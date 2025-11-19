Мои заказы

«Человек Вселенной», или По следам Циолковского в Калуге

Погрузиться в историю космонавтики и узнать о судьбе великого мечтателя
Вы когда-нибудь катались на коньках по реке с зонтиком в руках? А вот Циолковский не считал это развлечение таким уж необычным.

Вы узнаете о чудачествах великого учёного, пройдёте по его следам,
побываете там, где он жил и работал. Вместе мы погрузимся в удивительный мир грёз и гениальных открытий. И кто знает — вдруг вы, как и он, поверите, что невозможное станет возможным.

Описание экскурсии

Константин Эдуардович Циолковский — гениальный русский учёный, основоположник теоретической космонавтики, философ-космист и простой школьный учитель, более 40 лет живший и работавший в Калуге.

  • Вы услышите историю его нелёгкой судьбы
  • Проследите тернистый путь к мировому признанию
  • Узнаете о его семье
  • И поймёте, откуда учёный черпал силы и вдохновение для непрерывного труда и величайших открытий на благо человечества

Маршрут прогулки

  • Памятник Циолковскому в честь 100-летия со дня рождения учёного
  • Мемориальный дом-музей Циолковского
  • Дом, подаренный учёному городом в честь 75-летия
  • Скульптурная композиция «‎Связь времён»
  • Одна из старейших школ Калуги, где преподавал Циолковский
  • Парк имени Циолковского
  • Могила Циолковского
  • Государственный Музей истории космонавтики
  • Экспозиция уникальных экспонатов под открытым небом во дворе музея

Организационные детали

  • В ходе экскурсии мы не посещаем музеи, но по предварительной договоренности можем начать или закончить экскурсию около одного из музеев (Мемориальный дом-музей Циолковского или Музей истории космонавтики)
  • Если вы придёте на экскурсию своей компанией от 4-х человек, предусмотрена скидка. Подробности — в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Дети от 7 до 14 лет включительно1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 400 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

