Отправимся в край, где сохранилась атмосфера Средневековья — увидим старинные орденские замки и рассмотрим оружие тех времён. Побываем на любимом курорте короля и отведаем местных сыров с шоколадом и вином на семейной сыроварне. Увидим тянущиеся вдоль Балтийского моря дюны Куршской косы и познакомимся с главными достопримечательностями Калининграда.

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Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.