Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие из Калуги в чудесный, старинный городок Мещовск, неспешные прогулки по очень красивому и уютному древнему городу, расположившемуся на берегу речки Туреи, по аллеям старинного парка, завораживающие красотой каскады прудов, речка Турея – с возможностью искупаться на прекрасных оборудованных пляжах.



Увлекательный музей трех цариц, старое Рождественское городище, прекрасные соборы и монастыри города. Село Серебряно – родина царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной.

Описание экскурсии Крохотный Мещовск, с населением, не дотягивающим до 4000 человек включен в национальный туристический проект «Императорский маршрут», включающий в себя 24 российских региона. Это связано с тем, что три царицы дома Романовых были родом с калужской Мещовской земли: Евдокия Стрешнева, жена первого царя этой династии Михаила Федоровича, Наталья Нарышкина, супруга их сына Алексея Михайловича (Тишайшего), и Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Мы начнем свое путешествие с посещения музея трех цариц, прогулки по живописной смотровой площадке у стен музея, пройдемся вдоль запруды на речке Турее, здесь же есть чудесные пляжики — где в жаркую погоду можно искупаться. Далее старинными милыми улочками пойдем к городскому парку — в далеком XIX веке это был усадебный парк, он и сейчас частично сохранил старую планировку и роскошные аллеи 200-летних деревьев, которые приведут нас к великолепному виду на каскады прудов с лебедями и реку Турею. Зайдем в старинный Благовещенский храм, вокруг которого ходят самые настоящие знаменитые мещовские гуси, пройдем к памятнику блаженному Андрею Мещовскому. Посетим Свято-Георгиевский монастырь (здесь собрано огромное количество святынь, побываем в селе Серебряно-родине царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной, здесь находится женский Свято-Успенский монастырь. Вас очарует красота ландшафтов, равнин, лесов и озер Мещовска!

