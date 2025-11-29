Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Мы увидим: - музей истории развития космонавтики имени К. Э. Циолковского и окружающая территория, где расположено множество космических объектов и знаменитая ракета "Восток". - парк Циолковского, где находится могила ученого; - дом-музей Циолковского; - исторические здания, где когда-то работал ученый; - памятник "Встреча Королева и Циолковского"; - мемориал 600-летию Калуги и другие локации. Я расскажу вам историю о том, что титул города – колыбели космонавтики мог достаться Боровску, а не Калуге. Вы узнаете, что послужило причиной глухоты великого ученого и как он с этим боролся. Вы услышите о болезни, которая чуть не отобрала у человечество космическое будущее. Вы познакомитесь с Циолковским как с человеком: узнаете про его жену, детей, увлечения и пристрастия. Поймете, почему калужане считали его чудаком. Мы затронем вопросы зарождения основ теории космонавтики в голове великого ученого. Поговорим о ракетах, о космосе, поспорим о внеземных цивилизациях. Я расскажу о предсказаниях Циолковского и о том, что из них уже сбылось. Важная информация: Это автомобильное путешествие, в ходе которого вы увидите большое количество разнообразных ракет, интерактивных аттракционов, основанных на законах физики, и услышите не только исторические факты, но и интересные истории из личной жизни великого ученого, педагога и просто обычного человека.

