1 день

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода - налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна» (возможна замена на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева).

Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.

Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово- парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.

Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л. Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.

Вы пройдетесь по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л. Н. Толстой.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед.

Город мастеров и оружейников – Тула.

Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский Кремль и храмы XVII-XIX веков.

Город глобально изменился – вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.

Переезд в Калугу.

Размещение в гостинице.

Ужин (оплачивается самостоятельно).