Интересные туры для школьного возраста в Калининграде

Найдено 5 туров в категории «Для школьников» в Калининграде, цены от 10 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Полный восторг.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь
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    с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!

  • А
    Александра
    25 августа 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
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    питания и досуга происходит по четко озвученному плану, согласно каждому дню. Внимание и поддержка со стороны сотрудников принимающей стороны на протяжении всего тура гарантирована. Просто приезжайте, чтобы насладиться отдыхом и красотами Калининградского края!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  2. AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
  3. Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
  4. Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
  5. Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Для школьников" можно забронировать 5 авторских туров от 10 200 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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