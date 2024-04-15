Немецкий Пальмникен. После завтрака в отеле мы идем на экскурсию по поселку Янтарный. Это мировая янтарная столица — около 65% мирового рынка «солнечного камня» приходится именно на долю местного комбината.

Найдем тюльпанное дерево. Затем прогуляемся по парку Беккера, который был основан еще в конце 19 века. Парк был разбит при королевском замке, поэтому помимо лип, кленов, дубов и каштанов здесь встречаются редкие и не характерные для этих мест деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, псевдотсугу Мензиса, сосны Веймутова, а также уникальное североамериканское Тюльпанное дерево, которое стало символом парка.

Лебеди на карьере. Пройдем по «плавающему» променаду — дороге «сквозь дюны на затопленный карьер» с видом на море. Здесь можно увидеть лебедей — захватите для них угощение.

Лучший пляж. Ещё нас ждет один из лучших пляжей мира, обладатель почетного «Голубого флага». Пляж в Янтарном стал первым в нашей стране, кто получил эту награду (в 2016 году). Позже «Голубой флаг» дали еще нескольким пляжам в Крыму и Сочи — даже сейчас такие пляжи в России можно пересчитать по пальцам, это очень высокий статус.

Скульптуры из янтаря. При желании, посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» — единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до 3 метров в высоту!