читать дальше без бумажки, есть старые фотографии в хронологическом порядке. Хотелось слушать еще и еще… места действительно очень благостные. Купались в источнике в Шамордино - обязательно искупайтесь!

Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все