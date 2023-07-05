По южным рубежам
Специально для всех, кто хотел бы увидеть и другие города Центральной России, подготовлен совершенно новый маршрут: Коломна – Рязань– Михайлов – Тула – Поленово – Калуга.
Вы прогуляетесь по живописной территории усадьбы "Поленово" на берегу Оки, побываете в знаменитом Музее космонавтики в Калуге и увидите сразу три кремля: Коломенский, Рязанский и Тульский.
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Коломна и Рязань
07:45 Сбор группы вМоскве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «По южным рубежам»).
Отправление в Коломну.
С момента основания и до советских времен Коломна, благодаря своему расположению на пересечении двух рек – Москвы и Оки, считалась стратегически важным военным и торговым поселением.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по старой части города.
Коломенский кремль – главный архитектурный ансамбль города, сохранивший стены и башни XVI века.
Это одна из самых мощных и больших крепостей России.
На территории кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи.
Все постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в атмосферу XIX века.
Обед.
Переезд в Рязань.
Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского кремля – древней крепости и одной из основных достопримечательностей города.
Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и княжеским двором.
Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, Дворец Олега.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Михайлов и Тула. Мастер-класс по изготовлению Михайловской куклы
Завтрак.
Отправление в Михайлов – один из древнейших городов Рязанской земли.
Финно-угорское племя мещера жило здесь еще в первом тысячелетии н. э. В Михайлове и окрестностях к концу XIX века сформировался оригинальный и узнаваемый вид промысла — кружевоплетение.
Им было занято несколько тысяч мастериц.
Михайловское кружево отличается яркостью цветов и строгим геометрическим узором, а также практически полным отсутствием ажурного фона.
Экскурсионная программа: посещение музея «Михайловское кружево».
Вас ждет увлекательный рассказ об истоках и традициях михайловского кружевоплетения, вы узнаете, почему михайловское кружево называется численным, полюбуетесь ажурными шедеврами михайловских мастериц и примете участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению куклы-коклюшки, которую сможете забрать с собой как сувенир.
Отправление в Тулу.
Это спокойный и тихий городок с древнейшей историей.
Тула сохранила очарование провинции Средней полосы России, здесь есть все составляющие для комфортного и интересного отдыха.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Тульского кремля.
Центром русских городов чаще всего становится кремль, так и город Тула, имеет свое сердце, в центре города построен кремль.
Стены кремля протянулись почти на 1 км., 6 гектаров защищенной земли, на которой находилось хозяйство, которое помогало защищать южные рубежи Московского государства.
Размещение в гостинице.
Пожеланию возможна организация ужина за доп. плату.
Экскурсии в музей «Тульские самовары» и музей-заповедник В.Д. Поленова. Переезд в Калугу
Завтрак.
Посещение музея «Тульские самовары» – один из самых популярных музеев города Тулы.
Музей самоваров в Туле открыл свои двери для посетителей в 1990 году, и с этого времени он стал своеобразной визитной карточкой Тулы.
В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
Отправление в Поленово.
Музей-усадьба В. Д. Поленова стала воплощением мечты великого русского художника.
В окружении живописной окской природы он создал удивительный мир гармонии, в котором мирно уживаются разные стили, эпохи и произведения.
Все здесь подчинено главному принципу Василия Дмитриевича, который считал, что «Искусство должно давать счастье и радость».
Эту цитату можно увидеть в одном из музейных залов, под его портретом.
Экскурсионная программа: прогулка по территории усадьбы и посещение главного дома.
Большой дом музея «Поленово» состоит из нескольких комнат.
Гости музея-заповедника посещают портретную, мастерскую, столовую, библиотеку, кабинет и пейзажную.
Обед.
Свободное время.
Переезд в Калугу.
Размещение в гостинице.
Пожеланию возможна организация ужина за доп. плату.
Калуга и посещение музея «Истории космонавтики». Возвращение в Москву
Завтрак.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Калуге, мы осмотрим площадь Мира, «космическую заставу», предваряющую часть города, посвященную космосу.
Увидим установленный на ней памятник Циолковскому, второй герб Калуги.
Осмотрим каменные палаты купца Коробова.
Пройдем мимо здания еще Екатерининских присутственных мест, роскошного дома Золотаревых и Гостиного двора.
Полюбуемся кафедральным собором калужской епархии, Свято-Троицким.
Увидим двухсотлетний фонтан, «Девушку с зонтиком» и 160-метровый виадук, Большой каменный мост.
Посещение музея «Истории космонавтики».
Посетители Калужского музея могут познакомиться с историей воздухоплавания, авиации, развития отечественной космонавтики, с деятельностью многих выдающихся главных конструкторов, увидеть коллекцию ракетных двигателей.
Отдельное внимание уделено научным трудам и разработкам Константина Циолковского, представлены образы техники будущего (самолет, дирижабль, ракета, эфирные поселения), обоснованные ученым.
Обед.
Отправление группы вМоскву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение, номера Стандарт
|Стоимость
|2-местное
|22 990
|1-местное
|27 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 3 000 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Ловеч» 3*, г. Рязань
Этот отель расположен напротив центрального железнодорожного вокзала Рязани. В отеле имеется кафе-бар, игровая комната и салон красоты. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и современный ресторан, где предлагается большой выбор блюд европейской кухни.
Гостей отеля "Ловеч" встречает современный, просторный вестибюль. Комфортабельные и просто оформленные номера отеля оборудованы спутниковым телевидением. Многие из них располагают отдельной гостиной с удобными диванами.
Каждое утро гости могут отведать богатый американский завтрак или разнообразный завтрак "шведский стол". По запросу завтрак может быть подан прямо в номер.
Гостиница «Подворье» 2*, г. Тула
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут. Завтрак и ужин предлагаются в кафе на территории гостиницы.
Апарт-отель «Старгород», г. Калуга
Этот отель расположен в центре Калуги, в 10 минутах ходьбы от Музея космонавтики. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера и апартаменты отеля «Старгород» оформлены в классическом стиле и оборудованы всем необходимым, в том числе и кухней с варочной панелью, холодильником, микроволновой печью и электрочайником.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор места в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 1500 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.