Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Как бедный глухой учитель из Калуги стал «отцом космонавтики»? На прогулке мы разберемся в этом, а наш маршрут пройдет по местам Циолковского. Вы узнаете, как он работал, чем жил и что любил. Легко, с фото и видео, я также расскажу об освоении манящего космоса, о героях-космонавтах и знаковых памятниках. Ну что, «Поехали!»

Описание экскурсии

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначало робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».

Константин Циолковский

Что вас ожидает

Циолковский в Калуге

Гуляя по центру древнего города, мы навестим места, где жил и работал ученый-космист, а попутно поговорим о его судьбе. Вы узнаете, каким было детство Циолковского, почему его прозвали «птицей» и как он оказался в Калуге. Почему выбрал дом в низине у реки и какие разговоры велись здесь по вечерам. Я расскажу о Константине Эдуардовиче и как о человеке — со своими традициями, любимыми калужскими уголками, друзьями и коллегами.

Интересные космические факты

В нашей программе также территория обновленного Музея космонавтики, ракета «Восток», памятники космосу и людям. Мы вспомним космонавтов и трудности их профессии. Любопытные сюжеты из жизни Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой. А еще вы раскроете, почему в космос отправляли именно собак-дворняжек и только девочек. В экскурсии я показываю фото и видео, поэтому интересно будет и взрослым, и детям.

Организационные детали