип, кленов, дубов и каштанов здесь встречаются редкие и не характерные для этих мест деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, псевдотсугу Мензиса, сосны Веймутова, а также уникальное североамериканское Тюльпанное дерево, которое стало символом парка.
Лебеди на карьере. Пройдем по «плавающему» променаду — дороге «сквозь дюны на затопленный карьер» с видом на море. Здесь можно увидеть лебедей — захватите для них угощение.
Лучший пляж. Ещё нас ждет один из лучших пляжей мира, обладатель почетного «Голубого флага». Пляж в Янтарном стал первым в нашей стране, кто получил эту награду (в 2016 году). Позже «Голубой флаг» дали еще нескольким пляжам в Крыму и Сочи — даже сейчас такие пляжи в России можно пересчитать по пальцам, это очень высокий статус.
Скульптуры из янтаря. При желании, посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту!
Песчаные дюны, танцующий лес и SPA-вечер
Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы: длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны пейзажи Балтийского моря, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.
Танцующий лес и песчаные дюны. Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать «пение» дюны. А какие отсюда открываются панорамы! Мы погуляем по берегу Балтийского моря и сделаем отличные фотографии.
SPA-процедуры. Вечером вернемся в Янтарный, у вас будет время, чтобы поужинать и расслабиться в SPA.
Прогулки по Кенигсбергу
Ворота и валы Кенигсберга. Мы завтракаем, собираем вещи и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию «Калининград: прошлое, настоящее, будущее». Познакомимся с немецкой историей города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.
Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.
Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.
Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, где стоят подводные лодки и корабли, доступные к посещению — это настоящий музей под открытым небом. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.
Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов.
Дорога домой. У нас будет время на обед. А потом поедем в аэропорт — можно смотреть билеты на рейсы после 17 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
- Проживание: 3 ночи в Schloss-hotel Янтарный 5* в Янтарном. Цена дана при двухместном размещении
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание (входные билеты и сборы включены в стоимость)
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - цена по запросу
- Обеды и ужины - 500-700 руб
- Личные расходы
- Стоимость тура с 28.04.2024 по 30.05.2024 - 52 900 руб., с 06.06.2024 по 29.08.2024 - 54 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Есть ряд вопросов к отелю, думаю, если брать отель с меньшей звездностью, желающих было бы больше. Спа там никакое, от хаммама одно название, из 4х водных аттракционов работал один, а записаться на "Янтарный уход" так и не получилось.