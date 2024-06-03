Семейные развлекательные туры Калининграда

Найдено 120 туров в категории «Можно с детьми» в Калининграде, цены от 8 885 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининградская область, Светлогорск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 000 за человека
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 000 за человека
Азбука экскурсий по Калининградской области
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 33 000 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600 за человека
Очарование Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700 за человека
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650 за человека
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600 за человека
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700 за человека
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250 за человека
Гастрономический тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500 за человека
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875 за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
    читать дальше

    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Все отлично
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
    читать дальше

    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Февраль на Балтийском побережье
    Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересный
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
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    Гостиница отличная, завтраки вкусные, в ресторане на ужин особенно понравился запечённый карп))). Экскурсии интересные. Экскурсоводы все разные по квалификации и опыту, но все очень стараются и в большинстве все удачно получается, интересно. Некоторые из экскурсоводов используют шикарные костюмы соответствующие теме экскурсии. Хотя город сравнительно компактен для пеших прогулок, но для свободного времени желательно самостоятельно заранее почитать интернет и продумать куда сходить так, чтобы провести время максимально интересно. Для этого, как минимум, желательно построить оптимальный маршрут между фигурок Хомлинов и по ходу прогулок по посетить музеи на вашем пути - мы так делали в свободное время. За гостиницей Калининград находится немецкий бункер Отто (забыл фамилию), где была подписана капитуляция. Зайдите в этот маленький музей, интересно окунуться в те годы по ту сторону фронта. Если будет жаркая погода, то берите с собой купальник, есть возможность на экскурсиях окунуться в Балтике. Нам повезло с погодой и мы окунулись))). Видно что наше государство старается поднимать этот регион. Тем не менее сложилось впечатление, что выделяемых средств явно мало, чтобы начать реставрировать большинство хоть как-то сохранившихся исторические развалин, а хотелось бы. Как впрочем и во многих других уголках нашей страны. Приятно видеть, что есть местные жители, которые очень стараются в этих исторических местах создавать собственными силами музеи. Надеюсь у них хватит сил, терпения и у них все получится, а государство им поможет средствами так, чтобы нашим детям и внукам была доступна история этого региона нашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь и иностранцы сюда поедут на экскурсии. Рекомендую всем этот тур!

    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград
  • Г
    Гулия
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  4. Европейские выходные на балтийском побережье
  5. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
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  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
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