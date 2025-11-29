Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииМы увидим: - музей истории развития космонавтики имени К. Э. Циолковского и окружающая территория, где расположено множество космических объектов и знаменитая ракета "Восток". - парк Циолковского, где находится могила ученого; - дом-музей Циолковского; - исторические здания, где когда-то работал ученый; - памятник "Встреча Королева и Циолковского"; - мемориал 600-летию Калуги и другие локации. Я расскажу вам историю о том, что титул города – колыбели космонавтики мог достаться Боровску, а не Калуге. Вы узнаете, что послужило причиной глухоты великого ученого и как он с этим боролся. Вы услышите о болезни, которая чуть не отобрала у человечество космическое будущее. Вы познакомитесь с Циолковским как с человеком: узнаете про его жену, детей, увлечения и пристрастия. Поймете, почему калужане считали его чудаком. Мы затронем вопросы зарождения основ теории космонавтики в голове великого ученого. Поговорим о ракетах, о космосе, поспорим о внеземных цивилизациях. Я расскажу о предсказаниях Циолковского и о том, что из них уже сбылось. Важная информация: Это автомобильное путешествие, в ходе которого вы увидите большое количество разнообразных ракет, интерактивных аттракционов, основанных на законах физики, и услышите не только исторические факты, но и интересные истории из личной жизни великого ученого, педагога и просто обычного человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим:
- Музей истории развития космонавтики имени К.Э. Циолковского и окружающая территория, где расположено множество космических объектов и знаменитая ракета «Восток»
- Парк Циолковского, где находится могила ученого
- Дом-музей Циолковского
- Исторические здания, где когда-то работал ученый
- Памятник «Встреча Королева и Циолковского»
- Мемориал 600-летию Калуги и другие локации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Мира
Завершение: Музей истории развития космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это автомобильное путешествие
- В ходе которого вы увидите большое количество разнообразных ракет
- Интерактивных аттракционов
- Основанных на законах физики
- И услышите не только исторические факты
- Но и интересные истории из личной жизни великого ученого
- Педагога и просто обычного человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
