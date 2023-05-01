Космическая Калуга и святая пустыня: индивидуальная обзорная экскурсия
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Что вас ожидает:
- Свято-Тихонова пустынь
- Диорама «Великое стояние на Угре»
- Площадь Мира
- Памятник Циолковскому
- Памятник Гагарину
- Ракета «Восток»
- Дом Золотаревых
- Свято-Троицкий собор
- Фонтан «Девушка с зонтиком» и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная пешеходная экскурсия по Калуге
Мы осмотрим площадь Мира, «космическую заставу», предваряющую часть города, посвященную космосу. Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики. Сделаем памятные фото на фоне памятника Гагарину. Увидим калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил исторический полет.
Далее нас ждет поездка в Свято-Тихонову пустынь.
Прогулка по Свято-Тихоновой Пустыни
Прогулка по обители позволит вам погрузиться в атмосферу минувших времен. Мы пройдемся по территории и увидим множество старинных построек, которые возводились еще при основателе монастыря – Тихоне Калужском. В черте монастырских стен можно осмотреть собор Успения Пресвятой Богородицы, Скорбященский и Никольский храмы. Наибольший интерес в обители представляет Преображенский собор, построенный на фундаменте 1677 года. В его нижнем Тихоновском храме покоятся мощи самого Тихона, которые, по легенде, способны подарить исцеление и доброе утешение.
Диорама «Великое Стояние на реке Угре»
В ходе посещения монастыря вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», который достоверно передает детали победы русских войск над армией ордынского хана Ахмата. Картина была создана Павлом Рыженко по инициативе монастыря. Кроме диорамы, в музее можно увидеть другие работы художника, археологические экспонаты, образцы доспехов и оружия того времени.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
- Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре»
- Стоимость билетов: - 500 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, в любое времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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