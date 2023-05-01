Индивидуальная экскурсия в музеи окрестностей Калуги
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Что вас ожидает:
- Свято-Тихонова пустынь
- Диорама «Великое стояние на Угре»
- Усадьба Гончаровых
- Музей бумаги «Бузеон»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам познакомиться с самыми интересными историческими местами в окрестностях Калуги. Мы побываем в Свято-Тихоновом монастыре, посетим его Владимирский скит, увидим старинную усадьбу Гончаровых в Полотняном заводе. В ходе экскурсии вас ожидает визит в музей бумаги «Бузеон», который расскажет о развитии бумажной промышленности в Калужской области и по всему миру.
Посещение Свято-Тихоновой пустыни
Вы сможете проехаться по святым местам Калуги и посетить Свято-Тихонову пустынь и монастырь, основанный Тихоном Калужским в XV столетии. На его территории можно увидеть старинные храмы, скиты, хозяйственные постройки. Одной из достопримечательностей обители является диорама «Великое стояние на Угре», которая освещает события освобождения России от татаро-монгольского ига в 1480 году.
Поездка в усадьбу Гончаровых
После посещения обители мы направимся в поселок Полотняный завод, где находится настоящая жемчужина Калужской области – усадьба Гончаровых. Вы посмотрите на господский дом, прогуляетесь по живописному Английскому парку, побываете в родовой усыпальнице. Экскурсия по усадьбе позволит познакомиться с семейными историями семьи Гончаровых и узнать немало нового о личной жизни Александра Пушкина.
Знакомство с коллекцией музея бумаги «Бузеон»
«Бузеон» – это инновационный музей, повествующий об истории создания бумаги от древности до современности. Он находится на территории бумажной мануфактуры Полотняного завода и предлагает вниманию посетителей уникальные бумажные экспозиции. Здесь можно увидеть различные образцы бумаги, старую парусину, множество других экспонатов, которые собирались у производителей, в антикварных магазинах, на аукционах. Особый интерес в музее представляет водяная мельница постройки XVIII столетия, применявшаяся для резки бумаги и заточки инструмента.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно - 5000 руб. легковой автомобиль.
- Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре»
- Стоимость билетов: - 500 руб. с человека.
- Интерактивный музей истории бумаги "БУЗЕОН"
- Стоимость билетов: 350 руб. взрослый 250 руб. льготный.
- Музей-усадьба «Полотняный Завод»
- Входной билет: взрослые - 150 руб., дети до 16 лет - бесплатно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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