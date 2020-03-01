Индивидуальные экскурсии по Калуге

Что вас ожидает

Калуга вчера и сегодня

Вы посетите символ купеческой Калуги — Гостиные ряды. Пройдете по каменному мосту, построенному во времена Екатерины II, и по улице Кирова, современному центру города. Увидите знаменитый драматический театр на улице Театральной, рассмотрите необычный памятник Благодарному зрителю и узнаете, почему калужане называют его «девочка с лишним билетиком».

Калуга — история и легенды

Я расскажу самые интересные факты о Калуге. Так, вы услышите, в каком дворце останавливался Александр I, как связан с городом Циолковский и какие забавные истории происходили с ним на наших улицах. А также — как Калужский кафедральный собор удалось спасти от разрушения в годы Великой Отечественной войны и какое отношение к нему имел великий зодчий Матвей Казаков.