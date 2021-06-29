Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге

Открыть для себя необычную «колыбель космонавтики» и пройти по следам ученого

5
1 отзыв
Как бедный глухой учитель из Калуги стал «отцом космонавтики»? На прогулке мы разберемся в этом, а наш маршрут пройдет по местам Циолковского.

Вы узнаете, как он работал, чем жил и что любил.

Легко, с фото и видео, я также расскажу об освоении манящего космоса, о героях-космонавтах и знаковых памятниках.

Ну что, «Поехали. »
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге
Циолковский life, или космическая прогулка по Калуге

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначало робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».
Константин Циолковский

Что вас ожидает

Циолковский в Калуге

Гуляя по центру древнего города, мы навестим места, где жил и работал ученый-космист, а попутно поговорим о его судьбе. Вы узнаете, каким было детство Циолковского, почему его прозвали «птицей» и как он оказался в Калуге. Почему выбрал дом в низине у реки и какие разговоры велись здесь по вечерам. Я расскажу о Константине Эдуардовиче и как о человеке — со своими традициями, любимыми калужскими уголками, друзьями и коллегами.

Интересные космические факты

В нашей программе также территория обновленного Музея космонавтики, ракета «Восток», памятники космосу и людям. Мы вспомним космонавтов и трудности их профессии. Любопытные сюжеты из жизни Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой. А еще вы раскроете, почему в космос отправляли именно собак-дворняжек и только девочек. В экскурсии я показываю фото и видео, поэтому интересно будет и взрослым, и детям.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Доплата за каждого дополнительного участника — 400 руб.
  • До или после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Дом-музей К. Э. Циолковского и Музей космонавтики (билеты оплачиваются отдельно)
  • На экскурсию не допускаются дети, не достигшие 18 лет, без сопровождения взрослого
🚩 Начало и место завершения: около дома-музея Шамиля.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии легкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу ко мне на экскурсии!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

И
29 июня 2021
Экскурсию Веры мы выбрали неспроста: нас привлекла сама ее тема, тем более, что экскурсия новая. Гид в своем рассказе сделала упор не на научные достижения Циолковского, а на его жизненный путь, семейные отношения, рассказала много о судьбах его детей, супруги. Экскурсия длилась более двух часов и охватила большую часть Калуги. Вера очень доброжелательно и внимательно относится и к своим гостям-туристам, вовлекая их в свое повествование, а ее сюрпризы привнесли в экскурсию большую "изюмину". С гидом очень приятно общаться, У Веры хорошее чувство юмора, правильно поставленный слог и умение легко рассказать о сложном. Желаем Вере дальнейших успехов на этом поприще и благодарных гостей, будем рекомендовать всем друзьям и знакомым. !

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные🪐Космос

Еще несколько похожих предложений в Калуге

Авто-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия
4.8
33
4 500
за 1-18 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Приглашаем на первое знакомство с Калугой
По договоренности
Калуга от купцов до космонавтов
Индивидуальная экскурсия
4.8
56
2ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Калуга - колыбель космонавтики
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
Ежедневно
Мистическая Калуга под покровом ночи
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
5 000
за 1-5 чел.
Мистическая Калуга под покровом ночи
Услышать легенды улиц, открыть загадочную сторону города и попробовать знаменитое калужское тесто
Первое знакомство с Калугой
Индивидуальная экскурсия
4.9
56
3ч 30м
4 500
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Вслед за тайнами древней Калуги
Индивидуальная экскурсия
4.7
9
2 550
за 1-4 чел.
Вслед за тайнами древней Калуги
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу! Пройдемся по тихим красивым улочкам среди старинных...
Каждый день с 10:00 до 18:00
Ночная пешеходная экскурсия "Таинственная Калуга" с дегустацией калужского
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-18 чел.
Ночная пешеходная экскурсия "Таинственная Калуга" с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге
Ежедневно в 20:00
Мистика и легенды Калуги: В поисках калужских подземелий
Индивидуальная экскурсия
4
2
4 000
за 1-15 чел.
Мистика и легенды Калуги: В поисках калужских подземелий
Авторская пешеходная экскурсия по старинным улицам Калуги и местам бывших подземелий от собирателя мистических...
Ежедневно в 13:00
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
Ежедневно
Винтажная Калуга
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 950
за 1-7 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Калуга гастрономическая
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-5 чел.
Калуга гастрономическая
Приходите на чаепитие XIX века с самоваром, свечами и старинными сладостями! На экскурсии мы проследим...
По выходным
Влюбиться в Калугу за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
30
3 000
за 1-10 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
Погулять по одному из красивейших русских городов и раскрыть его с разных сторон

Вера проводит ещё 2 экскурсии

Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Индивидуальная экскурсия
5
80
3 300
за 1-5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
3 200
за 1-5 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Погулять по старинным кварталам и погрузиться в мир городских легенд
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калуге
🇷🇺