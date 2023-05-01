Предлагаем вам познакомиться с самыми интересными историческими местами в окрестностях Калуги. Мы побываем в Свято-Тихоновом монастыре, посетим его Владимирский скит, увидим старинную усадьбу Гончаровых в Полотняном заводе. В ходе экскурсии вас ожидает визит в музей бумаги «Бузеон», который расскажет о развитии бумажной промышленности в Калужской области и по всему миру.

Посещение Свято-Тихоновой пустыни

Вы сможете проехаться по святым местам Калуги и посетить Свято-Тихонову пустынь и монастырь, основанный Тихоном Калужским в XV столетии. На его территории можно увидеть старинные храмы, скиты, хозяйственные постройки. Одной из достопримечательностей обители является диорама «Великое стояние на Угре», которая освещает события освобождения России от татаро-монгольского ига в 1480 году.

Поездка в усадьбу Гончаровых

После посещения обители мы направимся в поселок Полотняный завод, где находится настоящая жемчужина Калужской области – усадьба Гончаровых. Вы посмотрите на господский дом, прогуляетесь по живописному Английскому парку, побываете в родовой усыпальнице. Экскурсия по усадьбе позволит познакомиться с семейными историями семьи Гончаровых и узнать немало нового о личной жизни Александра Пушкина.

Знакомство с коллекцией музея бумаги «Бузеон»

«Бузеон» – это инновационный музей, повествующий об истории создания бумаги от древности до современности. Он находится на территории бумажной мануфактуры Полотняного завода и предлагает вниманию посетителей уникальные бумажные экспозиции. Здесь можно увидеть различные образцы бумаги, старую парусину, множество других экспонатов, которые собирались у производителей, в антикварных магазинах, на аукционах. Особый интерес в музее представляет водяная мельница постройки XVIII столетия, применявшаяся для резки бумаги и заточки инструмента.