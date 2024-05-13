Экскурсии в Оптину Пустынь из Калуги

Найдено 3 экскурсии в категории «Оптина пустынь» в Калуге, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
История и философия Оптинского старчества (Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково)
Индивидуальная
7 часов
История и философия Оптинского старчества: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Калуги через истории Оптинского старчества, святыни Шамордино и монастыря Клыково
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.
  • Е
    Елена
    24 декабря 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Елену ещё раз благодарим за экскурсию. Мы влюбились и в Шамордино и в Клыково.. не говоря об Оптиной Пустыни. Были
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    в келье старцев в Скиту по совету нашего экскурсовода, т. к. эта экскурсия проводится только при экскурс. бюро в монастыре. Столько чудес не смогли оставить равнодушным никого из нас. Даст Господь с радостью вернёмся в ваши Благословенные места🙏

    Елену ещё раз благодарим за экскурсию. Мы влюбились и в Шамордино и в Клыково.. не говоря
  • Т
    Татьяна
    28 ноября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Очень понравилась экскурсия, Анна - кладезь знаний по данным святым местам. Прекрасный рассказчик, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления!
  • А
    Александр
    27 сентября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Отличная экскурсия, отличные знаковые места. Всем кто будет можем рекомендовать.
  • Г
    Горбачева
    19 сентября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Экскурсия потрясающая! Экскурсовод Анна доброжелательный и знающий человек. Нам всё очень понравилось. Немного не знает дорогу, но навигатор нам в помощь. Большое спасибо!!!!
    Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!Экскурсия потрясающая!
  • А
    Алексей
    15 июня 2023
    Духовная сила России: Оптина пустынь
    Много увидели, много показали рассказали о святых местах, побывали на святых источниках, показали вышитую бисером икону Калужской Божией матери, были у захоронения схимомонахини. Сервис отличный, гид, водитель.
  • Ю
    Юлия
    7 февраля 2022
    Незабываемая Оптина пустынь
    Мы втроем ездили в Оптину пустынь на индивидуальную экскурсию! Экскурсия отличная, впечатления незабываемые! Очень понравилось! Гид Владислав очень интересно и
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    доходчиво рассказывал об исторических местах и событиях Москвы, ее областей, Оптиной пустыни. А еще он очень пррфессионально водит автомобиль и путь по заснеженым дорогам оказвлся недолгим и комфортным. Спасибо Владиславу и всем организаторам экскурсии!

  • Т
    Татьяна
    11 августа 2021
    Незабываемая Оптина пустынь
    Экскурсия очень понравилась. И дорога,и нахождение в Оптиной пустыни было интересным и не обременительным. Время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Оптина пустынь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
  3. История и философия Оптинского старчества (Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково)
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Оптина пустынь" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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