2 день

Михайлов и Тула. Мастер-класс по изготовлению Михайловской куклы

Завтрак.

Отправление в Михайлов – один из древнейших городов Рязанской земли.

Финно-угорское племя мещера жило здесь еще в первом тысячелетии н. э. В Михайлове и окрестностях к концу XIX века сформировался оригинальный и узнаваемый вид промысла — кружевоплетение.

Им было занято несколько тысяч мастериц.

Михайловское кружево отличается яркостью цветов и строгим геометрическим узором, а также практически полным отсутствием ажурного фона.

Экскурсионная программа: посещение музея «Михайловское кружево».

Вас ждет увлекательный рассказ об истоках и традициях михайловского кружевоплетения, вы узнаете, почему михайловское кружево называется численным, полюбуетесь ажурными шедеврами михайловских мастериц и примете участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению куклы-коклюшки, которую сможете забрать с собой как сувенир.

Отправление в Тулу.

Это спокойный и тихий городок с древнейшей историей.

Тула сохранила очарование провинции Средней полосы России, здесь есть все составляющие для комфортного и интересного отдыха.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Тульского кремля.

Центром русских городов чаще всего становится кремль, так и город Тула, имеет свое сердце, в центре города построен кремль.

Стены кремля протянулись почти на 1 км., 6 гектаров защищенной земли, на которой находилось хозяйство, которое помогало защищать южные рубежи Московского государства.

Размещение в гостинице.

Пожеланию возможна организация ужина за доп. плату.