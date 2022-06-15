Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов

Трёхдневная классическая программа для любого времени года, позволяющая объемно познакомиться с основными историческими

4.4
3 отзыва
Трёхдневная классическая программа для любого времени года, позволяющая объемно познакомиться с основными историческими культурными достопримечательностями Калужской, Тульской областей и Серпухова.
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Ближайшие даты:
06
мар
01
мая
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Очаровательные улочки Калуги
Очаровательные улочки Калуги
Прогуляемся по одному из старейших городов русской провинции
Музей-усадьба Гончаровых
Музей-усадьба Гончаровых
Посетим усадьбу, где жила жена Александра Пушкина, прогуляемся по парку, увидим любимую аллею поэта, беседку и памятник
Красота приокских мест
Красота приокских мест
Отправимся в Тарусу любоваться чудесными пейзажами, которыми вдохновлялись художники и поэты
Тульские сувениры и сладости
Тульские сувениры и сладости
Нас ждет обзорная экскурсия по Туле с посещением торговых рядов в Кремле

Программа тура по дням

1 день
Музей-усадьба Л.Н. Толстого. Обзорная экскурсия по городу Тула

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода - налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.) 

08:00 Отправление, путевая экскурсия. 

Прибытие в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна» (возможна замена на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева). 

Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.

Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово- парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы. 

Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л.Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека. 

Вы пройдетесь по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л.Н.Толстой. 

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед.

Город мастеров и оружейников – Тула.

Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский Кремль и храмы XVII-XIX веков. 

Город глобально изменился – вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву». 

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости. 

Переезд в Калугу.

Размещение в гостинице. 

Ужин по программе не предусмотрен.

Музей-усадьба Л.Н. Толстого. Обзорная экскурсия по городу ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого. Обзорная экскурсия по городу ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого. Обзорная экскурсия по городу ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого. Обзорная экскурсия по городу Тула
2 день
Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол").

09:00 Отправление на обзорную экскурсию по Калуге.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России. 

Переезд в полотняный завод. 

Обед (накрытие). 

Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых.

Музей-усадьба "Полотняный завод". 

Здесь жила жена А.Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт. 

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А.С. Пушкину. 

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки. 

Музей «БУЗЕОН» – интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий. 

Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.

Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась. 

17:30 Окончание экскурсионного дня.

Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;Обзорная экскурсия по Калуге. Музей-усадьба &quot;Полотняный завод&quot;. Музей &quot;БУЗЕОН&quot;
3 день
Экскурсия в Тарусу. Серпухов

7:00-8:30 завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М.И. Цветаевой, К.Г Паустовским, В.Э. Борисовым – Мусатовым, А.К.Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

Именно художники и поэты назвали Тарусу «Русский Барбизон», проводя параллель с французским Барбизоном – городком под Парижем, излюбленным местом для пейзажистов «барбизонской школы».

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

16:30 Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст.метро).

Экскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (2 ночи, гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Может ли измениться программа?

В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» - экскурсия по территории комплекса с мастер- классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.

Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.

Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
С
15 июня 2022
Сам тур очень интересный и хороший. Посетили много городов, только посещение было очень поверхностное. Поехали в Тулу, но не были в Тульском Кремле. Поехали в Ясную поляну, но не были в усадьбе Л. Н. Толстого. В Калуге были в парке Циолковского, а в музей не пошли. Все вот так поверхностно, в общих чертах. Лучше бы не такие шикарные завтраки, а побольше информации о тех местах, где были.
В
7 мая 2022
Мы с подругой отдыхали с 1 по 3 мая по программе «Русские усадьбы: Тула, Калуга, Таруса, Серпухов». В целом отдых прошел хорошо. Нормальный автобус, хорошая гостиница «Амбассадор» в Калуге (правда за городом, пришлось самим выезжать в город на прогулку вечером), нормальное питание, интересные экскурсии.
Что до экскурсий, то были приятно удивлены поездкой в Полотняный завод: и, что касается семьи Гончаровых, и отдельно понравился музей «Музеон» (до поездки казался не интересным и скучным, а получилось очень интересная экскурсия). В Ясной поляне обидно, что не попали в дом писателя, однако, с нами провели детсадовский мастер - класс по наклеиванию лепестков на фотографию. Серпухов никакого отношения к теме усадеб не имел, там главным образом храмы и монастыри. При чем тут усадьбы? Тула, как город, оставила очень поверхностное впечатление, так как просто обзорная прогулка. Калуга показалась более интересной, но за счет собственной вечерней прогулки и посещения музея космонавтики. Таруса очаровательное местечко, но опять же не было возможности сходить в музеи (но 11 человек, отколовшись от Владимира, пошли в музей Цветаевых и получили большое удовольствие от экскурсии). В то же время, если бы Владимир не растягивал экскурсию, заполняя ее чрезмерной, повторяющейся информацией, то в музей или на прогулку на кораблике вполне можно было успеть. Музейные экскурсоводы все были на достойном уровне, включая музей Вересаева, территорию Ясной поляны, экскурсоводы в Полотняном заводе. И еще такая ремарка. Может быть есть смысл немного пересмотреть подобный маршрут. Как человек из далекого от Москвы города, я бы например, хотела в конкретной географической территории посмотреть все значимое. Например: 1день. Тула: экскурсия по городу, музей оружия, Ясная поляна с домом писателя и комплекс Куликово поле (на все1,5-2 дня) с ночлегом в городе, что дало бы возможность прогуляться по набережной. 2. Калуга: экскурсия по городу с музеем Космонавтики, Полотняный завод, и мемориал «Стояние на Угре» (1,5 дня с ночевкой в городе. 3. Таруса: экскурсия по набережной, музей Поленова в 5 км от города, время либо для музея по выбору, либо для прогулки по Оке на катере и оврагу Цветаевой. (1 день). Все. Даже, если маршрут в уложится 4 дня (работающие всегда найдут отгул). А так придется возвращаться, чтобы досмотреть. Вместе с тем вполне себе милый Серпухов это религиозная тематика, то есть о другом. Все выше сказанное не умаляет в целом приятного впечатления от поездки, а дает пищу для размышлений о более эффективной маршрутной организации.
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!

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