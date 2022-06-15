07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода - налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
Прибытие в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна» (возможна замена на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева).
Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.
Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово- парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.
Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л.Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.
Вы пройдетесь по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л.Н.Толстой.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Обед.
Город мастеров и оружейников – Тула.
Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский Кремль и храмы XVII-XIX веков.
Город глобально изменился – вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».
Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.
Переезд в Калугу.
Размещение в гостинице.
Ужин по программе не предусмотрен.
7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол").
09:00 Отправление на обзорную экскурсию по Калуге.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Переезд в полотняный завод.
Обед (накрытие).
Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых.
Музей-усадьба "Полотняный завод".
Здесь жила жена А.Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А.С. Пушкину.
Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Музей «БУЗЕОН» – интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.
Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.
Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.
Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
17:30 Окончание экскурсионного дня.
7:00-8:30 завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М.И. Цветаевой, К.Г Паустовским, В.Э. Борисовым – Мусатовым, А.К.Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
Именно художники и поэты назвали Тарусу «Русский Барбизон», проводя параллель с французским Барбизоном – городком под Парижем, излюбленным местом для пейзажистов «барбизонской школы».
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
16:30 Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст.метро).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» - экскурсия по территории комплекса с мастер- классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.
Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.
Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.
Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.)