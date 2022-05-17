Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов

В этом туре вас ждет увлекательная программа

4.5
2 отзыва
В этом туре вас ждет увлекательная программа, позволяющая объемно познакомиться с основными культурными достопримечательностями Калужской, Тульской областей и Серпухова. Вы побываете в «Ясной поляне», посетите интерактивный музей бумаги и купите тульские сладости. Увлекательные длинные выходные начинаются!
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает 🤩

Ясная поляна
Ясная поляна
Побываем в музей-усадьбе Л. Н. Толстого
Калуга
Калуга
Погуляем по одному из старейших городов русской провинции
«Бузеон»
«Бузеон»
Окунемся в историю производства бумаги в интерактивном музее

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода - налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна» (возможна замена на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева).

Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.

Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово- парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.

Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л. Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.

Вы пройдетесь по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л. Н. Толстой.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед.

Город мастеров и оружейников – Тула.

Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский Кремль и храмы XVII-XIX веков.

Город глобально изменился – вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.

Переезд в Калугу.

Размещение в гостинице.

Ужин (оплачивается самостоятельно).

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула
2 день

Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»).

09:00 Отправление на обзорную экскурсию по Калуге.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Переезд в полотняный завод.

Обед (накрытие).

Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых.

Музей-усадьба «Полотняный завод».

Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.

В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры.

Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Музей «Бузеон» – интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.

Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.

Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

17:30 Окончание экскурсионного дня.

Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон"
3 день

Таруса - Серпухов

7:00-8:30 завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу – «Русский Барбизон».

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

Именно художники и поэты назвали Тарусу «Русский Барбизон», проводя параллель с французским Барбизоном – городком под Парижем, излюбленным местом для пейзажистов «барбизонской школы».

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

В программе экскурсии:

  • Красная гора;
  • Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша»;
  • Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

16:30 Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Таруса - СерпуховТаруса - СерпуховТаруса - СерпуховТаруса - Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 15 190 руб.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Стоимость тура для 3-его чел. в номере – 14 990 руб.

Варианты проживания

Гостиница

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику – помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы – всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Какая экскурсия может быть вместо музея-усадьбы Л. Н. Толстого?

В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» – экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.

Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.

Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 г. г.)

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Как я найду гида?

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (Москва).

Гид встречает с табличкой Усадьбы и «Русский Барбизон» у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.

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