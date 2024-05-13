И Ирина Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!

А Андрей Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.

Е Елена Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев читать дальше в келье старцев в Скиту по совету нашего экскурсовода, т. к. эта экскурсия проводится только при экскурс. бюро в монастыре. Столько чудес не смогли оставить равнодушным никого из нас. Даст Господь с радостью вернёмся в ваши Благословенные места🙏 Елену ещё раз благодарим за экскурсию. Мы влюбились и в Шамордино и в Клыково.. не говоря об Оптиной Пустыни. Были

Т Татьяна Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Очень понравилась экскурсия, Анна - кладезь знаний по данным святым местам. Прекрасный рассказчик, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления!

А Александр Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Отличная экскурсия, отличные знаковые места. Всем кто будет можем рекомендовать.

Г Горбачева Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Экскурсия потрясающая! Экскурсовод Анна доброжелательный и знающий человек. Нам всё очень понравилось. Немного не знает дорогу, но навигатор нам в помощь. Большое спасибо!!!!

А Алексей Духовная сила России: Оптина пустынь Много увидели, много показали рассказали о святых местах, побывали на святых источниках, показали вышитую бисером икону Калужской Божией матери, были у захоронения схимомонахини. Сервис отличный, гид, водитель.

Ю Юлия Незабываемая Оптина пустынь читать дальше доходчиво рассказывал об исторических местах и событиях Москвы, ее областей, Оптиной пустыни. А еще он очень пррфессионально водит автомобиль и путь по заснеженым дорогам оказвлся недолгим и комфортным. Спасибо Владиславу и всем организаторам экскурсии! Мы втроем ездили в Оптину пустынь на индивидуальную экскурсию! Экскурсия отличная, впечатления незабываемые! Очень понравилось! Гид Владислав очень интересно и