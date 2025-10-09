Таруса — город древний и вдохновляющий. За каждым поворотом — идиллические пейзажи и дома великих мастеров отечественной и мировой культуры. Мы посетим самые знаковые места Тарусы — площади, храмы и дома-музеи. Поговорим о знаменитостях, живших и творивших здесь. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем на уникальные арт-выставки и в креативные пространства.
Описание экскурсии
- Набережная Оки. Прогуливаясь вдоль реки, вы увидите памятник Белле Ахмадулиной работы её мужа Бориса Мессерера, памятники Марине Цветаевой и Константину Паустовскому. Под косогором на берегу Оки мы навестим надгробие художника Борисова-Мусатова.
- Церковь Воскресения Христова — старейшая в Тарусе. Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой.
- Усадьба В. Д. Поленова. Вы увидите идеально сохранившееся имение с приусадебным парком и садом русского живописца, по проектам которого построено практически все Поленово. Также посетите Большой дом, мастерскую художника «Аббатство», «Адмиралтейство» (лодочный сарай), детский домик, Фахверк-сарай построенный из Тарусского мрамора. Изюминкой станет прогулка на катере по Оке.
- Деревня Бехово. Пейзажи этой деревни, стоящей на высоком берегу реки Оки, сами по себе являются культурным и живописным феноменом. Бехово выбрал Василий Дмитриевич Поленов для жизни и живописи. Здесь он писал свои этюды с видами и изломами Оки. Вы увидите небольшую деревянную часовню и некрополь семьи Поленовых. Дойдем до церкви святой Троицы, построенной по проекту Василия Дмитриевича в 1906 году. Нас ждёт погружение в невероятный рукотворный мир Поленова — во всё, что он нарисовал, придумал и построил в этих прекрасных местах.
- Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины. Здесь работает выставка «Нерушимое родство», посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Эфрона. Вы посмотрите на интереснейшие фотографии и предметы из фондов.
- Дом-музей Константина Паустовского. Мы осмотрим его снаружи. Если вы захотите посетить музей, нужно согласовать это заранее. По пути увидим дом Николая Заболоцкого, но заходить не станем.
- Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней. Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах.
- Торговые ряды и здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики.
- Местный Арбат — приятная прогулочная зона с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка 19 века. Обратим внимание на самые интересные здания.
- Галерея тарусских мастеров, где выставляются произведения современного искусства. Вы можете просто ими полюбоваться или приобрести что-то на память.
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги гида и трансфер из Калуги на просторном и комфортном кроссвэне Kia Carnival 3 (удобные индивидуальные кресла, комфорт и безопасность — вы будете наслаждаться дорогой и получите максимальное удовольствие от поездки).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Музей семьи Цветаевых: взрослый — 250 ₽, пенсионеры — 200 ₽, студенты — 100 ₽.
- Музей Паустовского: взрослый — 600 ₽, пенсионеры — 300 ₽. Посещение осуществляется по сеансам и его необходимо бронировать заранее.
- Стоимость билета поездки на катере в одну сторону — 600 ₽.
- Посещение усадьбы В. Д. Поленова — 500 ₽ (пожалуйста, позаботьтесь о наличных средствах заранее: в музее-заповеднике нет банкоматов, отделений банков, а также пунктов обмена валюты).
- Обед и чаепитие в лучших гастрономических локациях Тарусы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калуга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 430 туристов
Я аттестованный гид и путешественник. Люблю яркие, красочные впечатления от новых мест и их истории, но ещё больше люблю делиться ими со своими гостями в путешествиях по Калуге и Калужской
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия очень понравилась. Не скучно, не нудно, не избито. Наталья рассказывает интересно и приятно. Мелкие детали, красочное наполнение повествования.
Отдельно хочу отметить, что, когда по независящим от нас и организатора причинам, одна из экскурсий "сползла" по времени, гибко и быстро подстроились под изменения.
Очень рекомендую!
Отдельно спасибо водителю - как на руках донес:)
Спасибо!!!
Отдельно хочу отметить, что, когда по независящим от нас и организатора причинам, одна из экскурсий "сползла" по времени, гибко и быстро подстроились под изменения.
Очень рекомендую!
Отдельно спасибо водителю - как на руках донес:)
Спасибо!!!
+1
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Прекрасная экскурсия.
Очень продуманный и насыщенный маршрут. Наталья прекрасный, очень эрудированный гид.
Рассказывает много и интересно.
Хорошая, удобная машина с отдельным водителем, поэтому рассказ не прерывается во время дороги.
Очень рекомендуем.
Очень продуманный и насыщенный маршрут. Наталья прекрасный, очень эрудированный гид.
Рассказывает много и интересно.
Хорошая, удобная машина с отдельным водителем, поэтому рассказ не прерывается во время дороги.
Очень рекомендуем.
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Л
Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
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