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и идеальный темп, позволяющий всё не только слушать, но и слышать. Экскурсия получилась очень душевная, в рассказ вложены искренний интерес и любовь к истории города. Почерпнули для себя много нового. Сказать, что мы остались в восторге, это ничего не сказать! Просто великолепно!