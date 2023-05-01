Обзорная пешеходная экскурсия по Калуге

Мы осмотрим площадь Мира, «космическую заставу», предваряющую часть города, посвященную космосу. Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики. Сделаем памятные фото на фоне памятника Гагарину. Увидим калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил исторический полет.

Далее нас ждет поездка в Свято-Тихонову пустынь.

Прогулка по Свято-Тихоновой Пустыни

Прогулка по обители позволит вам погрузиться в атмосферу минувших времен. Мы пройдемся по территории и увидим множество старинных построек, которые возводились еще при основателе монастыря – Тихоне Калужском. В черте монастырских стен можно осмотреть собор Успения Пресвятой Богородицы, Скорбященский и Никольский храмы. Наибольший интерес в обители представляет Преображенский собор, построенный на фундаменте 1677 года. В его нижнем Тихоновском храме покоятся мощи самого Тихона, которые, по легенде, способны подарить исцеление и доброе утешение.

Диорама «Великое Стояние на реке Угре»

В ходе посещения монастыря вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», который достоверно передает детали победы русских войск над армией ордынского хана Ахмата. Картина была создана Павлом Рыженко по инициативе монастыря. Кроме диорамы, в музее можно увидеть другие работы художника, археологические экспонаты, образцы доспехов и оружия того времени.