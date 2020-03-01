Индивидуальные экскурсии по Калуге

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Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии

Эдуард
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Эдуард – ваш гид
Исследуя старинные и современные улицы Калуги, вы узнаете, как складывалась ее история от древних времен до наших дней.

Услышите занимательные факты о главных достопримечательностях и знаменитых людях.

А еще рассмотрите фотографии города прошлых десятилетий!
3200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Калуга: путешествие сквозь эпохи
Калуга: путешествие сквозь эпохи

Что вас ожидает

Калуга вчера и сегодня
Вы посетите символ купеческой Калуги — Гостиные ряды. Пройдете по каменному мосту, построенному во времена Екатерины II, и по улице Кирова, современному центру города. Увидите знаменитый драматический театр на улице Театральной, рассмотрите необычный памятник Благодарному зрителю и узнаете, почему калужане называют его «девочка с лишним билетиком».

Калуга — история и легенды
Я расскажу самые интересные факты о Калуге. Так, вы услышите, в каком дворце останавливался Александр I, как связан с городом Циолковский и какие забавные истории происходили с ним на наших улицах. А также — как Калужский кафедральный собор удалось спасти от разрушения в годы Великой Отечественной войны и какое отношение к нему имел великий зодчий Матвей Казаков.

Организационные детали

По желанию экскурсия может проходить на транспорте: на вашем или на моем (оплачивается дополнительно). Легковая машина (1-3 человека) — 1000 рублей, минивэн (4-7 человек) — 2000 рублей.

Калуга: путешествие сквозь эпохи
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Калуга: путешествие сквозь эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эдуард
Эдуард
Приветствую вас, гости Калуги! Меня зовут Эдуард, я коренной житель Калужской губернии, работаю гидом уже без малого пять лет. Мой подход к экскурсиям не совсем обычный — я провожу их в форме солдата начала 20 века. Это помогает погрузиться в соответствующую эпоху. А также показываю различные антикварные предметы и фото старинной Калуги, чтобы вы могли сравнить современный вид города с его обликом столетней давности.
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Индивидуальные экскурсии по Калуге

Первое знакомство с КалугойПервое знакомство с КалугойПервое знакомство с Калугой
3500 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
На прогулке по самым значимым и интересным объектам Калуги вы познакомитесь с ее прошлой и настоящей жизнью. Побываете в местах, связанных с биографией Циолковского, узнаете, чем были примечательны палаты калужских купцов и что интересного можно открыть в архитектуре города. С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей. Посетите военные мемориалы и любимые парки местных жителей. А кроме того, вы увидите один из немногих мостов в России, построенных по принципу древнеримских виадуков.
Культовые святыни Калужской областиКультовые святыни Калужской областиКультовые святыни Калужской области
5000 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Старчество как особый вид духовного наставничества в русском православии особенно широко развилось именно в Калужской области. Четырнадцать Оптинских старцев превратили местные монастыри в один из сакральных центров страны. На экскурсии вы посетите культовые религиозные памятники — Оптину пустынь и Шамордино, а также побываете в современной обители в с. Клыково. Узнаете о жизни монахов-провидцев и роли их проповедей в духовном возрождении народа. А также поговорим о беседах духовников с известными людьми, среди которых был Толстой, Достоевский и Гоголь.

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