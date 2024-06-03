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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининградская область, Светлогорск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Отпуск на Балтике. Тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарная мозаика. 3-дневный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ООльга20 мая 2024Благодарю за хорошую работу, все было организовано на высоком уровне.
- ААнна19 мая 2024Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
- ЮЮрий19 мая 2024Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
- ГГулия19 мая 2024Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Можно с детьми»
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- Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
- Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
- Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
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- Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
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