Вы когда-нибудь катались на коньках по реке с зонтиком в руках? А вот Циолковский не считал это развлечение таким уж необычным.
Вы узнаете о чудачествах великого учёного, пройдёте по его следам,
Описание экскурсии
Константин Эдуардович Циолковский — гениальный русский учёный, основоположник теоретической космонавтики, философ-космист и простой школьный учитель, более 40 лет живший и работавший в Калуге.
- Вы услышите историю его нелёгкой судьбы
- Проследите тернистый путь к мировому признанию
- Узнаете о его семье
- И поймёте, откуда учёный черпал силы и вдохновение для непрерывного труда и величайших открытий на благо человечества
Маршрут прогулки
- Памятник Циолковскому в честь 100-летия со дня рождения учёного
- Мемориальный дом-музей Циолковского
- Дом, подаренный учёному городом в честь 75-летия
- Скульптурная композиция «Связь времён»
- Одна из старейших школ Калуги, где преподавал Циолковский
- Парк имени Циолковского
- Могила Циолковского
- Государственный Музей истории космонавтики
- Экспозиция уникальных экспонатов под открытым небом во дворе музея
Организационные детали
- В ходе экскурсии мы не посещаем музеи, но по предварительной договоренности можем начать или закончить экскурсию около одного из музеев (Мемориальный дом-музей Циолковского или Музей истории космонавтики)
- Если вы придёте на экскурсию своей компанией от 4-х человек, предусмотрена скидка. Подробности — в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет включительно
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 400 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
