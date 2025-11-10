Это уникальная экскурсия для тех, кто интересуется космосом и историей. Участники посетят Музей космонавтики, увидят дом Циолковского и узнают о его вкладе в науку. Прогулка по городу позволит открыть новые грани Калуги и её значимость в истории космонавтики. Экскурсия также включает осмотр легендарной ракеты «Восток» и знакомство с историей Юрия Гагарина. Отличный выбор для любителей науки и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальная история космонавтики
- 🏛 Посещение первого Музея космонавтики
- 👨🚀 Узнать о жизни Циолковского
- 📸 Фотоэкскурсия с памятными снимками
- 🌟 Погружение в атмосферу Калуги
Что можно увидеть
- Музей космонавтики
- Дом Циолковского
- Ракета «Восток»
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Отправимся на поиски бронзовых космонавтиков — скульптурных миниатюр, прячущихся в самых неожиданных местах.
- Подойдём к первому в мире Музею космонавтики, открытому задолго до первых шагов человека по Луне.
- Увидим дом, где жил и работал Циолковский — тот самый сельский учитель, который однажды раздвинул границы возможного.
- Осмотрим легендарную ракету «Восток», которая не смогла облететь Землю, но покорила мир.
Вы узнаете:
- Как глуховатый учитель из глубинки стал основоположником космонавтики и почему именно его идеи запустили человека в космос.
- Чем отличается полёт Юрия Гагарина в 1961 году от космического путешествия Кэти Перри в 2025 — и при чём здесь шоу-бизнес.
- Почему Циолковский был уверен: «небесные соседи» существуют, и контакт с ними — лишь вопрос времени.
- Почему первый в мире музей космонавтики появился именно в Калуге и какую роль в этом сыграл Гагарин.
- Как жил главный герой СССР – Юрий Гагарин. Поговорим о его семье, любви, настоящей дружбе и, конечно, знаменитой улыбке, которую помнят до сих пор.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 1,5-2 км.
- Прогулка проходит в формате фотоэкскурсии: вы не только узнаете новое, но и получите памятные фото сразу после окончания.
- Материал не адаптирован для детей дошкольного и младшего школьного возраста и не содержит элементы квеста. Если вы хотите посетить мою экскурсию с маленькими детьми, пожалуйста, учтите этот нюанс.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников, каждое дополнительное место свыше 4 — 1000 ₽ (включая детей).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 332 туристов
Я — аккредитованный гид по Калужской области и профессиональный фотограф. Давно и бесповоротно влюблена в Калугу и профессионально делюсь этим чувством с путешественниками и местными жителями. Мои экскурсии — не про
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
10 ноя 2025
Спасибо Надежде за экскурсию и бытовые подсказки)) Четкая и структурированная подача информации, всё живо и по делу))
Galina
22 сен 2025
Очень интересная, необычная экскурсия. Все было познавательно и легко. Надежда - прекрасный разказчик и экскурсовод. Спасибо! Придём ещё и на другие экскурсии.
Ю
Юоия
17 сен 2025
Огромная боагодарность Надежде за прекрасную экскурссию! Всё было организовано на высшем уровне: насыщенная программа, интересный рассказ, ответы на все вопросы. Получила огромное удовоотствие. Однозначно рекомендую!
Елена
25 июл 2025
Надежда, спасибо за экскурсию, вы супер! Супер профессиональный гид, единственная, кто показала нам акредитацию гида, выслала чек за экскурсию на почту, все четко, по правилам☺️. Сама экскурсия интересная, информация подана структурировано, по теме экскурсии, и даже больше! Приятная в общении, обаятельная и эрудированная! Нам очень понравилось все: гид, экскурсия, город, погода, настроение! Все сложилось💓
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
24 ноя в 10:30
25 ноя в 10:30
6300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
Откройте для себя Калугу, город космонавтики и мечтателей. Узнайте, как идеи Циолковского и других учёных изменили мир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.