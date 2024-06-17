Однодневные – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Калуге, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
33 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Анна прекрасный экскурсовод. Все было очень хорошо в спокойном ритме. Мне очень понравилось. Спасибо!
  • O
    Olesya
    10 июня 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все
    читать дальше

    без бумажки, есть старые фотографии в хронологическом порядке. Хотелось слушать еще и еще… места действительно очень благостные. Купались в источнике в Шамордино - обязательно искупайтесь!

    Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоциональноПосещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально
  • Т
    Татьяна
    28 ноября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Очень понравилась экскурсия, Анна - кладезь знаний по данным святым местам. Прекрасный рассказчик, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
  3. Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дворец Золотарева
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в августе 2024
Сейчас в Калуге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2024 год по теме «Однодневные», 40 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам