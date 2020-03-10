26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам Циолковского

Экскурсия начнется с «космической заставы Калуги» — именно так называли бывшие в Калуге космонавты Площадь Мира. Здесь вы увидите памятник К. Э. Циолковскому на фоне ракеты, затем, проехав вдоль сквера Мира, вы окажетесь возле памятника 600-летия Калуги — местные называют его «Шарик». Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства. По пути вам встретится памятник Ю.А. Гагарину и ракета, о назначении которой я подробно расскажу во время прогулки. А возле композиции «Встреча Королева и Циолковского» поговорим о спорах о реальности их встречи, которые ведутся до сих пор. Кроме того, вы пройдетесь по парку, где на протяжении 43 лет почти каждый день гулял или катался на велосипеде знаменитый теоретик космонавтики. При желании, посетите его могилу, а также увидите здание одной из старейших школ Калуги, где Циолковский преподавал физику и астрономию.

Исторический центр Калужской губернии

В сердце города вы встретите дом Билибина, где долгое время жил имам Чечни и Дагестана. У самого старого жилого здания поговорим об истории палат купцов Коробовых и легендах, связанных с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге. Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ. На примере палат купца Макарова я расскажу об особенностях калужской гражданской архитектуры 18 века. В программе также будет мост, построенный по принципу древнеримских виадуков. По пути вы узнаете, где в 18 веке располагались границы Калуги, и увидите пограничный обелиск. На прогулке по Золотой аллее встретите величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. А в парке культуры и отдыха вас будет ждет рассказ о деревянной крепости, которая здесь располагалась раньше.

Панорамные виды, храмы и бывшие торговые ряды

Со смотровой площадки вам откроется изумительный вид на лежащую внизу реку Оку. Вы увидите мост на Правый берег, новостройки и золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Около фонтана «Девушка с зонтиком» вы узнаете любопытную историю его восстановления. После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли. Кроме того, вы осмотрите комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. А история Гостиного двора погрузит вас во времена старинных торговых рядов.

Военные мемориалы и памятные места Калуги

На площади Победы поговорим о тяжелых временах Великой отечественной войны. Вы увидите статую Родины-матери, держащей в руках ленту реки Оки и спутник земли, Вечный огонь, памятник маршалу Жукову и другие мемориалы, связанные с военными сражениями. По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия. По пути увидите бронзовые скульптуры, усадьбу купца Ракова, первый в Калуге звуковой кинотеатр. Мы сделаем остановку около калужского Арбата — улицы Театральной, где вы сможете загадать желание возле одного из популярных местных памятников и сфотографироваться на фоне памятника Циолковскому.