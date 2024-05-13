1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
История и философия Оптинского старчества: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Калуги через истории Оптинского старчества, святыни Шамордино и монастыря Клыково
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
- ААндрей11 марта 2024Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.
- ЕЕлена24 декабря 2023Елену ещё раз благодарим за экскурсию. Мы влюбились и в Шамордино и в Клыково.. не говоря об Оптиной Пустыни. Были
- ТТатьяна28 ноября 2023Очень понравилась экскурсия, Анна - кладезь знаний по данным святым местам. Прекрасный рассказчик, 7 часов пролетели незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления!
- ААлександр27 сентября 2023Отличная экскурсия, отличные знаковые места. Всем кто будет можем рекомендовать.
- ГГорбачева19 сентября 2023Экскурсия потрясающая! Экскурсовод Анна доброжелательный и знающий человек. Нам всё очень понравилось. Немного не знает дорогу, но навигатор нам в помощь. Большое спасибо!!!!
- ААлексей15 июня 2023Духовная сила России: Оптина пустыньМного увидели, много показали рассказали о святых местах, побывали на святых источниках, показали вышитую бисером икону Калужской Божией матери, были у захоронения схимомонахини. Сервис отличный, гид, водитель.
- ЮЮлия7 февраля 2022Незабываемая Оптина пустыньМы втроем ездили в Оптину пустынь на индивидуальную экскурсию! Экскурсия отличная, впечатления незабываемые! Очень понравилось! Гид Владислав очень интересно и
- ТТатьяна11 августа 2021Незабываемая Оптина пустыньЭкскурсия очень понравилась. И дорога,и нахождение в Оптиной пустыни было интересным и не обременительным. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Оптина пустынь»
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