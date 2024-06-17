7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборОптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 2024Анна прекрасный экскурсовод. Все было очень хорошо в спокойном ритме. Мне очень понравилось. Спасибо!
- OOlesya10 июня 2024Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все
- ТТатьяна28 ноября 2023Очень понравилась экскурсия, Анна - кладезь знаний по данным святым местам. Прекрасный рассказчик, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Однодневные»
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