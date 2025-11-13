Путешествие из Калуги в чудесный, старинный городок Мещовск, неспешные прогулки по очень красивому и уютному древнему городу, расположившемуся на берегу речки Туреи, по аллеям старинного парка, завораживающие красотой каскады прудов, речка Турея – с возможностью искупаться на прекрасных оборудованных пляжах.
Увлекательный музей трех цариц, старое Рождественское городище, прекрасные соборы и монастыри города. Село Серебряно – родина царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной.
Описание экскурсииКрохотный Мещовск, с населением, не дотягивающим до 4000 человек включен в национальный туристический проект «Императорский маршрут», включающий в себя 24 российских региона. Это связано с тем, что три царицы дома Романовых были родом с калужской Мещовской земли: Евдокия Стрешнева, жена первого царя этой династии Михаила Федоровича, Наталья Нарышкина, супруга их сына Алексея Михайловича (Тишайшего), и Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. Мы начнем свое путешествие с посещения музея трех цариц, прогулки по живописной смотровой площадке у стен музея, пройдемся вдоль запруды на речке Турее, здесь же есть чудесные пляжики — где в жаркую погоду можно искупаться. Далее старинными милыми улочками пойдем к городскому парку — в далеком XIX веке это был усадебный парк, он и сейчас частично сохранил старую планировку и роскошные аллеи 200-летних деревьев, которые приведут нас к великолепному виду на каскады прудов с лебедями и реку Турею. Зайдем в старинный Благовещенский храм, вокруг которого ходят самые настоящие знаменитые мещовские гуси, пройдем к памятнику блаженному Андрею Мещовскому. Посетим Свято-Георгиевский монастырь (здесь собрано огромное количество святынь, побываем в селе Серебряно-родине царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной, здесь находится женский Свято-Успенский монастырь. Вас очарует красота ландшафтов, равнин, лесов и озер Мещовска!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей трех цариц
- Старинный городской парк
- Каскад прудов
- Набережная реки Туреи
- Смотровые площадки
- Старинное рождественское городище
- Благовещенский собор
- Благовещенский храм
- Свято-Георгиевский монастырь
- Село Серебряно - женский Свято-Успенский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Калуга, вход в парк ИМ.К. Э Циолковского
Завершение: Адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
