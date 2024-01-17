Туры для всей семьи

Найдено 3 тура в категории «Семейные» в Калининграде, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
8 отзывов
4 дня
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
39 900 за человека
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Пешая
На автобусе
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
46 000 за человека
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
На машине
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
14 авг в 08:00
18 авг в 08:00
134 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
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    замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.

    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом
  • Л
    Любовь
    26 сентября 2022
    Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
    Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Семейные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
  2. Калининград с детьми. Семейный гастротур
  3. Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Кафедральный собор
  5. Балтийское море
  6. Балтийская коса
  7. Остров Канта
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Семейные" можно забронировать 3 тура от 39 900 до 134 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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