Возможна иная комбинация экскурсий и квестов (по запросу).

Если группа едет на поезде, то питание в поезде оплачивается самостоятельно.

Проживание. Будем жить в отелях 3*. В зависимости от наличия свободных мест возможно размещение в гостинице «Берлин», отеле «Европа», отеле «Ибис», гостинице «Калининград» и отеле «Балтика». 2-местное размещение в номерах «стандарт».

Питание. В программу входит 1 завтрак в отеле и 2 обеда по программе. Ужин — за доплату.

Дети. Участие возможно с 7 лет. По условиям программы на каждые 10 школьников заложен 1 взрослый сопровождающий, доплат за них нет. Минимальная группа от 20 чел. (школьники) + 2 сопровождающих.

Транспорт. Передвигаться будем на туристическом автобусе комфорт-класса. Автобус проходит осмотр на перевозку детей в обязательном порядке. Заявку в ГИБДД на экскурсию подаёт организатор.