Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон

Индивидуальная экскурсия в музеи окрестностей Калуги

Описание
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Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Калуга - Свято-Тихонова пустынь и диорама, усадьба Гончаровых, музей Бузеон
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Свято-Тихонова пустынь
  • Диорама «Великое стояние на Угре»
  • Усадьба Гончаровых
  • Музей бумаги «Бузеон»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам познакомиться с самыми интересными историческими местами в окрестностях Калуги. Мы побываем в Свято-Тихоновом монастыре, посетим его Владимирский скит, увидим старинную усадьбу Гончаровых в Полотняном заводе. В ходе экскурсии вас ожидает визит в музей бумаги «Бузеон», который расскажет о развитии бумажной промышленности в Калужской области и по всему миру.

Посещение Свято-Тихоновой пустыни

Вы сможете проехаться по святым местам Калуги и посетить Свято-Тихонову пустынь и монастырь, основанный Тихоном Калужским в XV столетии. На его территории можно увидеть старинные храмы, скиты, хозяйственные постройки. Одной из достопримечательностей обители является диорама «Великое стояние на Угре», которая освещает события освобождения России от татаро-монгольского ига в 1480 году.

Поездка в усадьбу Гончаровых

После посещения обители мы направимся в поселок Полотняный завод, где находится настоящая жемчужина Калужской области – усадьба Гончаровых. Вы посмотрите на господский дом, прогуляетесь по живописному Английскому парку, побываете в родовой усыпальнице. Экскурсия по усадьбе позволит познакомиться с семейными историями семьи Гончаровых и узнать немало нового о личной жизни Александра Пушкина.

Знакомство с коллекцией музея бумаги «Бузеон»

«Бузеон» – это инновационный музей, повествующий об истории создания бумаги от древности до современности. Он находится на территории бумажной мануфактуры Полотняного завода и предлагает вниманию посетителей уникальные бумажные экспозиции. Здесь можно увидеть различные образцы бумаги, старую парусину, множество других экспонатов, которые собирались у производителей, в антикварных магазинах, на аукционах. Особый интерес в музее представляет водяная мельница постройки XVIII столетия, применявшаяся для резки бумаги и заточки инструмента.

Ежедневно, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно - 5000 руб. легковой автомобиль.
  • Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре»
  • Стоимость билетов: - 500 руб. с человека.
  • Интерактивный музей истории бумаги "БУЗЕОН"
  • Стоимость билетов: 350 руб. взрослый 250 руб. льготный.
  • Музей-усадьба «Полотняный Завод»
  • Входной билет: взрослые - 150 руб., дети до 16 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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