Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначало робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Константин Циолковский
Что вас ожидает
Циолковский в Калуге
Гуляя по центру древнего города, мы навестим места, где жил и работал ученый-космист, а попутно поговорим о его судьбе. Вы узнаете, каким было детство Циолковского, почему его прозвали «птицей» и как он оказался в Калуге. Почему выбрал дом в низине у реки и какие разговоры велись здесь по вечерам. Я расскажу о Константине Эдуардовиче и как о человеке — со своими традициями, любимыми калужскими уголками, друзьями и коллегами.
Интересные космические факты
В нашей программе также территория обновленного Музея космонавтики, ракета «Восток», памятники космосу и людям. Мы вспомним космонавтов и трудности их профессии. Любопытные сюжеты из жизни Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой. А еще вы раскроете, почему в космос отправляли именно собак-дворняжек и только девочек. В экскурсии я показываю фото и видео, поэтому интересно будет и взрослым, и детям.
Организационные детали
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (максимум — 15). Вас ждет комфортная прогулка с радиогидами. Доплата за каждого дополнительного участника, включая детей — 1000 ₽
До или после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Дом-музей К. Э. Циолковского и Музей космонавтики (билеты оплачиваются отдельно)
На экскурсию не допускаются дети младше 18 лет без сопровождения взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дома-музея Шамиля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1991 туриста
Я аттестованный гид-экскурсовод. Работаю в туризме с 2017 года, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии лёгкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми.
Приезжайте в Калугу, ко мне на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия дополнила представление о городе после обзорной. Мы прошли по тем самым местам, где жил и работал Циолковский, и узнали о нём не просто сухие факты, а живые, человеческие истории. читать дальшеуменьшить
Было очень интересно смотреть на улочки и здания через призму его жизни — сразу ощущаешь связь времён. Удалось увидеть Калугу с совершенно другой стороны, заглянуть в необычные места и узнать много деталей, которые нигде не публикуют. Это позволило по-настоящему окунуться в историю. Подача очень лёгкая, интересная, Вера – приятный собеседник. Время пролетело незаметно. И отдельное спасибо Вере за дополнительный гид по городу – очень полезная штука! Мы сами ещё изучили несколько интересных локаций, которых нет в туристических проспектах. Такой подход к клиентам дорогого стоит.
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Никитина
Это не экскурсия, это бомба! Такой увлекательной, лёгкой, интересной прогулки у менядавно не было. Вера с первых мгновений знакомства расположила к себе и заинтересовала историей жизни Константина Циолковского. Живой рассказ читать дальшеуменьшить
о Циолковском-человеке, о его семье, интересах, друзьях и коллегах по работе - 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно, мне даже жалко было, что всё закончилось. Прекрасно продуманный маршрут с остановкой на чашку кофе (вот уж чего совсем не ожидаешь от индивидуальной экскурсии на 2 с небольшим часа - но это было тааааак кстати!), несколько неожиданных "поворотов сюжета" - Вера показывала не только фотографии, но и кое-что еще (и это было мега-интересно!), искренняя любовь к Циолковскому - это всё про экскурсию "Циолковский life". У меня к концу прогулки было чувство, словно я и Веру давным-давно знаю, и сам Константин Эдуардович за нами следует, прячется за деревьями. Однозначно рекомендую!
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Г
Галина
Занимательная и нетривиальная экскурсия по местам великого Циолковского. Если вам неприятно слушать скучные занудные академические экскурсии, то вам сюда-Вера расскажет все понятным и интересным языком, в памяти надолго останется полученный материал, потому что легкая подача и любовь к своему городу экскурсовода не могу оставить равнодушным никого.
Вера
Ответ организатора:
Галина, спасибо большое за вашу обратную связь. Рада, что совет по книге вам пригодился и вы увезли с собой частичку нашей колыбели космонавтики. Приезжайте еще! Буду ждать!
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М
Мария
Большое спасибо за экскурсию! Вера очень обаятельная девушка и компетентный специалист. Чувствуется, что человек с душой подходит к работе, очень внимательно, индивидуально находит подход к каждому присутствующему на экскурсии. Мы читать дальшеуменьшить
узнали много интересных фактов о личности, семье и жизни Циолковского, Вера раскрыла образ живого человека. Было не скучно! После экскурсии только тёплые впечатления! Хочется ещё раз вернуться в Калугу, город интереснейший и за один раз его посмотреть невозможно. И обязательно попасть на обзорную экскурсию именно к Вере!
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Ю
Юлия
Спасибо огромное Вере за необыкновенно интересную и замечательную экскурсию! Несмотря на то, что до этого мы посетили дом-музей Циолковского в Калуге и Боровске, мы узнали много новых интересных фактов из жизни ученого и необыкновенного человека. Вера в очень большим уважением и любовью относится к Константин Эдуардовичу и смогла передать эту любовь к нему и нам.
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Ольга
Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на второй день нашего отдыха. Три часа пролетели как один миг. читать дальшеуменьшить
В результате мы получили много новой информации о Циалковском как человеке и учёном. Успели побывать в музее Циалковского и Чижевского, везде нам очень повезло с индивидуальными экскурсиями. И вечером отправились домой. По дороге делились воспоминаниями и давали обещания ещё раз вернуться в этот город. А всё благодаря Вере, она влюбила нас в свой город, за что мы ей искренне благодарны.
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