Найдено 3 тура в категории « Для детей » в Калининграде, цены от 10 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в... «В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки» 24 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в... «В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки» 17 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в... «Отправляемся открывать для детей Калининград: раскрывать тайны старинного города, покорять песчаные дюны и знакомиться с историей» 10 200 ₽ за человека Все туры Калининграда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для детей»

Все детские и школьные туры в Калининграде! Вместе с детьми и гидами города Калининграда можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024