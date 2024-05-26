Экскурсии по Калуге на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» в Калуге, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
    9 мая посетили экскурсию "Высокий штиль — губернские архитекторы: история Калужских улиц". Анна-чудесный гид: глубокое знание, грамотная, образная речь, хорошая дикция
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    и идеальный темп, позволяющий всё не только слушать, но и слышать. Экскурсия получилась очень душевная, в рассказ вложены искренний интерес и любовь к истории города. Почерпнули для себя много нового. Сказать, что мы остались в восторге, это ничего не сказать! Просто великолепно!

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Прекрасно организованная экскурсия, на комфортабельном минивэне. Водитель аккуратная, гид профессиональная, эрудированная с глубокими историческими знаниями.
  • О
    Олег
    13 апреля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Отличная поездка на комфортабельном минивэне в сопровождении прекрасного гида - Анны. Много интересных фактов и увлекательных историй о религиозной и светской жизни обитателей святых мест. Однозначно рекомендую любителям истории, православия и просто любознательным людям. Поездка прошла на одном дыхании.
  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На машине»

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  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
  3. Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
  4. Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "На машине" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 6 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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