Мы с подругой отдыхали с 1 по 3 мая по программе «Русские усадьбы: Тула, Калуга, Таруса, Серпухов». В целом отдых прошел хорошо. Нормальный автобус, хорошая гостиница «Амбассадор» в Калуге (правда за городом, пришлось самим выезжать в город на прогулку вечером), нормальное питание, интересные экскурсии.

Что до экскурсий, то были приятно удивлены поездкой в Полотняный завод: и, что касается семьи Гончаровых, и отдельно понравился музей «Музеон» (до поездки казался не интересным и скучным, а получилось очень интересная экскурсия). В Ясной поляне обидно, что не попали в дом писателя, однако, с нами провели детсадовский мастер - класс по наклеиванию лепестков на фотографию. Серпухов никакого отношения к теме усадеб не имел, там главным образом храмы и монастыри. При чем тут усадьбы? Тула, как город, оставила очень поверхностное впечатление, так как просто обзорная прогулка. Калуга показалась более интересной, но за счет собственной вечерней прогулки и посещения музея космонавтики. Таруса очаровательное местечко, но опять же не было возможности сходить в музеи (но 11 человек, отколовшись от Владимира, пошли в музей Цветаевых и получили большое удовольствие от экскурсии). В то же время, если бы Владимир не растягивал экскурсию, заполняя ее чрезмерной, повторяющейся информацией, то в музей или на прогулку на кораблике вполне можно было успеть. Музейные экскурсоводы все были на достойном уровне, включая музей Вересаева, территорию Ясной поляны, экскурсоводы в Полотняном заводе. И еще такая ремарка. Может быть есть смысл немного пересмотреть подобный маршрут. Как человек из далекого от Москвы города, я бы например, хотела в конкретной географической территории посмотреть все значимое. Например: 1день. Тула: экскурсия по городу, музей оружия, Ясная поляна с домом писателя и комплекс Куликово поле (на все1,5-2 дня) с ночлегом в городе, что дало бы возможность прогуляться по набережной. 2. Калуга: экскурсия по городу с музеем Космонавтики, Полотняный завод, и мемориал «Стояние на Угре» (1,5 дня с ночевкой в городе. 3. Таруса: экскурсия по набережной, музей Поленова в 5 км от города, время либо для музея по выбору, либо для прогулки по Оке на катере и оврагу Цветаевой. (1 день). Все. Даже, если маршрут в уложится 4 дня (работающие всегда найдут отгул). А так придется возвращаться, чтобы досмотреть. Вместе с тем вполне себе милый Серпухов это религиозная тематика, то есть о другом. Все выше сказанное не умаляет в целом приятного впечатления от поездки, а дает пищу для размышлений о более эффективной маршрутной организации.